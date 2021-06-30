Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/dtp-1739276484.html
В ДТП в Ленинградской области погиб ребенок
В ДТП в Ленинградской области погиб ребенок - РИА Новости, 30.06.2021
В ДТП в Ленинградской области погиб ребенок
Ребенок погиб и восемь человек пострадали при столкновении шести автомобилей в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:30
2021-06-30T17:32
гумвд
санкт-петербург
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Ребенок погиб и восемь человек пострадали при столкновении шести автомобилей в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."30 июня в 14.10 на 89 км автодороги "Кола" произошла дорожная авария, столкнулись 6 транспортных средств (3 грузовых и 3 легковых автомобиля). В результате ДТП по предварительной информации пострадали 6 взрослых и трое детей, один из которых скончался", - сказано в сообщении.После ДТП движение на участке дороги перекрыто, ведется отвод транспорта через деревню Дусьево. Проводится проверка.
https://ria.ru/20210627/samokat-1738805328.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, санкт-петербург, ленинградская область, происшествия
В ДТП в Ленинградской области погиб ребенок
17:30 30.06.2021 (обновлено: 17:32 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

В ДТП в Ленинградской области погиб ребенок, восемь человек пострадали

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Ребенок погиб и восемь человек пострадали при столкновении шести автомобилей в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"30 июня в 14.10 на 89 км автодороги "Кола" произошла дорожная авария, столкнулись 6 транспортных средств (3 грузовых и 3 легковых автомобиля). В результате ДТП по предварительной информации пострадали 6 взрослых и трое детей, один из которых скончался", - сказано в сообщении.
После ДТП движение на участке дороги перекрыто, ведется отвод транспорта через деревню Дусьево. Проводится проверка.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 14:51
Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
 
ГУМВДСанкт-ПетербургЛенинградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
06:02В Киеве признали потерю "морального превосходства"
Лента новостейМолния