https://ria.ru/20210702/bezrukov-1739536854.html

Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

Сергей Безруков станет отцом в пятый раз - РИА Новости, 02.07.2021

Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

Сергей Безруков скоро снова станет отцом. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:40

2021-07-02T10:40

2021-07-02T10:40

анна матисон

шоубиз

знаменитости

сергей безруков

дети

семья

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Сергей Безруков скоро снова станет отцом. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте.Актер опубликовал фото, на котором он изображен вместе со своей супругой Анной Матисон. Безруков положил руку на заметно округливший живот возлюбленной."Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня День режиссера. И мы работаем! Снимаем кино", — подписал снимок актер.В комментариях пару поздравили их коллеги Марина Зудина, Антов Хабаров и другие. Пользователи тоже не остались в стороне и присоединились к поздравлениям."Вот это сюрприз", "Мои поздравления. Легких родов и здорового малыша!", "Обожаю вас, поздравляю, какие вы молодцы", "Вы очень, очень крутая семья", — отреагировали фанаты.Малыш станет третьим общим ребенком пары. У них уже есть четырехлетняя дочь Маша и двухлетний сын Степан. Также у Безрукова есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – 13-летняя дочь Саша и 10-летний сын Иван. На днях певица Валерия поделилась фото шестимесячной внучки.

https://ria.ru/20210630/yankovskiy-1739293088.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна матисон, знаменитости, сергей безруков, дети, семья