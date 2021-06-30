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Биография Алексея Волина

Биография Алексея Волина - РИА Новости, 30.06.2021

Биография Алексея Волина

Алексей Константинович Волин родился 31 января 1964 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье инженеров. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:38

2021-06-30T13:38

2021-06-30T13:38

россия

алексей волин

открытое правительство

санкт-петербург

справки

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Алексей Константинович Волин родился 31 января 1964 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье инженеров.В 1986 году окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик индонезийского языка".В 1986-1989 годах работал младшим редактором, редактором, старшим редактором главной редакции Азии Агентства печати "Новости" (АПН).В 1989-1991 годах был заведующим информационным бюро АПН в городе Джакарте (Индонезия).В 1991-1996 годах трудился на разных должностях в Российском информационном агентстве (РИА) "Новости".В 1996 году занимал пост генерального директора телеканала "Деловая Россия" Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК).В 1996-1998 годах – начальник отдела СМИ по связям с общественностью, первый заместитель начальника управления по связям с общественностью администрации президента РФ.С апреля по май 1998 года – пресс-секретарь ЗАО "Группа компаний "Video International". С мая по август 1998 года – начальник управления правительственной информации аппарата правительства РФ.В 1998-2000 годах – первый заместитель председателя ВГТРК.Одновременно в 1998-2000 годах Волин был председателем правления РИА "Новости".В 1999 году вел на российском телевидении программу "Неделя власти".В 2000-2003 годах занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ, курировал вопросы информационной политики, СМИ, культуры, туризма и образования.В 2003 году был организатором группы по созданию информационного сервиса "Медиалогия".В 2003-2007 годах – президент Издательского дома Родионова (журналы "Профиль", "Компания", "Business Week", интернет-сайт Point.ru).С 2007 по 2008 год – генеральный директор кинокомпании "Амедиа".В 2008-2010 годах занимался индивидуальной продюсерской деятельностью. Совместно с "Амедиа" произведены для Первого канала пять исторических многосерийных фильмов: "Тухачевский. Заговор маршала", "Земля обетованная от Иосифа Сталина", "…И примкнувший к ним Шепилов", "В одном шаге от третьей мировой", "Осведомленный источник в Москве".С 2011 по 2012 год – президент ООО "А3".В 2009-2012 годах занимал посты заместителя председателя общественного совета при Роспечати и заместителя председателя попечительского совета Института повышения квалификации работников телевидения и радио.В феврале 2012 года Алексей Волин был включен в состав рабочей группы по вопросам Открытого правительства.5 июля 2012 года Волин был назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ (с 2018 года – министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ).Курировал государственную политику в области средств массовой информации. Одним из важных достижений министерства при Волине стала успешная цифровизация российского телевидения, благодаря чему свыше 50 миллионов россиян радикально улучшили медиапотребление. Выступал также активным сторонником либерализации рекламной сферы.23 октября 2020 года стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Алексея Волина от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.30 июня 2021 года Алексей Волин назначен на должность генерального директора ФГУП "Космическая связь". Награжден Орденом Почета (2014).Почетной грамотой президента РФ (2021).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

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россия, алексей волин, открытое правительство, санкт-петербург, справки