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Экс-министр просвещения Ольга Васильева возглавила Академию образования
Экс-министр просвещения Ольга Васильева возглавила Академию образования - РИА Новости, 30.06.2021
Экс-министр просвещения Ольга Васильева возглавила Академию образования
Экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева избрана президентом Российской академии образования (РАО), передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:42
2021-06-30T14:42
2021-06-30T15:00
ольга васильева
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политика
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российская академия образования
просвещение
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева избрана президентом Российской академии образования (РАО), передаёт корреспондент РИА Новости.Выборы президента РАО прошли в среду в ходе общего собрания членов академии. Единственным зарегистрированным кандидатом стала Васильева. Для того, чтобы кандидат в президенты РАО был избран, требовалось получить 50% голосов плюс один голос.По данным счётной комиссии, за проголосовали 109 человек, против - 31, недействительными оказались семь голосов.
https://ria.ru/20210601/zakon-1735023736.html
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ольга васильева, общество, политика, россия, российская академия образования, просвещение
Экс-министр просвещения Ольга Васильева возглавила Академию образования
14:42 30.06.2021 (обновлено: 15:00 30.06.2021)
Экс-министр просвещения Ольга Васильева избрана президентом Российской Академии образования