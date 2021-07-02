https://ria.ru/20210702/pozhar-1739701296.html

В Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар

В Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар - РИА Новости, 03.07.2021

В Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар

Сильный подводный пожар вспыхнул на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе, огонь идет из-под воды - в настоящий... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-02T23:55

2021-07-02T23:55

2021-07-03T07:09

мексика

в мире

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МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Сильный подводный пожар вспыхнул на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе, огонь идет из-под воды - в настоящий момент он под контролем, жертв и пострадавших нет, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в компании."В 4 часа утра ... зафиксирован пожар на морском трубопроводе, расположенном в 400 метрах от платформы Ku-Charly в водах Мексиканского залива, напротив побережья Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече", - сообщил телеканал Televisa.Морская платформа Ku-Charly действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших месторождений, где добывают около 95 тысяч баррелей нефти в сутки.По предварительной информации, причиной пожара стала утечка углеводородов из регулирующего клапана на трубопроводе между морскими платформами на глубине 78 метров.В компании сообщили РИА Новости, что готовят официальный отчет об инциденте.По данным СМИ, на месте работают три пожарных судна, работе дайверов препятствует продолжающееся горение. Никто из персонала платформ не пострадал, эвакуация с них не ведется.

https://ria.ru/20210602/pozhar-1735322081.html

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