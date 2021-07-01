В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о русских и украинцах
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: "Крым – открытая трибуна" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Депутат от Крыма прокомментировал слова Зеленского, что русские и украинцы - не один народ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал печальными слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы не являются одним народом и у каждого свой путь.
Ранее Зеленский написал в Twitter, что украинцы и русские - не один народ, у каждого свой путь. Но цель, по его словам, должна быть одна - закончить войну, вернуть территории.
"Печально слышать от Зеленского такие слова. Печально, что Украину, с молчаливого согласия ее правителей, превратили в плацдарм для западных экспериментов по сдерживанию России", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, если бы Зеленский был мудрым политиком, то отказался бы от "курса сознательного порабощения своей страны западными кураторами".
"Украина как государство развивалась, и с ней считались лишь тогда, когда она шла бок о бок с Россией. Только сообща и вместе мы преодолевали любые трудности и угрозы. Так что другой путь, о котором говорит Зеленский, это большая беда и ошибка Украины, за которую придется расплачиваться последующим поколениям украинцев. Никогда Запад не будет считаться с Украиной как с равной. Неужели их устраивает извечная роль холопов?" - подчеркнул Шеремет.
В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым.
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