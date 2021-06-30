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Экс-министр просвещения Ольга Васильева возглавила Академию образования
Экс-министр просвещения Ольга Васильева возглавила Академию образования - РИА Новости, 30.06.2021
Экс-министр просвещения Ольга Васильева возглавила Академию образования
Экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева избрана президентом Российской академии образования (РАО), передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:42
2021-06-30T15:00
ольга васильева
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политика
россия
российская академия образования
просвещение
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева избрана президентом Российской академии образования (РАО), передаёт корреспондент РИА Новости.Выборы президента РАО прошли в среду в ходе общего собрания членов академии. Единственным зарегистрированным кандидатом стала Васильева. Для того, чтобы кандидат в президенты РАО был избран, требовалось получить 50% голосов плюс один голос.По данным счётной комиссии, за проголосовали 109 человек, против - 31, недействительными оказались семь голосов.
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ольга васильева, общество, политика, россия, российская академия образования, просвещение
Экс-министр просвещения Ольга Васильева возглавила Академию образования
14:42 30.06.2021 (обновлено: 15:00 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОльга Васильева
Ольга Васильева - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-министр просвещения Ольга Васильева избрана президентом Российской Академии образования

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева избрана президентом Российской академии образования (РАО), передаёт корреспондент РИА Новости.
Выборы президента РАО прошли в среду в ходе общего собрания членов академии. Единственным зарегистрированным кандидатом стала Васильева. Для того, чтобы кандидат в президенты РАО был избран, требовалось получить 50% голосов плюс один голос.
По данным счётной комиссии, за проголосовали 109 человек, против - 31, недействительными оказались семь голосов.

Я хочу сказать спасибо всем сидящим в зале, тем кто голосовал на удалении... Я хочу передать слова благодарности всем тем, кто был до меня.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Ольга Васильева
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 00:34
В России вступил в силу закон о просветительской деятельности
 
Ольга ВасильеваОбществоПолитикаРоссияРоссийская академия образованияПросвещение
 
 
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