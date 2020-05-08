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2020-05-08T09:57
https://ria.ru/20200508/1571139936.html
В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников
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РИА Новости

В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников

09:57 08.05.2020
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© Фото : страница компании SOCAR в FacebookГосударственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
© Фото : страница компании SOCAR в Facebook
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR. Архивное фото
БАКУ, 8 мая – РИА Новости. Тела двух пропавших в 2015 году во время аварии на глубоководной платформе "Гюнешли" азербайджанских нефтяников найдены в Каспийском море, сообщил РИА Новости официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.
"При проведении мониторинга трубопроводов в Каспийском море на глубине 190 метров под трубопроводом были обнаружены тела двух человек. Это тела Абдулазизова Абдулазиза Исмаил оглу (1954 г.р.) и Алиева Эюба Халил оглу (1973 г.р.), пропавших 4 декабря 2015 года во время аварии на глубоководной платформе № 10 месторождения "Гюнешли". Во время осмотра были обнаружены удостоверения личности нефтяников. Родные умерших также подтвердили их личности. Инспекционные работы на трубопроводе были прекращены, тела подняты с глубины 190 метров при помощи соответствующего оборудования и переданы в Главное управление полиции на водном транспорте", - сообщил Ахмедов.
Четвертого декабря 2015 года в результате сильного шторма был поврежден подводный газопровод высокого давления, что привело к пожару на платформе месторождения "Гюнешли" азербайджанской госнефтекомпании SOCAR. В результате широкомасштабной спасательной операции 33 человека были спасены. Пожар был полностью потушен 10 февраля. Ранее были найдены тела 13 погибших, еще 17 нефтяников числятся пропавшими без вести.
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SOCARКаспийское мореАзербайджанВ мире
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