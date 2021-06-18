https://ria.ru/20210618/bolnitsa-1737460115.html

Кокаин или ошибка: СК год проверяет смерть подростка в психбольнице

Кокаин, тромб или ошибка: СК год проверяет смерть подростка в психбольнице

Кокаин или ошибка: СК год проверяет смерть подростка в психбольнице

Следственный комитет с мая 2020-го разбирает обстоятельства смерти подростка в психиатрической больнице в Москве. Даниил Якушов попал туда с подозрением на... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T08:00

2021-06-18T08:00

2021-06-18T08:03

следственный комитет россии (ск рф)

шизофрения

наркотики

психиатрия

дети

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Лидия Белькова. Следственный комитет с мая 2020-го разбирает обстоятельства смерти подростка в психиатрической больнице в Москве. Даниил Якушов попал туда с подозрением на шизофрению и скончался из-за оторвавшегося тромба. Эксперты нашли в организме следы сразу пяти запрещенных веществ — от каннабиноидов до кокаина. Родители отрицают, что сын наркоман. Тем более что два месяца он провел в клинике почти в бессознательном состоянии. "Больного ребенка видно сразу"Апрельским вечером 2020 года 17-летний Даниил вернулся домой, явно нервничая. После прогулки с друзьями тихий домашний подросток вдруг стал неусидчивым. Внезапно решил кардинально изменить жизнь: занялся спортом, подсел на кофе и энергетики. А вскоре очень сильно напугал родителей. Семья забила тревогу и вызвала скорую помощь."Он заговаривался, закатывал глаза. Руки тряслись, сердцебиение бешеное, — вспоминает Якушова. — То подскакивал, начинал отжиматься и приседать, то ложился". Медики посоветовали госпитализировать подростка. Его отвезли в Москву — в Центральную клиническую психиатрическую больницу."Положили в так называемый первый эпизод, — говорит мать. — Врач диагностировал первые признаки шизофрении. Сказал: "больного ребенка видно сразу". Мы с мужем были в шоке — у нас в роду нет никого с этим заболеванием".Якушов попал в больницу в разгар карантина, и родители увидели его лишь спустя почти полтора месяца. Выписку планировали на 14 мая. "Вышел к нам сутулый, словно ниже ростом, и ногами шаркал, — продолжает Анна. — Как будто его не лечили. Контрольный психиатр после осмотра отказалась его выписывать. Я хотела забрать Даню, но муж объяснил: если сыну станет плохо, мы сами не справимся. Кроме того, ему нужно было чистить кровь — как это делать в домашних условиях, я не понимала". Каждый день мать звонила в клинику и спрашивала о состоянии Даниила.Закатил глаза и побелелСпустя неделю Даниилу стало еще хуже. Его перевели в отделение реанимации Морозовской больницы. По ее словам, врачи в ЦКПБ заверяли, что за сыном круглосуточно наблюдают и опасности нет. "Говорили, ничем не обкалывают и дают только витамины в качестве поддерживающей терапии", — отмечает Анна. На следующий день санитар ЦКПБ обнаружил подростка побелевшим и с закатившимися глазами. Вместе с коллегами оказали первую помощь, но через полчаса сердце остановилось. Приехала реанимационная бригада, однако молодого человека не спасли."Смерть Якушова Д. Д. наступила от тромбоэмболии легочных артерий, возникшей в результате нарушения микроциркуляции и образования тромбоза глубоких вен голеней, вызванной патологией сердца (кардиомиопатией)", — указано в результатах судмедэкспертизы. Похоже на "пьяного мальчика"В крови подростка нашли антитела сразу к пяти наркотикам: барбитуратам, кокаину, каннабиноидам, опиатам и эфедрону. В Бюро СМЭ заключили — это может свидетельствовать о прижизненном употреблении. Такой поворот обескуражил мать и отца: Даниила никогда не видели в состоянии опьянения. Он мог попробовать запрещенные вещества на прогулке, после которой начались проблемы с психикой, — этого Якушовы не исключают. Но не верят, что сын употребил сразу пять видов наркотиков. Родители убеждены: виноваты врачи. А предположения о том, что их сын — наркоман, "могли оказаться попыткой скрыть врачебную ошибку". Правозащитник Арсений Левинсон, специализирующийся на уголовных делах по наркотическим статьям, предполагает: исследование могло дать ложноположительные результаты. "Биохимический анализ крови иммуноферментным способом — лишь предварительный метод с точки зрения законодательства. ИФА необходимо подтвердить химико-токсикологическим исследованием", — объясняет он. Антитела, по его мнению, могли появиться из-за того, что перед смертью Даниилу вводили множество психоактивных лекарств. Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков считает: этот случай напоминает историю о "пьяном" шестилетнем мальчике, которого сбил автомобиль в Балашихе. "Делать выводы, основываясь на анализах, — чересчур смело. Выходит, он употреблял, пока лежал в больнице".По словам Зыкова, антител к наркотическим веществам и вовсе не бывает. "Они возникают как ответ на биологическую агрессию, — поясняет он. — Например, сейчас мы постоянно проверяем, есть ли антитела к ковиду. На некоторые химические вещества вырабатываются гаптены, но не на большинство наркотиков". Эксперты обращают внимание и на другие странности в медицинских документах. Проверка одного дня Тем не менее спустя месяц после гибели Якушова следователь Савеловского межрайонного следственного отдела вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") из-за отсутствия события преступления.Правозащитник Левинсон уверен: проверка прошла с нарушениями.Странно и то, что следователи не пообщались с лечащим врачом Даниила — Борисом Кузнецовым. А между тем специалист с 30-летним опытом работы наблюдал Якушова в течение полутора месяцев. Вскоре после смерти подростка Кузнецов начал работать в подмосковном отделении больницы — в поселке Медное-Власово.Осенью 2020-го руководство следственного отдела отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела — решение сочли преждевременным. В пресс-службе ГУ СК России по Москве сообщили, что рассмотрение идет до сих пор: сейчас проводят комиссионную экспертизу. После этого дадут заключение о причинах смерти Якушова и адекватности его лечения в стационаре ЦКПБ. И тогда решат, возбуждать ли уголовное дело.Примечательно, что еще летом прошлого года столичный главк СК поручил следователям инициировать проверку больницы Росздравнадзором. В пресс-службе надзорного ведомства сказали, что никаких мероприятий не проводили, потому что к ним никто не обращался. Мать Даниила не теряет надежды выяснить истинные причины гибели сына. И надеется на добросовестное расследование — денег на адвокатов или независимые экспертизы у семьи нет. И еще Анна опасается, что за время долгой проверки некачественное лечение получили и другие дети.

https://ria.ru/20210413/narkotik-1727947588.html

https://ria.ru/20201026/internat-1581240513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), шизофрения, наркотики, психиатрия, дети