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Крупные ЧП на нефтяных платформах в 2010-2021 годах

Крупные ЧП на нефтяных платформах в 2010-2021 годах - РИА Новости, 03.07.2021

Крупные ЧП на нефтяных платформах в 2010-2021 годах

Сильный подводный пожар вспыхнул в пятницу на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе, за 5 часов экстренным службам РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T04:13

2021-07-03T04:13

2021-07-03T04:13

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сильный подводный пожар вспыхнул в пятницу на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе, за 5 часов экстренным службам удалось остановить горение.Ниже приводится справочная информация о крупных ЧП на нефтяных платформах в 2010-2021 годах2021Второго июля в Мексиканском заливе на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex вспыхнул сильный подводный пожар. Огонь шел из-под воды. По предварительной информации, причиной пожара стала утечка углеводородов из регулирующего клапана на трубопроводе между морскими платформами на глубине 78 метров. Никто из персонала платформ не пострадал.201716 октября на озере Пончартрейн в американском штате Луизиана произошел взрыв на нефтяной платформе. В результате ЧП пострадали по меньшей мере шесть человек.5 января произошел пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе недалеко от берегов американского штата Луизиана. Находящиеся на платформе в момент возгорания на платформе четыре человека были эвакуированы. В тушении пожара были задействованы четыре судна.20163 декабря у берегов Конго на нефтяной платформе, находящейся под управлением компании ENI Congo, произошел пожар. В результате происшествия погиб один человек, пятеро получили ранения.26 сентября в Каспийском море произошел пожар на месторождении "Гюнешли" азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR. Пожар возник в ходе ремонтных работ в результате выброса газа низкого давления. Никто из дежуривших на платформе 49 человек не пострадал.7 февраля в Мексиканском заливе произошел пожар на нефтяной платформе Abkatunun A. Погибли двое рабочих. Один из них работал на Pemex, другой – на компанию Cotemar.20154 декабря из-за шторма в Каспийском море на морской нефтедобывающей платформе месторождения "Гюнешли" азербайджанской госкомпании SOCAR произошел пожар после обрыва газовой линии. Пожар был полностью потушен 10 февраля. В момент ЧП на платформе находилось 63 человека. В результате широкомасштабной спасательной операции 33 человека были спасены. Были найдены тела 13 погибших, еще 17 нефтяников числились пропавшими без вести. В 2020 году были найдены останки еще двоих пропавших во время аварии нефтяников.1 апреля в Мексиканском заливе на платформе Abkatun A-Permanente, принадлежащей государственной нефтяной компании Мексики Pemex, произошел взрыв и начался пожар, тушение которого продолжалось почти 17 часов. В результате инцидента погибли четыре человека, три пропали без вести, ранения получили 16 работников, а общее число обратившихся за медпомощью составило 45 человек. Компания эвакуировала 301 работника с платформы.11 февраля произошел взрыв на нефтяной платформе бразильской энергетической компании Petrobras. Морская платформа находилась неподалеку от берегов Бразилии у города Виктория, административного центра штата Эспириту-Санту. В результате ЧП пять человек погибли и 25 получили ранения. Четверо числились пропавшими без вести.201421 ноября стало известно о ЧП на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, принадлежащей техасской компании Fieldwood Energy. На объекте в 20 километрах от Нового Орлеана произошел взрыв. Один рабочий погиб и трое получили ранения. Во время взрыва на платформе не проводилось буровых или добывающих работ, повреждения объекта носили ограниченный характер, загрязнения окружающей среды не зафиксировано.6 ноября произошло ЧП на принадлежащей производственному объединению (ПО) "Азнефть" (Азербайджан) нефтяной платформе в Каспийском море. На ведущей к платформе эстакаде произошли обрушение и обрыв нефтепровода диаметром 250 мм. В ходе ремонтных работ аварийная площадка обрушилась, в результате чего пять сотрудников компании упали в море. Погиб сотрудник госнефтекомпании ГНКАР.23 октября произошло ЧП на нефтяной платформе, находящейся в подчинении управления по нефтегазодобыче им. Н.Нариманова ПО "Азнефть" (входит в структуру ГНКАР). Стоявший на платформе вагон-домик ("бытовка") свалился в море, повредив трубопровод диаметром 700 мм, что привело к возгоранию. На участке работал 41 человек. Четыре человека погибли. Восемь человек получили травмы, пять из них были госпитализированы.201323 июля начался пожар на платформе, расположенной в Мексиканском заливе более чем в 88 километрах к югу от побережья штата Луизиана. Платформа принадлежит компании Hercules Offshore. В результате аварии произошла утечка газа из готовящейся к запуску скважины, выброса нефти не зафиксировано. Были эвакуированы 44 человека, никто не пострадал. Буровая платформа частично обрушилась.201216 ноября нефтеперерабатывающая платформа загорелась в Мексиканском заливе. Пожар произошел у побережья штата Луизиана на объекте, принадлежащем компании Black Elk Energy. Два человека погибли, четыре человека получили ранения и двое пропали без вести. Тело одного было найдено, поиски второго оказались безрезультатными, один из пострадавших позже скончался в больнице.201118 декабря буровая платформа "Кольская" перевернулась в Охотском море в 200 километрах от берега острова Сахалин. Установка полностью ушла под воду. Из 67 человек, находившихся на борту, были спасены только 14.20102 сентября на платформе Mariner Energy в Мексиканском заливе возник пожар. В результате аварии один человек пострадал, 13 человек, работавших на ней, оказались в воде и были впоследствии спасены. Утечки нефти в океан не было.22 апреля управляемая буровая платформа Deepwater Horizon затонула в Мексиканском заливе у побережья штата Луизиана после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, унесшим жизни 11 человек. Остановить утечку нефти удалось к 4 августа. В воды Мексиканского залива вылилось около 5 миллионов баррелей сырой нефти. После аварии власти страны ввели временный запрет на рыбную ловлю в районе ЧП, закрыв для промысла более трети всей акватории залива. Платформа, на которой произошла авария, принадлежала швейцарской компании Transocean. Американские корпорации Halliburton Energy Services и Cameron International принимали непосредственное участие в подготовке платформы к работе. На момент аварии ею управляла компания Вritish Petroleum.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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