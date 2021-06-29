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Шоубиз
https://ria.ru/20210629/spears-1739103427.html
Кристина Агилера заступилась за Бритни Спирс после ее заявлений в суде
Кристина Агилера заступилась за Бритни Спирс после ее заявлений в суде - РИА Новости, 29.06.2021
Кристина Агилера заступилась за Бритни Спирс после ее заявлений в суде
Кристина Агилера не осталась в стороне после выступления Бритни Спирс в суде по делу об отмене опекунства ее отца Джейми Спирса. Слава поддержки певица... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T20:41
2021-06-29T20:41
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Кристина Агилера не осталась в стороне после выступления Бритни Спирс в суде по делу об отмене опекунства ее отца Джейми Спирса. Слава поддержки певица опубликовала в сторис своего микроблога. Знаменитость призналась, что последние несколько дней думает о своей коллеге и о том, через что ей проходится проходить. "Это неприемлемо, чтобы тому, кто хочет получить контроль над своей собственной судьбой, не позволяли жить так, как он хочет. Когда тебе не дают сказать и слова, игнорируют, запугивают и отказывают в помощи "близкие", — это самое истощающее, опустошающее и унизительное, что только можно себе представить", — заявила Агилера.По мнению певицы, каждая женщина должна иметь право распоряжаться своим телом, репродуктивной системой и личной жизнью. Агилера также отметила, что Бритни заслужила истинную любовь и поддержку.Ранее Джастин Тимберлейк поддержал бывшую возлюбленную после ее заявлений в суде.
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знаменитости, звезды, кристина агилера, бритни спирс

Кристина Агилера заступилась за Бритни Спирс после ее заявлений в суде

20:41 29.06.2021
 
© AP Photo / Matt SaylesПевица Кристина Агилера
Певица Кристина Агилера - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Matt Sayles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Кристина Агилера не осталась в стороне после выступления Бритни Спирс в суде по делу об отмене опекунства ее отца Джейми Спирса. Слава поддержки певица опубликовала в сторис своего микроблога.
© @xtina/InnstagramСкриншот сторис Кристины Агилеры
Скриншот сторис Кристины Агилеры
© @xtina/Innstagram
Скриншот сторис Кристины Агилеры
Знаменитость призналась, что последние несколько дней думает о своей коллеге и о том, через что ей проходится проходить.
"Это неприемлемо, чтобы тому, кто хочет получить контроль над своей собственной судьбой, не позволяли жить так, как он хочет. Когда тебе не дают сказать и слова, игнорируют, запугивают и отказывают в помощи "близкие", — это самое истощающее, опустошающее и унизительное, что только можно себе представить", — заявила Агилера.
По мнению певицы, каждая женщина должна иметь право распоряжаться своим телом, репродуктивной системой и личной жизнью. Агилера также отметила, что Бритни заслужила истинную любовь и поддержку.
Ранее Джастин Тимберлейк поддержал бывшую возлюбленную после ее заявлений в суде.
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