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Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах
Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах - РИА Новости, 29.06.2021
Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах
"Я хочу заниматься всем" или "не хочу заниматься ничем". Когда ребенок так говорит - возможно, родителям стоит обратиться к тьютору - человеку, который поможет ребенку определиться чего он хочет. А когда выбор (например, в каком профильном классе учиться) будет сделан, составить для него индивидуальный план обучения даже в простой российской школе.
2021-06-29T11:00
2021-06-29T11:00
2021-06-29T11:34
социальный навигатор
детские вопросы
сн_образование
это надолго
отцы и дети
психология
дети
школа
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Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах
"Я хочу заниматься всем" или "не хочу заниматься ничем". Когда ребенок так говорит - возможно, родителям стоит обратиться к тьютору - человеку, который поможет ребенку определиться чего он хочет. А когда выбор (например, в каком профильном классе учиться) будет сделан, составить для него индивидуальный план обучения даже в простой российской школе.
audio/mpeg
Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах
"Я хочу заниматься всем" или "не хочу заниматься ничем". Когда ребенок так говорит - возможно, родителям стоит обратиться к тьютору - человеку, который поможет ребенку определиться чего он хочет. А когда выбор (например, в каком профильном классе учиться) будет сделан, составить для него индивидуальный план обучения даже в простой российской школе.
audio/mpeg
Кто такие тьюторы и зачем они нужны - разбираемся вместе с доктором педагогических наук, профессором, заведующей лабораторией индивидуализации и непрерывного образования Московского городского педагогического университета, президентом межрегиональной тьюторской ассоциации Татьяной Ковалевой и руководителем тьюторской службы Антониной Болотовой. 02:20 Кто такой тьютор? Чем он отличается репетитора, коуча, психолога, куратора?03:20 В жизни школьника есть, как минимум, 3 периода, в которые ему требуется помощь тьютора06:40 Может ли тьютор помочь составить индивидуальный план обучения в обычной российской школе?11:00 Много ли тьюторов в России?18:50 Как на практике работает тьютор? Пробуем на себе21:40 Как понять, что пора обратиться к тьютору? Эпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование, аудио, отцы и дети, психология, дети, школа, образование - общество, общество
Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах
11:00 29.06.2021 (обновлено: 11:34 29.06.2021)
"Я хочу заниматься всем" или "не хочу заниматься ничем". Когда ребенок так говорит - возможно, родителям стоит обратиться к тьютору - человеку, который поможет ребенку определиться чего он хочет. А когда выбор (например, в каком профильном классе учиться) будет сделан, составить для него индивидуальный план обучения даже в простой российской школе.
Кто такие тьюторы и зачем они нужны - разбираемся вместе с доктором педагогических наук, профессором, заведующей лабораторией индивидуализации и непрерывного образования Московского городского педагогического университета, президентом межрегиональной тьюторской ассоциации Татьяной Ковалевой и руководителем тьюторской службы Антониной Болотовой.
02:20 Кто такой тьютор? Чем он отличается репетитора, коуча, психолога, куратора?
03:20 В жизни школьника есть, как минимум, 3 периода, в которые ему требуется помощь тьютора
06:40 Может ли тьютор помочь составить индивидуальный план обучения в обычной российской школе?
11:00 Много ли тьюторов в России?
18:50 Как на практике работает тьютор? Пробуем на себе
21:40 Как понять, что пора обратиться к тьютору?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.
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Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
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