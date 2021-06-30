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Лучшие фото РИА Новости, июнь 2021 года
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2021 года - РИА Новости, 30.06.2021
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2021 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:05
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черешня
евро-2020
погода
регби
волейбол
государственный эрмитаж
кафе
останкинская башня
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
вера брежнева
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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черешня, евро-2020, погода, регби, волейбол, государственный эрмитаж, кафе, останкинская башня, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, вера брежнева, день защиты детей, день россии, алые паруса (праздник выпускников), l-410, тибет, парк культуры имени горького, театр имени моссовета, аэрофлот, джо байден, владимир путин, ялта, москва, красноярский край, геленджик, волгоград, сочи, владивосток, республика крым, севастополь, ставропольский край, переславль-залесский, кемеровская область, саянский район, красноярск, санкт-петербург, пмэф, субботник, фото, фото

Лучшие фото РИА Новости, июнь 2021 года

11:05 30.06.2021 (обновлено: 16:21 30.06.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
1 из 35

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица и актриса Вера Брежнева на открытии Пятого международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве.

Певица и актриса Вера Брежнева на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве
2 из 35

Певица и актриса Вера Брежнева на открытии Пятого международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Молодые люди толкают автомобиль на одной из московских улиц во время "суперливня".

Молодые люди толкают автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя
3 из 35

Молодые люди толкают автомобиль на одной из московских улиц во время "суперливня".

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Участницы соревнований в категории "Фитнес-бикини" на кубке мира по силовому экстриму в Териберке.

Участницы соревнования в категории Фитнес-бикини в рамках кубка мира по силовому экстриму в Териберке
4 из 35

Участницы соревнований в категории "Фитнес-бикини" на кубке мира по силовому экстриму в Териберке.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Болельщики смотрят трансляцию матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России в футбольной деревне в Санкт-Петербурге.

Болельщики смотрят трансляцию матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России в футбольной деревне УЕФА Евро-2020 в Санкт-Петербурге
5 из 35

Болельщики смотрят трансляцию матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России в футбольной деревне в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Девушки в парке Горького после ужесточения коронавирусных ограничений в Москве.

Девушки в Парке Горького в Москве
6 из 35

Девушки в парке Горького после ужесточения коронавирусных ограничений в Москве.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащий и местная жительница во время Всекрымского субботника в Ялте, организованного, чтобы убрать город после сильнейшего наводнения.

Всекрымский субботник в Ялте
7 из 35

Военнослужащий и местная жительница во время Всекрымского субботника в Ялте, организованного, чтобы убрать город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Сотрудники Следственного комитета и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области
8 из 35

Сотрудники Следственного комитета и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Жители города Лхаса в Тибете на пешеходной улице Баркхор, название которой означает "круг по часовой стрелке". Это место паломничества буддистов, здесь совершается священный обход монастыря Джоканг.

Местные жители на пешеходной улице Баркхор в центре города Лхаса в Тибете
9 из 35

Жители города Лхаса в Тибете на пешеходной улице Баркхор, название которой означает "круг по часовой стрелке". Это место паломничества буддистов, здесь совершается священный обход монастыря Джоканг.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Люди танцуют на летней веранде одного из ресторанов в центре Москвы.

Люди танцуют на летней веранде одного из ресторанов в центре Москвы
10 из 35

Люди танцуют на летней веранде одного из ресторанов в центре Москвы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Девушка плавает в открытом бассейне красноярского фан-парка "Бобровый лог". Это первое в городе оборудованное и сертифицированное место для пляжного отдыха.

Девушка плавает в открытом бассейне в фанпарке Бобровый лог в Красноярске
11 из 35

Девушка плавает в открытом бассейне красноярского фан-парка "Бобровый лог". Это первое в городе оборудованное и сертифицированное место для пляжного отдыха.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Орнитолог центра реабилитации диких животных Елена Шнайдер ведет учет птенцов сокола-балобана в Алтае-Саянском регионе. Диких птенцов измеряют и кольцуют, при необходимости в гнезде оставляют дополнительную подкормку.

Орнитолог центра реабилитации диких животных Елена Шнайдер во время проведения учета птенцов сокола-балобана в Алтае-Саянском регионе
12 из 35

Орнитолог центра реабилитации диких животных Елена Шнайдер ведет учет птенцов сокола-балобана в Алтае-Саянском регионе. Диких птенцов измеряют и кольцуют, при необходимости в гнезде оставляют дополнительную подкормку.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВыступление военного оркестра в Севастополе в День России.
Выступление военного оркестра в Севастополе в День России
13 из 35
Выступление военного оркестра в Севастополе в День России.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Концерт в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", приуроченный ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Концерт, приуроченный ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, в мемориальном комплексе Брестская крепость-герой
14 из 35

Концерт в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", приуроченный ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Пара танцует в центре Москвы.

