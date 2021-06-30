Лучшие фото РИА Новости, июнь 2021 года
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве.
Певица и актриса Вера Брежнева на открытии Пятого международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве.
Певица и актриса Вера Брежнева на открытии Пятого международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве.
Молодые люди толкают автомобиль на одной из московских улиц во время "суперливня".
Молодые люди толкают автомобиль на одной из московских улиц во время "суперливня".
Участницы соревнований в категории "Фитнес-бикини" на кубке мира по силовому экстриму в Териберке.
Участницы соревнований в категории "Фитнес-бикини" на кубке мира по силовому экстриму в Териберке.
Болельщики смотрят трансляцию матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России в футбольной деревне в Санкт-Петербурге.
Болельщики смотрят трансляцию матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России в футбольной деревне в Санкт-Петербурге.
Девушки в парке Горького после ужесточения коронавирусных ограничений в Москве.
Девушки в парке Горького после ужесточения коронавирусных ограничений в Москве.
Военнослужащий и местная жительница во время Всекрымского субботника в Ялте, организованного, чтобы убрать город после сильнейшего наводнения.
Военнослужащий и местная жительница во время Всекрымского субботника в Ялте, организованного, чтобы убрать город после сильнейшего наводнения.
Сотрудники Следственного комитета и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области.
Сотрудники Следственного комитета и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Л-410 в Кемеровской области.
Жители города Лхаса в Тибете на пешеходной улице Баркхор, название которой означает "круг по часовой стрелке". Это место паломничества буддистов, здесь совершается священный обход монастыря Джоканг.
Жители города Лхаса в Тибете на пешеходной улице Баркхор, название которой означает "круг по часовой стрелке". Это место паломничества буддистов, здесь совершается священный обход монастыря Джоканг.
Люди танцуют на летней веранде одного из ресторанов в центре Москвы.
Люди танцуют на летней веранде одного из ресторанов в центре Москвы.
Девушка плавает в открытом бассейне красноярского фан-парка "Бобровый лог". Это первое в городе оборудованное и сертифицированное место для пляжного отдыха.
Девушка плавает в открытом бассейне красноярского фан-парка "Бобровый лог". Это первое в городе оборудованное и сертифицированное место для пляжного отдыха.
Орнитолог центра реабилитации диких животных Елена Шнайдер ведет учет птенцов сокола-балобана в Алтае-Саянском регионе. Диких птенцов измеряют и кольцуют, при необходимости в гнезде оставляют дополнительную подкормку.
Орнитолог центра реабилитации диких животных Елена Шнайдер ведет учет птенцов сокола-балобана в Алтае-Саянском регионе. Диких птенцов измеряют и кольцуют, при необходимости в гнезде оставляют дополнительную подкормку.
Концерт в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", приуроченный ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
Концерт в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", приуроченный ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
Пара танцует в центре Москвы.
Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.
Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.
Девушки на стенде авиакомпании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме — 2021.
Девушки на стенде авиакомпании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме — 2021.
Посетители бассейна "Чайка" в Москве в жару.
Участники всеармейского конкурса "Морской десант-2021" преодолевают "Тропу выживания" на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота Горностай под Владивостоком.
Участники всеармейского конкурса "Морской десант-2021" преодолевают "Тропу выживания" на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота Горностай под Владивостоком.
Жители Волгограда несут стометровый триколор по центру города в День России.
Жители Волгограда несут стометровый триколор по центру города в День России.
Спектакль "Фолия", показанный на сцене Театра Моссовета во время театрального фестиваля имени А. П. Чехова.
Спектакль "Фолия", показанный на сцене Театра Моссовета во время театрального фестиваля имени А. П. Чехова.
Кафе на Малой Бронной в Москве.
Отдыхающие на пляже в крымском поселке Новофедоровка.
Отдыхающие на пляже в крымском поселке Новофедоровка.
Отдыхающие в Крыму.
Игроки сборной России в матче второго группового этапа Кубка Европы по регби-7 среди женских команд между сборными командами России и Польши.
Игроки сборной России в матче второго группового этапа Кубка Европы по регби-7 среди женских команд между сборными командами России и Польши.
Гости "Сочи Парка" в День защиты детей.
Сцена из спектакля "Танго после заката" хореографа Хермана Корнехо на XV Международном театральном фестивале имени А. П. Чехова.
Сцена из спектакля "Танго после заката" хореографа Хермана Корнехо на XV Международном театральном фестивале имени А. П. Чехова.
Сбор урожая черешни сорта "Дайбера черная" на объединении "Сады Ставрополья".
Сбор урожая черешни сорта "Дайбера черная" на объединении "Сады Ставрополья".
Эрмитажный кот-оракул Ахилл перед предсказанием результата футбольного матча Бельгия — Россия на ЕВРО-2020.
Эрмитажный кот-оракул Ахилл перед предсказанием результата футбольного матча Бельгия — Россия на ЕВРО-2020.
Девушка в маковом поле неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма.
Девушка в маковом поле неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма.
Молодые люди у главного здания МГУ во время акции "Лучи Победы", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Молодые люди у главного здания МГУ во время акции "Лучи Победы", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.