https://ria.ru/20210701/gosduma-1739416303.html

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о русских и украинцах

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о русских и украинцах - РИА Новости, 01.07.2021

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о русских и украинцах

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал печальными слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы не являются РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:41

2021-07-01T14:41

2021-07-01T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал печальными слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы не являются одним народом и у каждого свой путь.Ранее Зеленский написал в Twitter, что украинцы и русские - не один народ, у каждого свой путь. Но цель, по его словам, должна быть одна - закончить войну, вернуть территории."Печально слышать от Зеленского такие слова. Печально, что Украину, с молчаливого согласия ее правителей, превратили в плацдарм для западных экспериментов по сдерживанию России", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, если бы Зеленский был мудрым политиком, то отказался бы от "курса сознательного порабощения своей страны западными кураторами"."Украина как государство развивалась, и с ней считались лишь тогда, когда она шла бок о бок с Россией. Только сообща и вместе мы преодолевали любые трудности и угрозы. Так что другой путь, о котором говорит Зеленский, это большая беда и ошибка Украины, за которую придется расплачиваться последующим поколениям украинцев. Никогда Запад не будет считаться с Украиной как с равной. Неужели их устраивает извечная роль холопов?" - подчеркнул Шеремет.В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым.

https://ria.ru/20210701/trikolor-1739413306.html

https://ria.ru/20210411/bogatyri-1727776592.html

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россия, михаил шеремет, госдума рф, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире