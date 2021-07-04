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"Проблема Крыма", пенсий и вакцин. С чем партии идут на выборы
"Проблема Крыма", пенсий и вакцин. С чем партии идут на выборы - РИА Новости, 04.07.2021
"Проблема Крыма", пенсий и вакцин. С чем партии идут на выборы
Дорогу молодым — сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах в Госдуму, но остается в политике. Партия пенсионеров, напротив, РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T18:56
2021-07-04T19:24
алексей нечаев
партия "новые люди"
николай рыбаков
сангаджи тарбаев
сардана авксентьева
андрей широков
максим сурайкин
коммунисты россии
григорий явлинский
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Татьяна Мишина. Дорогу молодым — сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах в Госдуму, но остается в политике. Партия пенсионеров, напротив, видит свою миссию в повышении уровня жизни пожилых — им сейчас тяжелее всех. Партия коммунистов намерена ударить "по тотальной буржуазной коррупции". А "Новые люди" усилились "народным мэром". Подробности предвыборных съездов — в материале РИА Новости. "Яблоко" не для всех "Что касается лично меня, то просто никакого другого способа для того, чтобы реально открыть дорогу молодым, нет, — объяснил свое решение Явлинский. — Я никуда не денусь, я буду работать рядом с ними со всеми". А для того, чтобы оставаться в политике, статус депутата совсем не обязателен. Стране нужны перемены, а политике — "люди следующего поколения". Поэтому "Яблоко" в этот раз предлагает "список нового поколения" — кандидатам в основном до сорока лет. Их биографии "не омрачены никакими событиями последних десятилетий, эти люди свободны от предрассудков, стереотипов". В партии убеждены, что, голосуя за них, избиратели проголосуют "за себя, за своих детей".Молодежи помогут опытные люди из "Яблока", которые десять лет были депутатами. После выборов в Госдуму партия даже намерена обсудить некий "совет старейшин". А заодно почистить ряды, чтобы не выглядеть "Ноевым ковчегом". Правила приема ужесточат: вместо одного заявления — рекомендации плюс испытательный срок. Но еще больше намерены ужесточить этический кодекс. Явлинский, которому в апреле исполнилось 69, обратил внимание на возраст президентов Соединенных Штатов и связал это с кризисом политических институтов в мире. "Посмотрите, как не складывается политика у (президента Франции Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона, посмотрите, какие сложности испытывает Великобритания со своим Brexit, — перечислил политик. — Я могу продолжать этот список. Мы ищем решение этих проблем, мы хотим начать с себя".К слову, 77-летний Геннадий Зюганов, как и 75-летний Владимир Жириновский, повели свои партии на выборы сами — хотя и в КПРФ, и в ЛДПР тоже говорили об открытой дороге молодым. Но, видимо, опыт потеснил новичков. Единолично возглавил общефедеральную часть списка председатель партии Николай Рыбаков. Политику 42 года, в партии он с середины девяностых. В декабре 2019-го был избран в первом туре председателем, опередив Льва Шлоберга и Эмилию Слабунову. "Яблочники" традиционно выступают за защиту политических прав и свобод. Среди реформ — возвращение четырехлетнего срока полномочий президента и Госдумы, прямые выборы мэров городов, а