Как быстро сварить компот из ревеня: 13 пошаговых рецептов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компот из ревеня — это необычный, но очень полезный напиток. О том, как быстро сварить компот на зиму, рецепты приготовления напитка — в материале РИА Новости.

Компот из ревеня

Ревень — род травянистых растений семейства Гречишные. Первые упоминания о нем датированы примерно 2700 г. до н.э. Ревень славится как лекарственное растение и обладает ярким кисло-сладким вкусом. Широко культивируется в Великобритании и США, также произрастает в Европе, в России и т.д. На территорию нашей страны ревень завез в 1870-е годы известный путешественник Николай Пржевальский. Листвой растения кормят крупный рогатый скот, а люди употребляют в пищу стебли. Из них варят варенье, делают цукаты, добавляют в пироги, салаты, супы, а также готовят компот.

Полезные свойства компота из ревеня

Ревень известен не только уникальным вкусом, но и полезными свойствами. Растение улучшает аппетит, является хорошим желчегонным и слабительным средством, насыщает организм витаминами и минералами. Ревень богат витаминами А, С, Е, В и К, в нем много калия, кальция, фосфора и магния, органических кислот — лимонной, янтарной, щавелевой, а также пектинов, каротина. Он нормализует обменные процессы, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет сердечную мышцу, что снижает риск инфаркта.

Компот из ревеня тонизирует, повышает аппетит, является хорошим жаждоутоляющим средством, обладает сильным противовоспалительным и антимикробным действием. Кроме этого, он укрепляет иммунитет, стимулирует пищеварение, полезен для профилактики простудных заболеваний и против авитаминоза. Компот из этого растения не рекомендуется употреблять людям, имеющим высокую кислотность желудка и страдающим язвой.

Пищевая ценность:

— калорийность — 6,7 ккал;

калорийность — 6,7 ккал; — белки — 0,165 г;

белки — 0,165 г; — жиры — 0,220 г;

жиры — 0,220 г; — углеводы — 1,3 г.

Можно ли компот из ревеня детям и беременным

Компот из ревеня, несмотря на все его полезные свойства, нельзя употреблять детям до 10 лет, беременным женщинам и кормящим мамам. Из-за большого количества щавелевой кислоты в организме может возникнуть дефицит кальция, что противопоказано данным категориям людей.

Какую часть ревеня использовать для компота?

Для компота используются только стебли ревеня, а верхние листья срезаются. Ревень с розоватым стеблем имеет сладкий вкус и подходит для десертов, в том числе для компота. Если же он зеленый, то лучше сочетается с супами и салатами, хотя в компот добавлять его тоже можно. Следует выбирать плотные стебли без пятен или порезов. Листья растения не должны быть увядшими.

Рецепты приготовления компота из ревеня

Перед приготовлением компота желательно снять с ревеня верхний слой плотной кожицы. Напиток можно закатывать в стерильные банки или, если он не предназначен для длительного хранения, употреблять в холодном виде после остывания.

Компот из ревеня классический Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 1 ч. Ингредиенты 8 шт. ревень 100 г черноплодная рябина 300 г сахарный песок 0,3 л вода Приготовление 1 Хорошо промыть ревень и рябину, с первого отрезать верхние листья и оставить только стебли. 2 Ревень порезать на небольшие кусочки. 3 Выложить кусочки ревеня и рябину в стерилизованную трехлитровую банку. 4 Залить ингредиенты кипятком и оставить на 20 минут под крышкой. 5 Слить жидкость в кастрюлю, насыпать туда сахарный песок, кипятить 5 минут, периодически помешивая сироп. 6 Перелить его в банку с ревенем и рябиной. 7 Закрутить заготовку и оставить остывать при комнатной температуре

Компот из ревеня и апельсина Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 1 ч. Ингредиенты 350 г ревень 1 шт. апельсин 2 л вода 100 г сахар Приготовление 1 Нарезать подготовленный ревень на небольшие кусочки. Апельсины промыть, нарезать кольцами с кожурой. 2 Ревень поместить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения и поварить 10 минут на слабом огне. 3 После этого добавить апельсин и сахар. Довести до кипения и поварить еще 7-10 минут. 4 Охладить. Продукт готов к употреблению.

Компот из ревеня и яблок Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 50 мин. Ингредиенты 300 г ревень 4 шт. яблоко 50 г сахар 2 л вода Приготовление 1 Яблоки помыть, порезать дольками, удалить семечки. Погрузить их в небольшую кастрюлю. 2 Ревень нарезать "кубиками", добавить его к яблокам. 3 Засыпать продукты сахаром по вкусу. 4 Поставить кастрюлю, наполненную водой, на огонь. Можно добавить несколько ягод вишни для более яркого оттенка компота. 5 Довести смесь до кипения и поварить на медленном огне 20 минут. 6 Перелить компот в стерилизованные банки и закатать крышкой. Перевернуть банку вверх дном и укутать теплой тканью.

