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В ДТП в Ленинградской области погиб ребенок
В ДТП в Ленинградской области погиб ребенок - РИА Новости, 30.06.2021
В ДТП в Ленинградской области погиб ребенок
Ребенок погиб и восемь человек пострадали при столкновении шести автомобилей в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:30
2021-06-30T17:30
2021-06-30T17:32
гумвд
санкт-петербург
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Ребенок погиб и восемь человек пострадали при столкновении шести автомобилей в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."30 июня в 14.10 на 89 км автодороги "Кола" произошла дорожная авария, столкнулись 6 транспортных средств (3 грузовых и 3 легковых автомобиля). В результате ДТП по предварительной информации пострадали 6 взрослых и трое детей, один из которых скончался", - сказано в сообщении.После ДТП движение на участке дороги перекрыто, ведется отвод транспорта через деревню Дусьево. Проводится проверка.
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гумвд, санкт-петербург, ленинградская область, происшествия
В ДТП в Ленинградской области погиб ребенок
17:30 30.06.2021 (обновлено: 17:32 30.06.2021)
В ДТП в Ленинградской области погиб ребенок, восемь человек пострадали