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Кристина Агилера заступилась за Бритни Спирс после ее заявлений в суде
Кристина Агилера заступилась за Бритни Спирс после ее заявлений в суде - РИА Новости, 29.06.2021
Кристина Агилера заступилась за Бритни Спирс после ее заявлений в суде
Кристина Агилера не осталась в стороне после выступления Бритни Спирс в суде по делу об отмене опекунства ее отца Джейми Спирса. Слава поддержки певица... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T20:41
2021-06-29T20:41
2021-06-29T20:41
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Кристина Агилера не осталась в стороне после выступления Бритни Спирс в суде по делу об отмене опекунства ее отца Джейми Спирса. Слава поддержки певица опубликовала в сторис своего микроблога. Знаменитость призналась, что последние несколько дней думает о своей коллеге и о том, через что ей проходится проходить. "Это неприемлемо, чтобы тому, кто хочет получить контроль над своей собственной судьбой, не позволяли жить так, как он хочет. Когда тебе не дают сказать и слова, игнорируют, запугивают и отказывают в помощи "близкие", — это самое истощающее, опустошающее и унизительное, что только можно себе представить", — заявила Агилера.По мнению певицы, каждая женщина должна иметь право распоряжаться своим телом, репродуктивной системой и личной жизнью. Агилера также отметила, что Бритни заслужила истинную любовь и поддержку.Ранее Джастин Тимберлейк поддержал бывшую возлюбленную после ее заявлений в суде.
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знаменитости, звезды, кристина агилера, бритни спирс
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Кристина Агилера не осталась в стороне после выступления
Бритни Спирс в суде по делу об отмене опекунства ее отца Джейми Спирса. Слава поддержки певица опубликовала
в сторис своего микроблога.
Знаменитость призналась, что последние несколько дней думает о своей коллеге и о том, через что ей проходится проходить.
"Это неприемлемо, чтобы тому, кто хочет получить контроль над своей собственной судьбой, не позволяли жить так, как он хочет. Когда тебе не дают сказать и слова, игнорируют, запугивают и отказывают в помощи "близкие", — это самое истощающее, опустошающее и унизительное, что только можно себе представить", — заявила Агилера.
По мнению певицы, каждая женщина должна иметь право распоряжаться своим телом, репродуктивной системой и личной жизнью. Агилера также отметила, что Бритни заслужила истинную любовь и поддержку.
Ранее Джастин Тимберлейк поддержал
бывшую возлюбленную после ее заявлений в суде.