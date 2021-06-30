https://ria.ru/20210630/armiya-1739276880.html

В Москве показали документы, опровергающие популярный миф о войне

В Москве показали документы, опровергающие популярный миф о войне - РИА Новости, 30.06.2021

В Москве показали документы, опровергающие популярный миф о войне

Уникальные документы Генерального штаба Красной армии времен весны 1941 года, опровергающие мифы о том, что СССР планировал напасть на гитлеровскую Германию, и... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:28

2021-06-30T17:28

2021-06-30T17:59

россия

российское историческое общество

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

сергей кудряшов

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Уникальные документы Генерального штаба Красной армии времен весны 1941 года, опровергающие мифы о том, что СССР планировал напасть на гитлеровскую Германию, и доказывающие, что Советский Союз готовился отвечать на вторжение вермахта, впервые представили в Москве на собрании Российского исторического общества (РИО).В кулуарах мероприятия организовали выставку документов из Центрального архива Министерства обороны, в числе которых — "Схема развертывания стратегических сил СССР" и "Схема соотношения сил" (приложение к докладной записке наркома обороны СССР Семена Тимошенко и начальника Генштаба Красной армии Георгия Жукова Иосифу Сталину с соображениями по плану стратегического развертывания войск на случай войны с Германией и ее союзниками от 15 мая 1941 года). Эти схемы были представлены с разрешения Генштаба по просьбе председателя РИО, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина."Схема соотношения сил" — уникальный документ, впервые представленный открыто, рассказал журналистам научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.По его словам, она показывает, что в советском Генштабе за пять недель до начала войны предвидели, что основные удары по СССР гитлеровцы нанесут тремя группами армий — "Север", "Центр", "Юг" — и что Финляндия, будучи тогда союзником нацистов, ударит в направлении Ленинграда."Если вы сравните "Схему соотношения сил" с картой плана "Барбаросса", вы увидите, что они очень близки. Это говорит о том, что профессиональный уровень нашего Генерального штаба был очень высокий, его высшие офицеры правильно осознавали обстановку и работали качественно", — отметил Кудряшов.В основном над схемой расстановки сил работали начальник Главного оперативного управления Генштаба Николай Ватутин и его заместитель Александр Василевский. Что касается "Схемы развертывания стратегических сил СССР", то ее основной смысл — как противодействовать нацистской агрессии, если война уже началась, и что в таком случае должна делать Красная армия."К весне 1941 года в Генштабе, народном комиссариате обороны и высшем руководстве, включая Сталина, пришли к выводу, что главным театром войны будет юго-западное направление. В этом была своя логика. Протяженность фронта — 1800 километров, здесь есть широкий оперативный простор, нет больших лесов и водных преград. И здесь у Красной армии было значительное преимущество", — сказал Кудряшов.По его словам, советское военно-политическое руководство к середине мая 1941 года считало, что если гитлеровцы наносят удары по СССР на севере и на западе, то мощный удар Красной армии на юге вермахт вряд ли выдержит."Подчеркну: речь не идет о планах нападения СССР на Германию", — сказал Кудряшов. "Схема развертывания" предполагает, что вторжение Германии на территорию СССР состоялось, война уже идет, и показывает, как в ответ будет действовать Красная армия, пояснил историк. "Речь идет об ограниченной военной операции в начальный период войны. Да, театр военных действий большой, но нет никаких стрелок, протянутых в Европу, чтобы ее завоевать", — добавил Кудряшов.Другое дело, что планы середины мая 1941 года сорвались из-за событий, которые советские генштабисты не смогли предусмотреть, — в том числе что на западном направлении Красная армия не выдержит удара гитлеровцев, отметил историк.

https://ria.ru/20210509/mify-1731590698.html

https://ria.ru/20200419/1570255877.html

https://ria.ru/20210524/stalin-1733580471.html

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россия, российское историческое общество, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), сергей кудряшов, москва, ссср, история, безопасность