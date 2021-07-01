https://ria.ru/20210701/narod-1739428406.html

В Совфеде ответили на слова Зеленского о русских и украинцах

В Совфеде ответили на слова Зеленского о русских и украинцах - РИА Новости, 01.07.2021

В Совфеде ответили на слова Зеленского о русских и украинцах

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что русский и украинский народы роднит богатая общая история и культура, поэтому президент Украины глубоко... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:37

2021-07-01T15:37

2021-07-01T15:37

россия

сергей цеков

владимир зеленский

владимир путин

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что русский и украинский народы роднит богатая общая история и культура, поэтому президент Украины глубоко ошибается, пытаясь их противопоставить и разделить.Ранее президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что украинцы и русские - не один народ, у каждого свой путь. Но цель, по его словам, должна быть одна - закончить войну, вернуть территории."Корни у наших народов одни, вера одна, богатейшая общая история и культура, фактически общие нравственные, моральные, духовные и семейные ценности. Поэтому Зеленский глубоко ошибается, пытаясь противопоставить и разделить наши народы", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, украинские националисты стараются стереть из памяти своего народа общую славную историю России и Украины. "Руководство Украины, в том числе и Зеленский, оказались у них на поводу. Одурманивание украинского народа пройдет, и Украина будет вместе с Россией. Мы будем обязательно вместе и не будем отвергать общие корни", - сказал Цеков.В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым.

https://ria.ru/20210701/razdelenie-1739418369.html

https://ria.ru/20210701/trikolor-1739413306.html

россия

украина

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россия, сергей цеков, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире