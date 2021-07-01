https://ria.ru/20210701/narod-1739428406.html
В Совфеде ответили на слова Зеленского о русских и украинцах
В Совфеде ответили на слова Зеленского о русских и украинцах - РИА Новости, 01.07.2021
В Совфеде ответили на слова Зеленского о русских и украинцах
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что русский и украинский народы роднит богатая общая история и культура, поэтому президент Украины глубоко... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:37
2021-07-01T15:37
2021-07-01T15:37
россия
сергей цеков
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07df27eea631ae32c9ee2ad7d323d779.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что русский и украинский народы роднит богатая общая история и культура, поэтому президент Украины глубоко ошибается, пытаясь их противопоставить и разделить.Ранее президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что украинцы и русские - не один народ, у каждого свой путь. Но цель, по его словам, должна быть одна - закончить войну, вернуть территории."Корни у наших народов одни, вера одна, богатейшая общая история и культура, фактически общие нравственные, моральные, духовные и семейные ценности. Поэтому Зеленский глубоко ошибается, пытаясь противопоставить и разделить наши народы", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, украинские националисты стараются стереть из памяти своего народа общую славную историю России и Украины. "Руководство Украины, в том числе и Зеленский, оказались у них на поводу. Одурманивание украинского народа пройдет, и Украина будет вместе с Россией. Мы будем обязательно вместе и не будем отвергать общие корни", - сказал Цеков.В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым.
https://ria.ru/20210701/razdelenie-1739418369.html
https://ria.ru/20210701/trikolor-1739413306.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171199_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_c55acbf0caf13c95fa04f852f09cb0e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей цеков, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире
В Совфеде ответили на слова Зеленского о русских и украинцах
Сенатор Цеков заявил, что Зеленских глубоко ошибается, пытаясь разделить русских и украинцев