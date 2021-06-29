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Житель Ленобласти убил жену и вместе с ее матерью пытался спрятать тело
Житель Ленобласти убил жену и вместе с ее матерью пытался спрятать тело - РИА Новости, 29.06.2021
Житель Ленобласти убил жену и вместе с ее матерью пытался спрятать тело
Житель Ленинградской области подозревается в убийстве своей жены, тело которой затем помогла спрятать мать убитой женщины, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:18
2021-06-29T17:18
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Житель Ленинградской области подозревается в убийстве своей жены, тело которой затем помогла спрятать мать убитой женщины, сообщает пресс-служба областного управления СК."Задержан бывший супруг потерпевшей, который в ходе допроса дал признательные показания и указал место сокрытия тела", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в марте текущего года мужчина задушил 19-летнюю женщину в автомобиле рядом с деревней Чеголи в Лужском районе. Затем вместе с матерью убитой он вывез тело в лес и закопал его, отмечается в сообщении.Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый арестован. По данным местных СМИ, мужчина женился на собственной падчерице от первого брака своей бывшей супруги, а затем решил вернуться к матери падчерицы.
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия
Житель Ленобласти убил жену и вместе с ее матерью пытался спрятать тело
17:18 29.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Житель Ленобласти пытался скрыть убийство жены, тело которой помогала прятать ее мать

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Житель Ленинградской области подозревается в убийстве своей жены, тело которой затем помогла спрятать мать убитой женщины, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Задержан бывший супруг потерпевшей, который в ходе допроса дал признательные показания и указал место сокрытия тела", - сказано в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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По данным пресс-службы, в марте текущего года мужчина задушил 19-летнюю женщину в автомобиле рядом с деревней Чеголи в Лужском районе. Затем вместе с матерью убитой он вывез тело в лес и закопал его, отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый арестован. По данным местных СМИ, мужчина женился на собственной падчерице от первого брака своей бывшей супруги, а затем решил вернуться к матери падчерицы.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьПроисшествия
 
 
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