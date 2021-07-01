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Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:25
2021-07-01T11:16
россия
александр жуков
елена ямпольская
великая отечественная война (1941-1945)
госдума рф
алексей пушков
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
германия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.Изменения внесли в постановление "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Проект подготовили во исполнение перечня поручений Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков внесли инициативу на рассмотрение депутатов.В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в СМИ, в том числе российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, где цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих отождествляются с преступлениями нацизма и солдат вермахта."Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)", — отмечали ранее авторы проекта.По их мнению, этот закон не позволит зарабатывать политический капитал на принижении подвига советского народа. При этом возможность для научных дискуссий и научных изысканий по теме сохраняется.Санкции за нарушение этого закона пока не установлены.Германия напала на СССР 22 июня 1941 года. Противостояние длилось 1418 дней и завершилось разгромом стран фашистского блока. Его жертвами стали около 26,6 миллиона советских граждан, это 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне.
https://ria.ru/20210622/voyna-1737950657.html
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россия, александр жуков, елена ямпольская, великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, алексей пушков, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, германия, ссср, в мире
Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
10:25 01.07.2021 (обновлено: 11:16 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин подписал закон о запрете уравнивать роль СССР и Германии во Второй Мировой войне

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Изменения внесли в постановление "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Проект подготовили во исполнение перечня поручений Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков внесли инициативу на рассмотрение депутатов.
Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00
"Немцы не ожидали": что творилось в первые часы Великой Отечественной
В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в СМИ, в том числе российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, где цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих отождествляются с преступлениями нацизма и солдат вермахта.
"Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)", — отмечали ранее авторы проекта.
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00
Восемьдесят лет назад страна вышла на битву, зная, что одержит Победу
По их мнению, этот закон не позволит зарабатывать политический капитал на принижении подвига советского народа. При этом возможность для научных дискуссий и научных изысканий по теме сохраняется.
Санкции за нарушение этого закона пока не установлены.
Германия напала на СССР 22 июня 1941 года. Противостояние длилось 1418 дней и завершилось разгромом стран фашистского блока. Его жертвами стали около 26,6 миллиона советских граждан, это 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне.
"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа": день, когда началась война
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Для миллионов людей 22 июня несет на себе неизгладимую печать трагических событий 1941 года. День начала Великой Отечественной войны страна не забудет никогда.

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
1 из 18

Для миллионов людей 22 июня несет на себе неизгладимую печать трагических событий 1941 года. День начала Великой Отечественной войны страна не забудет никогда.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа," — даже песня с такими словами на мелодию популярного "Синего платочка" появилась в первые дни войны и мгновенно распространилась по всей стране.

Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941
2 из 18

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа," — даже песня с такими словами на мелодию популярного "Синего платочка" появилась в первые дни войны и мгновенно распространилась по всей стране.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Практически в четыре часа утра, в самом начале пятого, нас начали бомбить немецкие самолеты. Мы-то спали, только часовые на посту. Все повыскакивали, кто в чем, мечутся, крики, не видно ничего. Самолеты бомбят, кругом гарь, что-то горит", — вспоминал то утро танкист Иван Хохлов.

22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города
3 из 18

"Практически в четыре часа утра, в самом начале пятого, нас начали бомбить немецкие самолеты. Мы-то спали, только часовые на посту. Все повыскакивали, кто в чем, мечутся, крики, не видно ничего. Самолеты бомбят, кругом гарь, что-то горит", — вспоминал то утро танкист Иван Хохлов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в три часа семь минут, а в семь пятнадцать утра Сталин подписал директиву об отражении гитлеровской агрессии.

Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
4 из 18

Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в три часа семь минут, а в семь пятнадцать утра Сталин подписал директиву об отражении гитлеровской агрессии.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Казимир Лишко / Перейти в фотобанк

В полдень вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии.

23 июня 1941 года в Киеве. Район Грушки
5 из 18

В полдень вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии.

© РИА Новости / Казимир Лишко
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© РИА Новости / Георгий Петрусов / Перейти в фотобанк

Через некоторое время диктор Юрий Левитан повторил этот текст. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — слова, которыми заканчивалось обращение, врезались в память каждого советского человека.

Диктор Всесозного радио Юрий Левитан
6 из 18

Через некоторое время диктор Юрий Левитан повторил этот текст. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — слова, которыми заканчивалось обращение, врезались в память каждого советского человека.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Фашистские войска перешли в наступление по всему фронту.

Медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налёта фашистов под Кишиневом
7 из 18

Фашистские войска перешли в наступление по всему фронту.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Основной удар в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, Украину.

Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год
8 из 18

Основной удар в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, Украину.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград.

Работа Советского информбюро в годы ВОВ
9 из 18

Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Чертов / Перейти в фотобанк

Руководство Третьего рейха рассчитывало на стратегию молниеносной войны, целью которой было ликвидировать советское государство и "германизировать" территорию.

Воздушная тревога в Ленинграде в первые дни Великой Отечественной войны
10 из 18

Руководство Третьего рейха рассчитывало на стратегию молниеносной войны, целью которой было ликвидировать советское государство и "германизировать" территорию.

© РИА Новости / Григорий Чертов
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

План нацистской Германии, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы.

Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина
11 из 18

План нацистской Германии, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Однако яростное сопротивление советских войск помешало выполнению плана захватчиков.

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Москва, июнь 1941 год
12 из 18

Однако яростное сопротивление советских войск помешало выполнению плана захватчиков.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Для Советского Союза Великая Отечественная война стала борьбой за свободу и независимость.

Санитарка медико-санитарной службы. Москва, июнь 1941 год
13 из 18

Для Советского Союза Великая Отечественная война стала борьбой за свободу и независимость.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление. При этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение", — рассказывал маршал Георгий Жуков.

Боевая реактивная установка Катюша
14 из 18

"Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление. При этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение", — рассказывал маршал Георгий Жуков.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Уже 23 июня для руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования.

Выпускники Военной Академии им. Сталина
15 из 18

Уже 23 июня для руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов.

Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина
16 из 18

Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Василий Савранский / Перейти в фотобанк

Потери СССР в годы Великой Отечественной составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне.

Горожане сооружают укрепления на улицах родного города
17 из 18

Потери СССР в годы Великой Отечественной составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне.

© РИА Новости / Василий Савранский
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© РИА Новости / Анатолий Егоров / Перейти в фотобанк

Каждый год 22 июня в России скорбят по всем тем, кто ценой собственной жизни защитил Родину.

Один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой
18 из 18

Каждый год 22 июня в России скорбят по всем тем, кто ценой собственной жизни защитил Родину.

© РИА Новости / Анатолий Егоров
Перейти в фотобанк
1 из 18

Для миллионов людей 22 июня несет на себе неизгладимую печать трагических событий 1941 года. День начала Великой Отечественной войны страна не забудет никогда.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
2 из 18

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа," — даже песня с такими словами на мелодию популярного "Синего платочка" появилась в первые дни войны и мгновенно распространилась по всей стране.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
3 из 18

"Практически в четыре часа утра, в самом начале пятого, нас начали бомбить немецкие самолеты. Мы-то спали, только часовые на посту. Все повыскакивали, кто в чем, мечутся, крики, не видно ничего. Самолеты бомбят, кругом гарь, что-то горит", — вспоминал то утро танкист Иван Хохлов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 18

Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в три часа семь минут, а в семь пятнадцать утра Сталин подписал директиву об отражении гитлеровской агрессии.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
5 из 18

В полдень вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии.

© РИА Новости / Казимир Лишко
Перейти в фотобанк
6 из 18

Через некоторое время диктор Юрий Левитан повторил этот текст. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — слова, которыми заканчивалось обращение, врезались в память каждого советского человека.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
Перейти в фотобанк
7 из 18

Фашистские войска перешли в наступление по всему фронту.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
8 из 18

Основной удар в первые дни войны пришелся на Прибалтику, Белоруссию, Украину.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
9 из 18

Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 18

Руководство Третьего рейха рассчитывало на стратегию молниеносной войны, целью которой было ликвидировать советское государство и "германизировать" территорию.

© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в фотобанк
11 из 18

План нацистской Германии, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
12 из 18

Однако яростное сопротивление советских войск помешало выполнению плана захватчиков.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
13 из 18

Для Советского Союза Великая Отечественная война стала борьбой за свободу и независимость.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
14 из 18

"Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказано такое ожесточенное сопротивление. При этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение", — рассказывал маршал Георгий Жуков.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
15 из 18

Уже 23 июня для руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
16 из 18

Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом фашистов.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
17 из 18

Потери СССР в годы Великой Отечественной составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне.

© РИА Новости / Василий Савранский
Перейти в фотобанк
18 из 18

Каждый год 22 июня в России скорбят по всем тем, кто ценой собственной жизни защитил Родину.

© РИА Новости / Анатолий Егоров
Перейти в фотобанк
 
РоссияАлександр ЖуковЕлена ЯмпольскаяВеликая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФАлексей ПушковВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинГерманияСССРВ мире
 
 
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