также выборность членов Совета Федерации. На медицину — до десяти процентов ВВП, на образование — до семи. В сфере экологии — запрет мусоросжигания, а также внедрение "удобной для людей" системы раздельного сбора отходов. Иностранные вакцины от коронавируса следует зарегистрировать на территории России, уверены "яблочники". Отдельный пункт посвящен Республике Крым. Партия, в частности, предлагает организовать международную конференцию "по решению проблемы" полуострова. Это "постоянная позиция партии "Яблоко", скрывать ее никто не будет, и скрывать, что есть такая проблема, бессмысленно", отметил Рыбаков. "Мы хотим, чтобы у нашей страны были признаны границы, поэтому считаем, что не надо прятать голову в песок, а надо ставить (этот вопрос. — Прим. ред.) и обсуждать", — поддержал тему Явлинский."Яблоко" — одна из четырнадцати российских партий, которые имеют право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей. Сейчас их сторонников, по словам Рыбакова, примерно 450 тысяч, но он считает, что к августу их может быть миллион. Вышли в "Новые люди"Парламентской льготой обладают и "Новые люди", съезд которых также пришелся на выходные. Партии для участия в думских выборах тоже не нужно собирать подписи. В федеральном списке — лидер "новых", владелец компании Faberlic Алексей Нечаев и его советник, бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева, которую на малой родине прозвали "народной" — за близость к людям.По одномандатным округам выдвинули более двухсот кандидатов, перечень из 37 региональных групп. Бывший зампредседателя правительства Республики Калмыкия — постпред республики при президенте, в прошлом кавээнщик Сангаджи Тарбаев возглавил московскую региональную группу.Правоцентристская партия выступает за сменяемость власти, сокращение бюрократического аппарата, введение прямых выборов мэров городов, проведение реформы МВД и других силовых структур. Регионам следует предоставить больше полномочий и "справедливо распределять" налоговые отчисления. Тогда они перестанут выступать в роли просителей и смогут самостоятельно развивать свою экономику. Еще одно заметное предложение: преподавать в школе основы предпринимательства. На прошлогодних региональных выборах партии удалось преодолеть пятипроцентный барьер во всех четырех субъектах, где выдвигала кандидатов. "Партия пенсионеров" на своей защите Предвыборный съезд провела и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС). Хотя собравшиеся рассудили, что им выгоднее было бы не участвовать в выборах и остаться в рядах непарламентской оппозиции, однако благо России и ее граждан они ставят "неизмеримо выше политической конъюнктуры". Лозунгов хватает: "Партия пенсионеров — партия будущего", "В интересах всех и интересах каждого", "Вместе мы сила", "Защитим себя сами".Президиум заняли председатель центрального совета, бывший сотрудник администрации президента Владимир Бураков (66 лет) и два его заместителя: бывший помощник министра внутренних дел Владимир Ворожцов (68 лет) и бывший советник председателя Совфеда Андрей Широков (63 года). Лидером территориальной группы из нескольких дальневосточных регионов стала сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова. Партия близка ей "идейно, она не зашорена, репутационно чиста и отвечает на запросы людей всех возрастов". "У нас нет таких одиозных фигур, которые взбаламутили