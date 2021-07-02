https://ria.ru/20210702/bolnitsa-1739569785.html

СК возбудил дело из-за смерти подростка в психбольнице

СК возбудил дело из-за смерти подростка в психбольнице

СК возбудил дело из-за смерти подростка в психбольнице

После смерти несовершеннолетнего в стационаре Центральной клинической психиатрической больницы возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:42

2021-07-02T12:42

2021-07-02T13:20

россия

происшествия

здоровье - общество

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москва

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подростки

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. После смерти несовершеннолетнего в стационаре Центральной клинической психиатрической больницы возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба московского СК.Доследственные проверки из-за внезапной смерти 17-летнего Даниила Якушова длились больше года. Дело, по словам его матери, возбудили сразу после выхода публикации РИА Новости.Анну Якушову признали потерпевшей и уже допросили в Главном следственном управлении СК России по столице.Как сообщало агентство, в апреле 2020 года подростка госпитализировали в стационар психиатрической больницы в Москве с подозрением на шизофрению. В течение двух месяцев молодой человек получал сильнодействующие лекарства, попал в реанимацию с токсическим гепатитом, а после скончался.Причиной смерти медики назвали оторвавшийся тромб, а в крови судмедэксперты обнаружили антитела к пяти видам наркотиков. Родители подростка отрицают, что сын наркоман, тем более что два месяца он находился под надзором врачей в почти бессознательном состоянии.

https://ria.ru/20210324/srochnik-1602663150.html

https://ria.ru/20210616/stavropole-1737284594.html

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россия, происшествия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), москва, дети, подростки