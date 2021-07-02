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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210702/bezrukov-1739536854.html
Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
Сергей Безруков станет отцом в пятый раз - РИА Новости, 02.07.2021
Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
Сергей Безруков скоро снова станет отцом. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:40
2021-07-02T10:40
анна матисон
шоубиз
знаменитости
сергей безруков
дети
семья
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Сергей Безруков скоро снова станет отцом. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте.Актер опубликовал фото, на котором он изображен вместе со своей супругой Анной Матисон. Безруков положил руку на заметно округливший живот возлюбленной."Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня День режиссера. И мы работаем! Снимаем кино", — подписал снимок актер.В комментариях пару поздравили их коллеги Марина Зудина, Антов Хабаров и другие. Пользователи тоже не остались в стороне и присоединились к поздравлениям."Вот это сюрприз", "Мои поздравления. Легких родов и здорового малыша!", "Обожаю вас, поздравляю, какие вы молодцы", "Вы очень, очень крутая семья", — отреагировали фанаты.Малыш станет третьим общим ребенком пары. У них уже есть четырехлетняя дочь Маша и двухлетний сын Степан. Также у Безрукова есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – 13-летняя дочь Саша и 10-летний сын Иван. На днях певица Валерия поделилась фото шестимесячной внучки.
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анна матисон, знаменитости, сергей безруков, дети, семья

Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

10:40 02.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Подольские курсанты"
Премьера фильма Подольские курсанты - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Сергей Безруков скоро снова станет отцом. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте.
Актер опубликовал фото, на котором он изображен вместе со своей супругой Анной Матисон. Безруков положил руку на заметно округливший живот возлюбленной.
"Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня День режиссера. И мы работаем! Снимаем кино", — подписал снимок актер.
В комментариях пару поздравили их коллеги Марина Зудина, Антов Хабаров и другие.
"Вот это вы даёте товарищи, ну какие молодцы!" — пишет Елизавета Боярская.
Пользователи тоже не остались в стороне и присоединились к поздравлениям.
"Вот это сюрприз", "Мои поздравления. Легких родов и здорового малыша!", "Обожаю вас, поздравляю, какие вы молодцы", "Вы очень, очень крутая семья", — отреагировали фанаты.
Малыш станет третьим общим ребенком пары. У них уже есть четырехлетняя дочь Маша и двухлетний сын Степан. Также у Безрукова есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – 13-летняя дочь Саша и 10-летний сын Иван.
На днях певица Валерия поделилась фото шестимесячной внучки.
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