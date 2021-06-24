Джастин Тимберлейк публично поддержал Бритни Спирс в деле об опекунстве

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Певец и продюсер Джастин Тимберлейк поддержал свою экс-подругу Бритни Спирс в Twitter после того, как она выступила с публичными показаниями в суде по делу об отмене опекунства над ней ее отца Джейми Спирса. В среду 39-летняя певица, уставшая от 13-летней опеки, удаленно обратилась к суду со словами: "Я травмирована. Я не счастлива. Я не могу спать". На слушании дела в суде Лос-Анджелеса Спирс также утверждала, что ее заставляли принимать психотропные препараты против воли, а также не разрешали родить еще одного ребенка (Бритни Спирс воспитывает двух сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна. — Прим. ред.), запретив врачу удалить внутриматочную спираль. Откровения поп-звезды тронули Джастина Тимберлейка, с которым она встречалась с 1998 по 2002 годы. Музыкант призвал всех поддерживать Бритни в это непростое для нее время. В поддержку Бритни Спирс после ее показаний также высказались и другие знаменитости, в том числе Мэрайя Кэри и Холзи. А в день заседания десятки фанатов собрались около здания суда с плакатами с изображениями Бритни Спирс и лозунгами: "Свободу Бритни!", "Убирайся из жизни Бритни" и другими.
Джастин Тимберлейк, музыкант и бывший возлюбленный Бритни Спирс, высказался в ее поддержку
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Певец и продюсер Джастин Тимберлейк поддержал свою экс-подругу Бритни Спирс в Twitter после того, как она выступила с публичными показаниями в суде по делу об отмене опекунства над ней ее отца Джейми Спирса.
After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.
Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.
No woman should ever be restricted from making decisions about her own body.
В среду 39-летняя певица, уставшая от 13-летней опеки, удаленно обратилась к суду со словами: "Я травмирована. Я не счастлива. Я не могу спать".
На слушании дела в суде Лос-Анджелеса Спирс также утверждала, что ее заставляли принимать психотропные препараты против воли, а также не разрешали родить еще одного ребенка (Бритни Спирс воспитывает двух сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна. — Прим. ред.), запретив врачу удалить внутриматочную спираль.
Откровения поп-звезды тронули Джастина Тимберлейка, с которым она встречалась с 1998 по 2002 годы. Музыкант призвал всех поддерживать Бритни в это непростое для нее время.
"Независимо от нашего прошлого, хорошего и плохого, и независимо от того, как давно это было, то, что с ней происходит, просто неправильно, — считает Тимберлейк. — Ни одна женщина никогда не должна быть ограничена в принятии решений о своем теле. И никто, никогда не должен что-то делать против своей воли. Мы с Джесс (Джессика Бил — жена Джастина Тимберлейка. — Прим. ред.) передаем Бритни нашу любовь и поддержку в это время. Мы надеемся, что суды и ее семья исправят все и позволят ей жить так, как она хочет".
В поддержку Бритни Спирс после ее показаний также высказались и другие знаменитости, в том числе Мэрайя Кэри и Холзи.
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