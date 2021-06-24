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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210624/timberlake-1738402693.html
Джастин Тимберлейк публично поддержал Бритни Спирс в деле об опекунстве
Джастин Тимберлейк публично поддержал Бритни Спирс в деле об опекунстве - РИА Новости, 24.06.2021
Джастин Тимберлейк публично поддержал Бритни Спирс в деле об опекунстве
Певец и продюсер Джастин Тимберлейк поддержал свою экс-подругу Бритни Спирс в Twitter после того, как она выступила с публичными показаниями в суде по делу об... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:51
2021-06-24T14:51
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Певец и продюсер Джастин Тимберлейк поддержал свою экс-подругу Бритни Спирс в Twitter после того, как она выступила с публичными показаниями в суде по делу об отмене опекунства над ней ее отца Джейми Спирса. В среду 39-летняя певица, уставшая от 13-летней опеки, удаленно обратилась к суду со словами: "Я травмирована. Я не счастлива. Я не могу спать". На слушании дела в суде Лос-Анджелеса Спирс также утверждала, что ее заставляли принимать психотропные препараты против воли, а также не разрешали родить еще одного ребенка (Бритни Спирс воспитывает двух сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна. — Прим. ред.), запретив врачу удалить внутриматочную спираль. Откровения поп-звезды тронули Джастина Тимберлейка, с которым она встречалась с 1998 по 2002 годы. Музыкант призвал всех поддерживать Бритни в это непростое для нее время. В поддержку Бритни Спирс после ее показаний также высказались и другие знаменитости, в том числе Мэрайя Кэри и Холзи. А в день заседания десятки фанатов собрались около здания суда с плакатами с изображениями Бритни Спирс и лозунгами: "Свободу Бритни!", "Убирайся из жизни Бритни" и другими.
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шоу-бизнес, мэрайя кэри, лос-анджелес, twitter, новости культуры, бритни спирс, джастин тимберлейк
Джастин Тимберлейк публично поддержал Бритни Спирс в деле об опекунстве
14:51 24.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДжастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Джастин Тимберлейк, музыкант и бывший возлюбленный Бритни Спирс, высказался в ее поддержку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Певец и продюсер Джастин Тимберлейк поддержал свою экс-подругу Бритни Спирс в Twitter после того, как она выступила с публичными показаниями в суде по делу об отмене опекунства над ней ее отца Джейми Спирса.
В среду 39-летняя певица, уставшая от 13-летней опеки, удаленно обратилась к суду со словами: "Я травмирована. Я не счастлива. Я не могу спать".
На слушании дела в суде Лос-Анджелеса Спирс также утверждала, что ее заставляли принимать психотропные препараты против воли, а также не разрешали родить еще одного ребенка (Бритни Спирс воспитывает двух сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна. — Прим. ред.), запретив врачу удалить внутриматочную спираль.
Откровения поп-звезды тронули Джастина Тимберлейка, с которым она встречалась с 1998 по 2002 годы. Музыкант призвал всех поддерживать Бритни в это непростое для нее время.

"Независимо от нашего прошлого, хорошего и плохого, и независимо от того, как давно это было, то, что с ней происходит, просто неправильно, — считает Тимберлейк. — Ни одна женщина никогда не должна быть ограничена в принятии решений о своем теле. И никто, никогда не должен что-то делать против своей воли. Мы с Джесс (Джессика Бил — жена Джастина Тимберлейка. — Прим. ред.) передаем Бритни нашу любовь и поддержку в это время. Мы надеемся, что суды и ее семья исправят все и позволят ей жить так, как она хочет".

В поддержку Бритни Спирс после ее показаний также высказались и другие знаменитости, в том числе Мэрайя Кэри и Холзи.
© REUTERS / Mario AnzuoniУчастник акции в поддержку Бритни Спирс во время слушаний по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
Участник акции в поддержку Бритни Спирс во время слушаний по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
1 из 10
Участник акции в поддержку Бритни Спирс во время слушаний по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
© AFP 2021 / Getty Images North America / Rich FuryУчастники акции в поддержку Бритни Спирс во время слушаний по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
Участники акции в поддержку Бритни Спирс во время слушаний по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
2 из 10
Участники акции в поддержку Бритни Спирс во время слушаний по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AFP 2021 / Getty Images North America / Rich Fury
© AP Photo / Chris PizzelloУчастник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
Участник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
3 из 10
Участник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Pizzello
© AFP 2021 / Frederic J. BrownУчастники акции в поддержку Бритни Спирс перед зданием окружного суда в Лос-Анджелесе
Участники акции в поддержку Бритни Спирс перед зданием окружного суда в Лос-Анджелесе
4 из 10
Участники акции в поддержку Бритни Спирс перед зданием окружного суда в Лос-Анджелесе
© AFP 2021 / Frederic J. Brown
© AFP 2021 / Getty Images North America / Rich FuryУчастники акции в поддержку Бритни Спирс во время слушаний по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
Участники акции в поддержку Бритни Спирс во время слушаний по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
5 из 10
Участники акции в поддержку Бритни Спирс во время слушаний по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AFP 2021 / Getty Images North America / Rich Fury
© AP Photo / Chris PizzelloУчастник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
Участник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
6 из 10
Участник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Chris PizzelloУчастники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
Участники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
7 из 10
Участники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Pizzello
© REUTERS / Mario AnzuoniУчастник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
Участник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
8 из 10
Участник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
© AP Photo / Chris PizzelloУчастники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
Участники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
9 из 10
Участники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Chris PizzelloУчастники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
Участники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
10 из 10
Участники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Pizzello
1 из 10
Участник акции в поддержку Бритни Спирс во время слушаний по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
2 из 10
Участники акции в поддержку Бритни Спирс во время слушаний по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AFP 2021 / Getty Images North America / Rich Fury
3 из 10
Участник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Pizzello
4 из 10
Участники акции в поддержку Бритни Спирс перед зданием окружного суда в Лос-Анджелесе
© AFP 2021 / Frederic J. Brown
5 из 10
Участники акции в поддержку Бритни Спирс во время слушаний по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AFP 2021 / Getty Images North America / Rich Fury
6 из 10
Участник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Pizzello
7 из 10
Участники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Pizzello
8 из 10
Участник акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
9 из 10
Участники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Pizzello
10 из 10
Участники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Chris Pizzello
А в день заседания десятки фанатов собрались около здания суда с плакатами с изображениями Бритни Спирс и лозунгами: "Свободу Бритни!", "Убирайся из жизни Бритни" и другими.
Поклонники Бритни Спирс митингуют возле здания суда перед слушанием по поводу опекунства поп-певицы - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 02:02Шоубиз
Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней
 
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