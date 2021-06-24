https://ria.ru/20210624/timberlake-1738402693.html

Джастин Тимберлейк публично поддержал Бритни Спирс в деле об опекунстве

Джастин Тимберлейк публично поддержал Бритни Спирс в деле об опекунстве - РИА Новости, 24.06.2021

Джастин Тимберлейк публично поддержал Бритни Спирс в деле об опекунстве

Певец и продюсер Джастин Тимберлейк поддержал свою экс-подругу Бритни Спирс в Twitter после того, как она выступила с публичными показаниями в суде по делу об... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:51

2021-06-24T14:51

2021-06-24T14:51

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Певец и продюсер Джастин Тимберлейк поддержал свою экс-подругу Бритни Спирс в Twitter после того, как она выступила с публичными показаниями в суде по делу об отмене опекунства над ней ее отца Джейми Спирса. В среду 39-летняя певица, уставшая от 13-летней опеки, удаленно обратилась к суду со словами: "Я травмирована. Я не счастлива. Я не могу спать". На слушании дела в суде Лос-Анджелеса Спирс также утверждала, что ее заставляли принимать психотропные препараты против воли, а также не разрешали родить еще одного ребенка (Бритни Спирс воспитывает двух сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна. — Прим. ред.), запретив врачу удалить внутриматочную спираль. Откровения поп-звезды тронули Джастина Тимберлейка, с которым она встречалась с 1998 по 2002 годы. Музыкант призвал всех поддерживать Бритни в это непростое для нее время. В поддержку Бритни Спирс после ее показаний также высказались и другие знаменитости, в том числе Мэрайя Кэри и Холзи. А в день заседания десятки фанатов собрались около здания суда с плакатами с изображениями Бритни Спирс и лозунгами: "Свободу Бритни!", "Убирайся из жизни Бритни" и другими.

https://ria.ru/20210624/spirs-1738348548.html

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шоу-бизнес, мэрайя кэри, лос-анджелес, twitter, новости культуры, бритни спирс, джастин тимберлейк