Пара танцует в центре Москвы
15 из 35

Пара танцует в центре Москвы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

Жаркая погода в Красноярском крае
16 из 35

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Девушки на стенде авиакомпании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме — 2021.

Девушки на стенде авиакомпании Аэрофлот на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
17 из 35

Девушки на стенде авиакомпании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме — 2021.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Посетители бассейна "Чайка" в Москве в жару.

Посетители в бассейне Чайка в Москве в жаркий день
18 из 35

Посетители бассейна "Чайка" в Москве в жару.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Участники всеармейского конкурса "Морской десант-2021" преодолевают "Тропу выживания" на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота Горностай под Владивостоком.

Участники всеармейского конкурса Морской десант-2021 преодолевают препятствия на Тропе выживания на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота Горностай под Владивостоком
19 из 35

Участники всеармейского конкурса "Морской десант-2021" преодолевают "Тропу выживания" на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота Горностай под Владивостоком.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Жители Волгограда несут стометровый триколор по центру города в День России.

Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города
20 из 35

Жители Волгограда несут стометровый триколор по центру города в День России.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Спектакль "Фолия", показанный на сцене Театра Моссовета во время театрального фестиваля имени А. П. Чехова.

Спектакль Фолия в рамках театрального фестиваля им. А. П. Чехова на сцене Театра им. Моссовета
21 из 35

Спектакль "Фолия", показанный на сцене Театра Моссовета во время театрального фестиваля имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Кафе на Малой Бронной в Москве.

Кафе на Малой Бронной улице в Москве
22 из 35

Кафе на Малой Бронной в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже в крымском поселке Новофедоровка.

Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму
23 из 35

Отдыхающие на пляже в крымском поселке Новофедоровка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Бриг Россия в акватории Финского залива во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
24 из 35
Бриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Отдыхающие в Крыму.

Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму
25 из 35

Отдыхающие в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосетители на территории Останкинской телебашни.
Посетители на территории Останкинской телебашни
26 из 35
Посетители на территории Останкинской телебашни.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Игроки сборной России в матче второго группового этапа Кубка Европы по регби-7 среди женских команд между сборными командами России и Польши.

Игроки сборной России в матче 2-го группового этапа Кубка Европы по регби-7 среди женских команд между сборными командами России и Польши
27 из 35

Игроки сборной России в матче второго группового этапа Кубка Европы по регби-7 среди женских команд между сборными командами России и Польши.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШоу мыльных пузырей на одной из улиц в Переславле-Залесском.
Шоу мыльных пузырей на одной из улиц в Переславле-Залесском
28 из 35
Шоу мыльных пузырей на одной из улиц в Переславле-Залесском.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Гости "Сочи Парка" в День защиты детей.

Гости в парке развлечений Сочи Парк
29 из 35

Гости "Сочи Парка" в День защиты детей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Танго после заката" хореографа Хермана Корнехо на XV Международном театральном фестивале имени А. П. Чехова.

Сцена из спектакля Танго после заката в постановке хореографа Хермана Корнехо в рамках программы XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова на сцене Государственного академического театра имени Моссовета
30 из 35

Сцена из спектакля "Танго после заката" хореографа Хермана Корнехо на XV Международном театральном фестивале имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Сбор урожая черешни сорта "Дайбера черная" на объединении "Сады Ставрополья".

Сбор урожая черешни сорта Дайбера черная на ООО плодообъединение Сады Ставрополья
31 из 35

Сбор урожая черешни сорта "Дайбера черная" на объединении "Сады Ставрополья".

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДевушка играет в волейбол в Геленджике на открытии нового курортного сезона.
Девушка играет в волейбол в Геленджике на открытии нового курортного сезона
32 из 35
Девушка играет в волейбол в Геленджике на открытии нового курортного сезона.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Эрмитажный кот-оракул Ахилл перед предсказанием результата футбольного матча Бельгия — Россия на ЕВРО-2020.

Эрмитажный кот-оракул Ахилл перед предсказанием результата матча чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 Бельгия – Россия в зале Босфор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
33 из 35

Эрмитажный кот-оракул Ахилл перед предсказанием результата футбольного матча Бельгия — Россия на ЕВРО-2020.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка в маковом поле неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма.

Девушка в маковом поле неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма
34 из 35

Девушка в маковом поле неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Молодые люди у главного здания МГУ во время акции "Лучи Победы", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Акция Лучи Победы в Москве
35 из 35

Молодые люди у главного здания МГУ во время акции "Лучи Победы", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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