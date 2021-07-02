https://ria.ru/20210702/spravki-1739525804.html

В Санкт-Петербурге задержали торговцев поддельными справками о COVID-19

В Санкт-Петербурге задержали торговцев поддельными справками о COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021

В Санкт-Петербурге задержали торговцев поддельными справками о COVID-19

В Санкт-Петербурге и в Ленинградской области полицейские задержали курьеров, которые торговали справками об отводах от вакцинации и об отрицательных результатах РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:50

2021-07-02T08:50

2021-07-02T11:48

коронавирус в россии

россия

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге и в Ленинградской области полицейские задержали курьеров, которые торговали справками об отводах от вакцинации и об отрицательных результатах ПЦР-тестов к коронавирусу, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.На проспекте Ветеранов у продавца изъяли девять фальшивых документов о наличии противопоказаний к прививке от COVID-19."Помимо поддельной справки о медицинском отводе от вакцинации стоимостью 1,8 тысячи рублей, можно было приобрести справку об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусной инфекцией за 500 рублей", — отметили в ведомстве.На станции метро "Девяткино" в Ленинградской области задержали 30-летнюю неработающую женщину, продававшую за полторы тысячи рублей медотвод от прививки и справки об отсутствии контакта с носителями коронавируса за 500 рублей."Позже сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга выявили факт реализации поддельных медицинских справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.Возбуждены уголовные дела о подделке, изготовлении или обороте фальшивых документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

https://ria.ru/20210630/spravki-1739248551.html

https://ria.ru/20210205/spravka-1596147825.html

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Задержание курьеров, торговавших поддельными ковидными справками в Петербурге Задержание курьеров, торговавших поддельными ковидными справками в Петербурге 2021-07-02T08:50 true PT1M01S

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коронавирус в россии, россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия