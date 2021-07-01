https://ria.ru/20210701/voyna-1739359047.html

Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне - РИА Новости, 01.07.2021

Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:25

2021-07-01T10:25

2021-07-01T11:16

россия

александр жуков

елена ямпольская

великая отечественная война (1941-1945)

госдума рф

алексей пушков

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

германия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.Изменения внесли в постановление "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Проект подготовили во исполнение перечня поручений Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков внесли инициативу на рассмотрение депутатов.В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в СМИ, в том числе российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, где цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих отождествляются с преступлениями нацизма и солдат вермахта."Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)", — отмечали ранее авторы проекта.По их мнению, этот закон не позволит зарабатывать политический капитал на принижении подвига советского народа. При этом возможность для научных дискуссий и научных изысканий по теме сохраняется.Санкции за нарушение этого закона пока не установлены.Германия напала на СССР 22 июня 1941 года. Противостояние длилось 1418 дней и завершилось разгромом стран фашистского блока. Его жертвами стали около 26,6 миллиона советских граждан, это 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне.

https://ria.ru/20210622/voyna-1737950657.html

https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html

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россия, александр жуков, елена ямпольская, великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, алексей пушков, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, германия, ссср, в мире