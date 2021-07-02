https://ria.ru/20210702/pfizer-1739699970.html
На Украине мужчина умер после прививки вакциной Pfizer
На Украине мужчина умер после прививки вакциной Pfizer - РИА Новости, 02.07.2021
На Украине мужчина умер после прививки вакциной Pfizer
Мужчина 47 лет скончался в Винницкой области Украины спустя несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T23:06
2021-07-02T23:06
2021-07-02T23:06
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коронавирус covid-19
винницкая область
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КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Мужчина 47 лет скончался в Винницкой области Украины спустя несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса, сообщила пресс-служба минздрава страны в пятницу вечером."Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение первого часа после прививки никаких неблагоприятных реакций на препарат зафиксировано не было."По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное", - добавили в минздраве.В министерстве выясняют обстоятельства инцидента.
https://ria.ru/20210324/privivka-1602714678.html
https://ria.ru/20210627/vaktsina-1738804630.html
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коронавирус covid-19, винницкая область, украина, в мире
На Украине мужчина умер после прививки вакциной Pfizer
На Украине мужчина умер спустя несколько часов после прививки препаратом Pfizer
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости.
Мужчина 47 лет скончался в Винницкой области Украины
спустя несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса, сообщила пресс-служба минздрава страны в пятницу вечером.
"Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение первого часа после прививки никаких неблагоприятных реакций на препарат зафиксировано не было.
"По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное", - добавили в минздраве.
В министерстве выясняют обстоятельства инцидента.