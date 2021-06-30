https://ria.ru/20210630/vasileva-1739244647.html

Биография Ольги Васильевой

Биография Ольги Васильевой - РИА Новости, 30.06.2021

Биография Ольги Васильевой

Ольга Юрьевна Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме (Татарстан). РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:28

2021-06-30T15:28

2021-06-30T15:29

ольга васильева

российская академия образования

справки

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Ольга Юрьевна Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме (Татарстан). В 1979 году окончила дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры, в 1987 году – исторический факультет Московского государственного заочного педагогического института (ныне Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова), в 2007 году – Дипломатическую академию МИД России по специальности "Международные отношения". В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: "Советское государство и патриотическая деятельность Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны", в 1999 году – докторскую диссертацию на тему "Русская православная церковь в политике Советского государства в 1943-1948 годах". В 1979-1982 годах Васильева работала учителем пения в школах города Москвы, в 1982-1987 годах – учителем истории в московской школе № 91.В 1990-2004 годах прошла путь от младшего научного сотрудника Института истории Академии наук СССР до ведущего научного сотрудника и руководителя Центра истории религии и церкви Института российской истории РАН.В 2002 году возглавила кафедру религиоведения Российской академии государственной службы при президенте РФ.В 2012 году она была назначена на должность заместителя директора департамента культуры правительства РФ.В 2013 году Васильева заняла пост заместителя начальника управления президента РФ по общественным проектам.19 августа 2016 года указом президента РФ назначена министром образования и науки. 18 мая 2018 года Васильева назначена на пост министра просвещения Российской Федерации.С 15 по 21 января 2020 года – исполняющая обязанности министра просвещения РФ. 18 марта 2020 года указом президента РФ Васильева была назначена председателем попечительского совета Российской академии образования. 30 июня 2021 года Ольга Васильева была избрана президентом Российской академии образования. Ольга Васильева – профессор (2005), автор более 160 научных статей. Входит в состав попечительского совета фонда "История Отечества". Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2014).Награждена Почетной грамотой правительства РФ (2020). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга васильева, российская академия образования, справки