в 2016 году всех и вся. Партия пенсионеров тогда получила колоссальные имиджевые удары", — пояснил Широков. Пять лет назад под их вывеской, например, шел бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, через год его заочно арестовали, сейчас он проживает в Великобритании и находится в розыске по обвинению в получении взятки и подстрекательстве к клевете. Действующие власти на съезде критиковали. Буракова тревожит "благодушие, излучаемое правительством, палатами Федерального собрания и парламентскими партиями в оценке настоящего и будущего страны", — все они недооценивают серьезность проблем. Одна из главных ошибок, на взгляд политика, — повышение пенсионного возраста, для которого, по его мнению, не было ни социальных, ни экономических предпосылок. Сами партийцы намерены ликвидировать Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из средств госбюджета, назначать выплаты не за возраст, а за трудовой стаж и позволить россиянам самостоятельно определять возраст выхода на заслуженный отдых, дать дополнительные льготы бабушкам и дедушкам, которые участвуют в воспитании внуков.На прошлогодних региональных выборах партия преодолела пятипроцентный барьер в семи из девяти областей, где участвовала в выборах в заксобрания, и прошла во все шесть гордум в региональных столицах, где выставляла свои списки. "Коммунисты России" без Зюганова "Коммунистов России" на выборы поведет их лидер Максим Сурайкин. Вопрос с одномандатниками решится на втором этапе съезда, время для этого еще есть, крайний срок подачи документов в Центризбирком — 13 июля.Всего в федеральном списке четыреста фамилий, это максимум по действующему законодательству. Партия также воспользовалась недавними поправками в закон о выборах депутатов Госдумы, которые позволяют расширить общефедеральную часть списка с десяти до 15 человек. Первая пятерка: председатель Максим Сурайкин, его первый заместитель Руслан Хугаев, заместитель председателя Илья Ульянов, исполнительный секретарь ЦК Сергей Малинкович, первый зампред партии Ярослав Сидоров.Сурайкин особо подчеркнул, что среди выдвиженцев "нет ни олигархов, ни звезд шоу, ни прочих медийных личностей, которых часто буржуазные партии используют для самопиара и фактически введения в заблуждение избирателей". В России сейчас установилась "диктатура капитала", с чем коммунисты намерены бороться. Поэтому главный посыл предвыборной программы — возвращение к социалистической системе: к бесплатному образованию, бесплатной медицине, бесплатному жилью. Главный лозунг — "Долой капитализм — даешь социализм". Среди целей — ликвидация коллекторских агентств и запрет принудительной вакцинации от коронавируса. Партия обладает парламентской льготой и выдвигается без сбора подписей, поскольку представлена в 17 законодательных собраниях субъектов. Но все же предпочла бы объединиться на левом фланге. "Коммунисты России" предложили КПРФ и партии "Справедливая Россия — За правду" создать единый фронт и выдвинуть единых кандидатов по одномандатным округам. Ответа пока не получили, впрочем, время еще есть.
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алексей нечаев, партия "новые люди", николай рыбаков, сангаджи тарбаев, сардана авксентьева, андрей широков, максим сурайкин, коммунисты россии, григорий явлинский, геннадий зюганов, владимир жириновский, пенсионная реформа в россии, политика

