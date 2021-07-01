https://ria.ru/20210701/narod-1739417348.html

Песков заявил, что украинцы и русские — это абсолютно один народ

Песков заявил, что украинцы и русские — это абсолютно один народ - РИА Новости, 01.07.2021

Песков заявил, что украинцы и русские — это абсолютно один народ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского об украинцах и русских, заявил, что у двух стран... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:44

2021-07-01T14:44

2021-07-01T15:11

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

россия

украина

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского об украинцах и русских, заявил, что у двух стран общая история, а не просто ее часть, это "абсолютно один народ", и продолжать обсуждение, по его словам, нет смысла.Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. В четверг Зеленский в своем аккаунте в Twitter написал, что украинцы и русские не являются одним народом и что у каждого свой путь.Он предложил дождаться, когда президент РФ Владимир Путин завершит работу над своей статьей об Украине."Он ее пишет, он готовит. И как только он завершит эту работу, эта статья будет опубликована. Думаю, что там будут даны исчерпывающие оценки", - добавил представитель Кремля.Накануне на прямой линии с гражданами Путин заявил, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу.

https://ria.ru/20210701/trikolor-1739413306.html

россия

украина

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владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, россия, украина, в мире