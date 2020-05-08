В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников

"При проведении мониторинга трубопроводов в Каспийском море на глубине 190 метров под трубопроводом были обнаружены тела двух человек. Это тела Абдулазизова Абдулазиза Исмаил оглу (1954 г.р.) и Алиева Эюба Халил оглу (1973 г.р.), пропавших 4 декабря 2015 года во время аварии на глубоководной платформе № 10 месторождения "Гюнешли". Во время осмотра были обнаружены удостоверения личности нефтяников. Родные умерших также подтвердили их личности. Инспекционные работы на трубопроводе были прекращены, тела подняты с глубины 190 метров при помощи соответствующего оборудования и переданы в Главное управление полиции на водном транспорте", - сообщил Ахмедов.