В Узбекистане ограничили работу Twitter, TikTok и "ВКонтакте"
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
В Узбекистане ограничили работу Twitter, TikTok и "ВКонтакте" из-за нарушений закона
ТАШКЕНТ, 2 июл – РИА Новости. Надзорные органы Узбекистана ограничили работу социальных сетей Twitter, TikTok и "ВКонтакте" из-за нарушения закона о персональных данных, сообщает в пятницу пресс-служба госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор).
В пятницу пользователи соцсетей в Узбекистане сообщали о перебоях в работе приложений TikTok, Skype и Twitter. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце января подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Позднее Узкомнадзор сообщил, что уведомил ряд зарубежных интернет-компаний - Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex о необходимости выполнения указанных требований закона.
"Ограничено использование ряда социальных сетей в связи с нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан", - говорится в сообщении в Telegram-канале Узкомнадзора. По данным ведомства, сети Twitter, TikTok и "ВКонтакте" внесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. "Использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков", - добавили в пресс-службе.
В минувшую среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал видеоролики молодых людей в Tik Tok, за оскорбление исторических памятников полководцу Амиру Темуру (Тамерлану) и поэту Алишеру Навои. В феврале 2020 года Олимжон Умаров, занимавший тогда пост первого замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, заявлял, что власти страны проведут переговоры с Google, Facebook и Яндекс по размещению серверов этих компаний на территории страны.
В октябре 2019 года в Узбекистане вступил в силу закон "О персональных данных", в соответствии с которым личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. Закон также содержит нормы о трансграничной передаче персональных данных, предусматривая, что она может быть осуществлена при наличии существующих международных договоров, а также необходимости защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан, здоровья и нравственности населения.