"Проблема Крыма", пенсий и вакцин. С чем партии идут на выборы

18:56 04.07.2021 (обновлено: 19:24 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСъезд партии "Яблоко"
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 июл РИА Новости, Татьяна Мишина. Дорогу молодым — сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах в Госдуму, но остается в политике. Партия пенсионеров, напротив, видит свою миссию в повышении уровня жизни пожилых — им сейчас тяжелее всех. Партия коммунистов намерена ударить "по тотальной буржуазной коррупции". А "Новые люди" усилились "народным мэром". Подробности предвыборных съездов — в материале РИА Новости.

"Яблоко" не для всех

"Что касается лично меня, то просто никакого другого способа для того, чтобы реально открыть дорогу молодым, нет, — объяснил свое решение Явлинский. — Я никуда не денусь, я буду работать рядом с ними со всеми". А для того, чтобы оставаться в политике, статус депутата совсем не обязателен.
Стране нужны перемены, а политике — "люди следующего поколения". Поэтому "Яблоко" в этот раз предлагает "список нового поколения" — кандидатам в основном до сорока лет. Их биографии "не омрачены никакими событиями последних десятилетий, эти люди свободны от предрассудков, стереотипов". В партии убеждены, что, голосуя за них, избиратели проголосуют "за себя, за своих детей".
Молодежи помогут опытные люди из "Яблока", которые десять лет были депутатами. После выборов в Госдуму партия даже намерена обсудить некий "совет старейшин". А заодно почистить ряды, чтобы не выглядеть "Ноевым ковчегом". Правила приема ужесточат: вместо одного заявления — рекомендации плюс испытательный срок. Но еще больше намерены ужесточить этический кодекс.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Яблоко" Григорий Явлинский на митинге в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве
Руководитель фракции Яблоко Григорий Явлинский на митинге в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Руководитель фракции "Яблоко" Григорий Явлинский на митинге в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве
Явлинский, которому в апреле исполнилось 69, обратил внимание на возраст президентов Соединенных Штатов и связал это с кризисом политических институтов в мире. "Посмотрите, как не складывается политика у (президента Франции Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона, посмотрите, какие сложности испытывает Великобритания со своим Brexit, — перечислил политик. — Я могу продолжать этот список. Мы ищем решение этих проблем, мы хотим начать с себя".
К слову, 77-летний Геннадий Зюганов, как и 75-летний Владимир Жириновский, повели свои партии на выборы сами — хотя и в КПРФ, и в ЛДПР тоже говорили об открытой дороге молодым. Но, видимо, опыт потеснил новичков.
Единолично возглавил общефедеральную часть списка председатель партии Николай Рыбаков. Политику 42 года, в партии он с середины девяностых. В декабре 2019-го был избран в первом туре председателем, опередив Льва Шлоберга и Эмилию Слабунову.
"Яблочники" традиционно выступают за защиту политических прав и свобод. Среди реформ — возвращение четырехлетнего срока полномочий президента и Госдумы, прямые выборы мэров городов, а также выборность членов Совета Федерации. На медицину — до десяти процентов ВВП, на образование — до семи. В сфере экологии — запрет мусоросжигания, а также внедрение "удобной для людей" системы раздельного сбора отходов. Иностранные вакцины от коронавируса следует зарегистрировать на территории России, уверены "яблочники".
Крым. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.11.2017
19 ноября 2017, 13:15
В Крыму отвергли предложение Явлинского о повторном референдуме
Отдельный пункт посвящен Республике Крым. Партия, в частности, предлагает организовать международную конференцию "по решению проблемы" полуострова. Это "постоянная позиция партии "Яблоко", скрывать ее никто не будет, и скрывать, что есть такая проблема, бессмысленно", отметил Рыбаков. "Мы хотим, чтобы у нашей страны были признаны границы, поэтому считаем, что не надо прятать голову в песок, а надо ставить (этот вопрос. — Прим. ред.) и обсуждать", — поддержал тему Явлинский.
"Яблоко" — одна из четырнадцати российских партий, которые имеют право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей. Сейчас их сторонников, по словам Рыбакова, примерно 450 тысяч, но он считает, что к августу их может быть миллион.

Вышли в "Новые люди"

Парламентской льготой обладают и "Новые люди", съезд которых также пришелся на выходные. Партии для участия в думских выборах тоже не нужно собирать подписи. В федеральном списке — лидер "новых", владелец компании Faberlic Алексей Нечаев и его советник, бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева, которую на малой родине прозвали "народной" — за близость к людям.
По одномандатным округам выдвинули более двухсот кандидатов, перечень из 37 региональных групп. Бывший зампредседателя правительства Республики Калмыкия — постпред республики при президенте, в прошлом кавээнщик Сангаджи Тарбаев возглавил московскую региональную группу.
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
Правоцентристская партия выступает за сменяемость власти, сокращение бюрократического аппарата, введение прямых выборов мэров городов, проведение реформы МВД и других силовых структур. Регионам следует предоставить больше полномочий и "справедливо распределять" налоговые отчисления. Тогда они перестанут выступать в роли просителей и смогут самостоятельно развивать свою экономику. Еще одно заметное предложение: преподавать в школе основы предпринимательства.
На прошлогодних региональных выборах партии удалось преодолеть пятипроцентный барьер во всех четырех субъектах, где выдвигала кандидатов.

