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Зеленскому припомнили его слова о русских и украинцах

Зеленскому припомнили его слова о русских и украинцах - РИА Новости, 01.07.2021

Зеленскому припомнили его слова о русских и украинцах

Президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что русские и украинцы это не один народ, раньше считал иначе. Об этом пишет "Страна". РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T21:45

2021-07-01T21:45

2021-07-01T21:45

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владимир зеленский

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что русские и украинцы это не один народ, раньше считал иначе. Об этом пишет "Страна".По информации издания, в апреле 2014 года Зеленский вместе со студией "Квартал 95" поехал в Донецк на гастроли. Там он дал интервью местной "Муниципальной газете", в котором рассказал о своих взглядах на родство русских и украинцев.Спустя семь лет подобный тезис повторил российский лидер Владимир Путин. Он пообещал, что напишет отдельную статью по этой теме. Однако Зеленский, уже будучи президентом Украины, с ним не согласился.Он убежден, что если бы это было так, то в Москве использовали бы в качестве валюты гривну, а над Государственной думой развевался бы украинский флаг.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что над Госдумой всегда "развевался и будет дальше развеваться <...> российский триколор". Он отметил, что Киев выращивает молодое поколение в духе ненависти к русским и это станет трагедией для него самого. Песков напомнил, что украинский народ — дружественный и братский для России, а нынешнее руководство соседнего государства стало неудачей для него.

https://ria.ru/20210701/shag-1739493687.html

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россия, госдума рф, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва, киев, украина, в мире