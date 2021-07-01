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Песков заявил, что украинцы и русские — это абсолютно один народ
Песков заявил, что украинцы и русские — это абсолютно один народ - РИА Новости, 01.07.2021
Песков заявил, что украинцы и русские — это абсолютно один народ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского об украинцах и русских, заявил, что у двух стран... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:44
2021-07-01T15:11
владимир зеленский
дмитрий песков
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россия
украина
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского об украинцах и русских, заявил, что у двух стран общая история, а не просто ее часть, это "абсолютно один народ", и продолжать обсуждение, по его словам, нет смысла.Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. В четверг Зеленский в своем аккаунте в Twitter написал, что украинцы и русские не являются одним народом и что у каждого свой путь.Он предложил дождаться, когда президент РФ Владимир Путин завершит работу над своей статьей об Украине."Он ее пишет, он готовит. И как только он завершит эту работу, эта статья будет опубликована. Думаю, что там будут даны исчерпывающие оценки", - добавил представитель Кремля.Накануне на прямой линии с гражданами Путин заявил, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу.
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владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, россия, украина, в мире
Песков заявил, что украинцы и русские — это абсолютно один народ
14:44 01.07.2021 (обновлено: 15:11 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Песков заявил, что украинцы и русские — это абсолютно один народ

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского об украинцах и русских, заявил, что у двух стран общая история, а не просто ее часть, это "абсолютно один народ", и продолжать обсуждение, по его словам, нет смысла.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. В четверг Зеленский в своем аккаунте в Twitter написал, что украинцы и русские не являются одним народом и что у каждого свой путь.
"У нас общая часть истории, сказал президент Украины. У нас не часть истории, у нас общая история в целом. И, конечно, все-таки русские и украинцы - это один народ, абсолютно один народ, это одна общность. И здесь, наверное, нет смысла нам продолжать обсуждение, тут все очевидно для нас", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Он предложил дождаться, когда президент РФ Владимир Путин завершит работу над своей статьей об Украине.
"Он ее пишет, он готовит. И как только он завершит эту работу, эта статья будет опубликована. Думаю, что там будут даны исчерпывающие оценки", - добавил представитель Кремля.
Накануне на прямой линии с гражданами Путин заявил, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу.
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