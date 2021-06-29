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Шоубиз
https://ria.ru/20210629/spears-1739026648.html
Сестра Бритни Спирс высказалась по делу об опеке
Сестра Бритни Спирс высказалась по делу об опеке - РИА Новости, 29.06.2021
Сестра Бритни Спирс высказалась по делу об опеке
Младшая сестра Бритни Спирс Джейми Линн прервала молчание по делу об опеке их отца Джейми Спирса над певицей. Своим мнением она поделилась в сторис личного... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:54
2021-06-29T12:54
шоубиз
бритни спирс
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Младшая сестра Бритни Спирс Джейми Линн прервала молчание по делу об опеке их отца Джейми Спирса над певицей. Своим мнением она поделилась в сторис личного Instagram-аккаунта. Джейми Линн призналась, что публично не комментировала сложившуюся в семье ситуацию, потому что чувствовала, что не в праве говорить, пока ее сестра не выскажется по этому по поводу. Теперь же, когда Бритни выступила в суде и раскрыла, как тяжело ей дается опекунство, родственница знаменитой певицы решила, что может говорить на эту тему."Я сознательно приняла решение участвовать в жизни Бритни только как ее сестра и как тетя ее сыновей. Может, я и не поддерживала ее в том виде, к которому привыкла общественность, не ставила хештеги в социальных сетях, но я могу вас уверить, что я поддерживала свою сестру задолго до того, как появился хештег, и буду ее поддерживать и дальше", — заявила Джейми Линн. Ранее певец и продюсер Джастин Тимберлейк тоже высказался в защиту бывшей возлюбленной после ее заявлений в суде.
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Сестра Бритни Спирс высказалась по делу об опеке

12:54 29.06.2021
 
© AP Photo / Rich Fury/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Rich Fury/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Младшая сестра Бритни Спирс Джейми Линн прервала молчание по делу об опеке их отца Джейми Спирса над певицей. Своим мнением она поделилась в сторис личного Instagram-аккаунта.
Джейми Линн призналась, что публично не комментировала сложившуюся в семье ситуацию, потому что чувствовала, что не в праве говорить, пока ее сестра не выскажется по этому по поводу. Теперь же, когда Бритни выступила в суде и раскрыла, как тяжело ей дается опекунство, родственница знаменитой певицы решила, что может говорить на эту тему.
"Я сознательно приняла решение участвовать в жизни Бритни только как ее сестра и как тетя ее сыновей. Может, я и не поддерживала ее в том виде, к которому привыкла общественность, не ставила хештеги в социальных сетях, но я могу вас уверить, что я поддерживала свою сестру задолго до того, как появился хештег, и буду ее поддерживать и дальше", — заявила Джейми Линн.
Ранее певец и продюсер Джастин Тимберлейк тоже высказался в защиту бывшей возлюбленной после ее заявлений в суде.
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