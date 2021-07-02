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Шоубиз
https://ria.ru/20210702/makeeva-1739642246.html
"Инстинкт": Макеева ответила, почему ударила бывшую своего мужа
"Инстинкт": Макеева ответила, почему ударила бывшую своего мужа - РИА Новости, 02.07.2021
"Инстинкт": Макеева ответила, почему ударила бывшую своего мужа
Анастасия Макеева ответила на вопрос пользователя, почему она ударила бывшую жену своего возлюбленного Светлану Малькову. О случившемся она рассказала в сторис... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T19:35
2021-07-02T19:40
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Анастасия Макеева ответила на вопрос пользователя, почему она ударила бывшую жену своего возлюбленного Светлану Малькову. О случившемся она рассказала в сторис личного микроблога."Она ударила дважды меня первая. Наверное, инстинкт самосохранения. Не достала ее, но дала бы сдачи", — пишет Макеева.Актриса поделилась, что не только у Светланы есть справки от врачей. Она тоже обратилась к медикам, однако решила не выкладывать документы в Сеть. "Но суд все увидит", — подытожила Макеева. Встреча артистки и Мальковой на передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. Видео драки Анастасия и Светлана ранее опубликовали в своих Instagram-аккаунтах.
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знаменитости, звезды, анастасия макеева, андрей малахов

"Инстинкт": Макеева ответила, почему ударила бывшую своего мужа

19:35 02.07.2021 (обновлено: 19:40 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Анастасия Макеева ответила на вопрос пользователя, почему она ударила бывшую жену своего возлюбленного Светлану Малькову. О случившемся она рассказала в сторис личного микроблога.
© @makeevanСкриншот сторис Анастасии Макеевой в Instagram
Скриншот сторис Анастасии Макеевой в Instagram
© @makeevan
Скриншот сторис Анастасии Макеевой в Instagram
"Она ударила дважды меня первая. Наверное, инстинкт самосохранения. Не достала ее, но дала бы сдачи", — пишет Макеева.
Актриса поделилась, что не только у Светланы есть справки от врачей. Она тоже обратилась к медикам, однако решила не выкладывать документы в Сеть. "Но суд все увидит", — подытожила Макеева.
Встреча артистки и Мальковой на передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. Видео драки Анастасия и Светлана ранее опубликовали в своих Instagram-аккаунтах.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 15:44Шоубиз
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