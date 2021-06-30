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В ДТП в Ленинградской области погиб ребенок

В ДТП в Ленинградской области погиб ребенок - РИА Новости, 30.06.2021

В ДТП в Ленинградской области погиб ребенок

Ребенок погиб и восемь человек пострадали при столкновении шести автомобилей в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:30

2021-06-30T17:30

2021-06-30T17:32

гумвд

санкт-петербург

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Ребенок погиб и восемь человек пострадали при столкновении шести автомобилей в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."30 июня в 14.10 на 89 км автодороги "Кола" произошла дорожная авария, столкнулись 6 транспортных средств (3 грузовых и 3 легковых автомобиля). В результате ДТП по предварительной информации пострадали 6 взрослых и трое детей, один из которых скончался", - сказано в сообщении.После ДТП движение на участке дороги перекрыто, ведется отвод транспорта через деревню Дусьево. Проводится проверка.

https://ria.ru/20210627/samokat-1738805328.html

санкт-петербург

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, санкт-петербург, ленинградская область, происшествия