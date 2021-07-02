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В Санкт-Петербурге задержали торговцев поддельными справками о COVID-19
В Санкт-Петербурге задержали торговцев поддельными справками о COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021
В Санкт-Петербурге задержали торговцев поддельными справками о COVID-19
В Санкт-Петербурге и в Ленинградской области полицейские задержали курьеров, которые торговали справками об отводах от вакцинации и об отрицательных результатах РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:50
2021-07-02T11:48
коронавирус в россии
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге и в Ленинградской области полицейские задержали курьеров, которые торговали справками об отводах от вакцинации и об отрицательных результатах ПЦР-тестов к коронавирусу, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.На проспекте Ветеранов у продавца изъяли девять фальшивых документов о наличии противопоказаний к прививке от COVID-19."Помимо поддельной справки о медицинском отводе от вакцинации стоимостью 1,8 тысячи рублей, можно было приобрести справку об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусной инфекцией за 500 рублей", — отметили в ведомстве.На станции метро "Девяткино" в Ленинградской области задержали 30-летнюю неработающую женщину, продававшую за полторы тысячи рублей медотвод от прививки и справки об отсутствии контакта с носителями коронавируса за 500 рублей."Позже сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга выявили факт реализации поддельных медицинских справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.Возбуждены уголовные дела о подделке, изготовлении или обороте фальшивых документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.
https://ria.ru/20210630/spravki-1739248551.html
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Задержание курьеров, торговавших поддельными ковидными справками в Петербурге
Задержание курьеров, торговавших поддельными ковидными справками в Петербурге
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коронавирус в россии, россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
В Санкт-Петербурге задержали торговцев поддельными справками о COVID-19
08:50 02.07.2021 (обновлено: 11:48 02.07.2021)
 

Полиция поймала торговцев фальшивыми справками о COVID-19 в Петербурге и Ленинградской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге и в Ленинградской области полицейские задержали курьеров, которые торговали справками об отводах от вакцинации и об отрицательных результатах ПЦР-тестов к коронавирусу, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
На проспекте Ветеранов у продавца изъяли девять фальшивых документов о наличии противопоказаний к прививке от COVID-19.
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"Помимо поддельной справки о медицинском отводе от вакцинации стоимостью 1,8 тысячи рублей, можно было приобрести справку об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусной инфекцией за 500 рублей", — отметили в ведомстве.
На станции метро "Девяткино" в Ленинградской области задержали 30-летнюю неработающую женщину, продававшую за полторы тысячи рублей медотвод от прививки и справки об отсутствии контакта с носителями коронавируса за 500 рублей.
"Позже сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга выявили факт реализации поддельных медицинских справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела о подделке, изготовлении или обороте фальшивых документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.
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