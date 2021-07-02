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"Я недостоин этого". Зеленскому припомнили его слова о президентстве
"Я недостоин этого". Зеленскому припомнили его слова о президентстве - РИА Новости, 02.07.2021
"Я недостоин этого". Зеленскому припомнили его слова о президентстве
Владимир Зеленский называл себя недостаточно мудрым для того, чтобы стать президентом, следует из опубликованного изданием "Страна" интервью. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T19:41
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россия
ситуация на украине
владимир зеленский
владимир путин
москва
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украина
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский называл себя недостаточно мудрым для того, чтобы стать президентом, следует из опубликованного изданием "Страна" интервью.Нынешний лидер Украины в апреле 2014 года побеседовал с "Муниципальной газетой" во время гастролей в Донецке. Тогда Зеленский пообещал не заниматься популизмом и усомнился в своей способности стать политиком."Я не считаю, что я достоин этой чести. &lt;…&gt; Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру", — сказал он.Ранее издание также опубликовало фрагмент интервью, в котором Зеленский назвал русских и украинцев одним народом. Сейчас президент изменил риторику и не согласился с Владимиром Путиным, который считает два народа единым целым. В Кремле неоднократно призывали украинских политиков не переписывать историю.
https://ria.ru/20210702/zakharova-1739526882.html
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россия, ситуация на украине, владимир зеленский, владимир путин, москва, киев, украина, в мире
"Я недостоин этого". Зеленскому припомнили его слова о президентстве
19:41 02.07.2021 (обновлено: 20:11 02.07.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /

Зеленскому напомнили слова, что он недостоин быть президентом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский называл себя недостаточно мудрым для того, чтобы стать президентом, следует из опубликованного изданием "Страна" интервью.
Нынешний лидер Украины в апреле 2014 года побеседовал с "Муниципальной газетой" во время гастролей в Донецке. Тогда Зеленский пообещал не заниматься популизмом и усомнился в своей способности стать политиком.
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"Я не считаю, что я достоин этой чести. <…> Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру", — сказал он.
Ранее издание также опубликовало фрагмент интервью, в котором Зеленский назвал русских и украинцев одним народом. Сейчас президент изменил риторику и не согласился с Владимиром Путиным, который считает два народа единым целым. В Кремле неоднократно призывали украинских политиков не переписывать историю.
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