"Партия пенсионеров" на своей защите

Предвыборный съезд провела и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС). Хотя собравшиеся рассудили, что им выгоднее было бы не участвовать в выборах и остаться в рядах непарламентской оппозиции, однако благо России и ее граждан они ставят "неизмеримо выше политической конъюнктуры". Лозунгов хватает: "Партия пенсионеров — партия будущего", "В интересах всех и интересах каждого", "Вместе мы сила", "Защитим себя сами".
Президиум заняли председатель центрального совета, бывший сотрудник администрации президента Владимир Бураков (66 лет) и два его заместителя: бывший помощник министра внутренних дел Владимир Ворожцов (68 лет) и бывший советник председателя Совфеда Андрей Широков (63 года). Лидером территориальной группы из нескольких дальневосточных регионов стала сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова. Партия близка ей "идейно, она не зашорена, репутационно чиста и отвечает на запросы людей всех возрастов".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков на VI съезде партии
Председатель центрального совета партии Российская партия пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков на VI съезде партии - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков на VI съезде партии
"У нас нет таких одиозных фигур, которые взбаламутили в 2016 году всех и вся. Партия пенсионеров тогда получила колоссальные имиджевые удары", — пояснил Широков. Пять лет назад под их вывеской, например, шел бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, через год его заочно арестовали, сейчас он проживает в Великобритании и находится в розыске по обвинению в получении взятки и подстрекательстве к клевете.
Действующие власти на съезде критиковали. Буракова тревожит "благодушие, излучаемое правительством, палатами Федерального собрания и парламентскими партиями в оценке настоящего и будущего страны", — все они недооценивают серьезность проблем. Одна из главных ошибок, на взгляд политика, — повышение пенсионного возраста, для которого, по его мнению, не было ни социальных, ни экономических предпосылок.
Сами партийцы намерены ликвидировать Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из средств госбюджета, назначать выплаты не за возраст, а за трудовой стаж и позволить россиянам самостоятельно определять возраст выхода на заслуженный отдых, дать дополнительные льготы бабушкам и дедушкам, которые участвуют в воспитании внуков.
На прошлогодних региональных выборах партия преодолела пятипроцентный барьер в семи из девяти областей, где участвовала в выборах в заксобрания, и прошла во все шесть гордум в региональных столицах, где выставляла свои списки.
Совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 19:04
"Людоедские законы — отменить". С чем идут на выборы коммунисты

"Коммунисты России" без Зюганова

"Коммунистов России" на выборы поведет их лидер Максим Сурайкин. Вопрос с одномандатниками решится на втором этапе съезда, время для этого еще есть, крайний срок подачи документов в Центризбирком — 13 июля.
Всего в федеральном списке четыреста фамилий, это максимум по действующему законодательству. Партия также воспользовалась недавними поправками в закон о выборах депутатов Госдумы, которые позволяют расширить общефедеральную часть списка с десяти до 15 человек.
Первая пятерка: председатель Максим Сурайкин, его первый заместитель Руслан Хугаев, заместитель председателя Илья Ульянов, исполнительный секретарь ЦК Сергей Малинкович, первый зампред партии Ярослав Сидоров.
Сурайкин особо подчеркнул, что среди выдвиженцев "нет ни олигархов, ни звезд шоу, ни прочих медийных личностей, которых часто буржуазные партии используют для самопиара и фактически введения в заблуждение избирателей".
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин на предвыборном съезде партии в Москве
Председатель партии Коммунисты России Максим Сурайкин на предвыборном съезде партии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин на предвыборном съезде партии в Москве
В России сейчас установилась "диктатура капитала", с чем коммунисты намерены бороться. Поэтому главный посыл предвыборной программы — возвращение к социалистической системе: к бесплатному образованию, бесплатной медицине, бесплатному жилью. Главный лозунг — "Долой капитализм — даешь социализм". Среди целей — ликвидация коллекторских агентств и запрет принудительной вакцинации от коронавируса.
Партия обладает парламентской льготой и выдвигается без сбора подписей, поскольку представлена в 17 законодательных собраниях субъектов. Но все же предпочла бы объединиться на левом фланге. "Коммунисты России" предложили КПРФ и партии "Справедливая Россия — За правду" создать единый фронт и выдвинуть единых кандидатов по одномандатным округам. Ответа пока не получили, впрочем, время еще есть.
Председатель партии За Правду Захар Прилепин, лидер политической партии Патриоты России Геннадий Семигин и председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 19:40
Эсеры наметили штурм. Стивен Сигал и Захар Прилепин поборются за Думу
 
Алексей НечаевПартия "Новые люди"Николай РыбаковСангаджи ТарбаевСардана АвксентьеваАндрей ШироковМаксим СурайкинКоммунисты РоссииГригорий ЯвлинскийГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийПенсионная реформа в РоссииПолитика
 
 
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