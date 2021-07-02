https://ria.ru/20210702/makeeva-1739642246.html

"Инстинкт": Макеева ответила, почему ударила бывшую своего мужа

"Инстинкт": Макеева ответила, почему ударила бывшую своего мужа - РИА Новости, 02.07.2021

"Инстинкт": Макеева ответила, почему ударила бывшую своего мужа

Анастасия Макеева ответила на вопрос пользователя, почему она ударила бывшую жену своего возлюбленного Светлану Малькову. О случившемся она рассказала в сторис... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T19:35

2021-07-02T19:35

2021-07-02T19:40

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андрей малахов

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Анастасия Макеева ответила на вопрос пользователя, почему она ударила бывшую жену своего возлюбленного Светлану Малькову. О случившемся она рассказала в сторис личного микроблога."Она ударила дважды меня первая. Наверное, инстинкт самосохранения. Не достала ее, но дала бы сдачи", — пишет Макеева.Актриса поделилась, что не только у Светланы есть справки от врачей. Она тоже обратилась к медикам, однако решила не выкладывать документы в Сеть. "Но суд все увидит", — подытожила Макеева. Встреча артистки и Мальковой на передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. Видео драки Анастасия и Светлана ранее опубликовали в своих Instagram-аккаунтах.

https://ria.ru/20210701/makeeva-1739416447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, анастасия макеева, андрей малахов