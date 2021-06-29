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Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах

Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах - РИА Новости, 29.06.2021

Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах

"Я хочу заниматься всем" или "не хочу заниматься ничем". Когда ребенок так говорит - возможно, родителям стоит обратиться к тьютору - человеку, который поможет ребенку определиться чего он хочет. А когда выбор (например, в каком профильном классе учиться) будет сделан, составить для него индивидуальный план обучения даже в простой российской школе.

2021-06-29T11:00

2021-06-29T11:00

2021-06-29T11:34

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Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах "Я хочу заниматься всем" или "не хочу заниматься ничем". Когда ребенок так говорит - возможно, родителям стоит обратиться к тьютору - человеку, который поможет ребенку определиться чего он хочет. А когда выбор (например, в каком профильном классе учиться) будет сделан, составить для него индивидуальный план обучения даже в простой российской школе. audio/mpeg

Тьюторы: кто это и зачем они появились в российских школах "Я хочу заниматься всем" или "не хочу заниматься ничем". Когда ребенок так говорит - возможно, родителям стоит обратиться к тьютору - человеку, который поможет ребенку определиться чего он хочет. А когда выбор (например, в каком профильном классе учиться) будет сделан, составить для него индивидуальный план обучения даже в простой российской школе. audio/mpeg

Кто такие тьюторы и зачем они нужны - разбираемся вместе с доктором педагогических наук, профессором, заведующей лабораторией индивидуализации и непрерывного образования Московского городского педагогического университета, президентом межрегиональной тьюторской ассоциации Татьяной Ковалевой и руководителем тьюторской службы Антониной Болотовой. 02:20 Кто такой тьютор? Чем он отличается репетитора, коуча, психолога, куратора?03:20 В жизни школьника есть, как минимум, 3 периода, в которые ему требуется помощь тьютора06:40 Может ли тьютор помочь составить индивидуальный план обучения в обычной российской школе?11:00 Много ли тьюторов в России?18:50 Как на практике работает тьютор? Пробуем на себе21:40 Как понять, что пора обратиться к тьютору? Эпизоды этого подкаста обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование, аудио, отцы и дети, психология, дети, школа, образование - общество, общество