Компот из ревеня с изюмом Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 2 л вода 400 г черешки ревеня 100 г сахар 100 г изюм Приготовление 1 Стебли ревеня промыть и нарезать небольшими кусочками. Изюм замочить в воде на 5-10 минут, затем промыть. 2 В горячую воду положить все ингредиенты, добавить туда сахарный песок и довести до кипения. После этого снизить огонь и поварить семь 5 минут. 3 Напиток можно пить в горячем и охлажденном виде.

Компот из ревеня и ягод (ассорти) Ягоды можно использовать любые: малину, красную, белую, черную смородину, землянику, чернику и т.д. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 45 мин. Ингредиенты 400 г черешки ревеня 400 г ягодное ассорти 2 л вода 6 ст. л. сахар Приготовление 1 Нарезать ревень, ягоды (на выбор) ненадолго замочить в воде, чтобы очистить их от грязи. 2 Разложитьпродукты по банкам и залить кипятком. Подержать под крышкой 20 минут. 3 Перелить в кастрюлю, засыпать сахар, довести до кипения и после поварить 1-2 минуты. 4 Готовый напиток разлить по стерильным банкам и закатать. Перевернуть вверх дном и укутать тканью до остывания.

Компот из ревеня и клубники Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 50 мин. Ингредиенты 350 г ревень 350 г клубника 200 г сахар 3 л вода 1 шт. лимон 2 шт. веточки мелиссы 6 шт. листья черной смородины Приготовление 1 Промыть стебли ревеня и порезать. Выложить в кастрюлю, добавить туда очищеннуюклубнику. 2 Насыпать продукты в трехлитровую банку, залить кипятком и дать настояться 15-20 минут под крышкой. 3 Слить жидкость в кастрюлю, насыпать туда сахарный песок, кипятить 5 минут, периодически помешивая сироп. Добавить дольку лимона, мелиссу и листья мяты по вкусу. 4 Перелить снова в банку. 5 Закрутить заготовку и оставить остывать при комнатной температуре.

© Depositphotos / yulianny Летний напиток из ревеня с мятой © Depositphotos / yulianny Летний напиток из ревеня с мятой

Компот из ревеня с мятой Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 350 г ревень 1 шт. пучок мяты 1 шт. палочка корицы 1 шт. лимон 100 г сахар Приготовление 1 Стебли ревеня промыть, нарезать на небольшие кусочки. Мяту также нарезать. 2 Положить в кастрюлю ревень, мяту и палочку корицы и залить холодной водой. 3 После закипания варить напиток 20 минут на медленном огне. Можно добавить пару ломтиков лимона по вкусу. 4 Продукт лучше подавать охлажденным, не закатывая в банки.

Компот из ревеня и сухофруктов Сухофрукты могут быть любыми — яблоки, груши, персики, чернослив, абрикос и т.д. Время готовки 35 мин. Ингредиенты 350 г ревень 3 л вода 200 г сухофрукты 150 г сахар Приготовление 1 Тщательно промыть сухофрукты, можно замочить их ненадолго в воде. Ревень нарезать "кубиками". 2 Засыпать их в кипящую воду, довести до кипения и поварить 10-12 минут на медленном огне. 3 Остудить под закрытой крышкой до полного остывания компота.

Компот из ревеня и малины Время готовки 35 мин. Ингредиенты 3 л вода 500 г ревень 250 г сахар 500 г малина 2 г лимонная кислота Приготовление 1 Ревень промыть, нарезать на кусочки, малину ненадолго замочить в воде, затем промыть. 2 Поместитьпродукты в трехлитровую банку, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут. 3 Слить компот в кастрюлю, добавить сахар и довести до кипения. 4 Готовый компот разлить по стерильным банкам и закатать. Перевернуть вверх дном и укутать тканью до остывания.

Компот из ревеня и смородины Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 35 мин. Ингредиенты 200 г смородина красная 125 г сахар 2 л вода 300 г стебли ревеня Приготовление 1 Стебли промыть, нарезать, ягоды на пару минут замочить в воде. 2 Выложить ингредиенты в банку, залить кипятком, закрыть крышкой и подождать 20 минут. 3 Сироп слить в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения. 4 Снова перелить жидкость в банку, закрутить. 5 Перевернуть и поместить под теплую ткань.

Вишня Вишня

Компот из ревеня и вишни Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 35 мин. Ингредиенты 500 г ревень 200 г вишня 100 г сахар 3 л вода Приготовление 1 Ревень нарезать "кубиками", вишню промыть, можно удалить у нее косточки, но не обязательно. 2 Поместить продукты с трехлитровую банку, налить в нее кипяток, закрыть крышкой и дать настояться смеси 10-15 минут. 3 Перелить всю жидкость из банки в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения, чтобы сахар полностью растворился. 4 Перелить сироп обратно в банку. 5 Закрутить заготовку и оставить остывать при комнатной температуре.

Компот из ревеня с имбирем Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 200 г ревень 1 шт. корень имбиря 5 ст. л. сахар 0,5 шт. лимон 1 ст. л. чай каркаде 2 л вода Приготовление 1 Ревень нарезать на небольшие кусочки, очищенный имбирь потереть на мелкой терке. 2 С лимона снять цедру также при помощи мелкой терки. 3 В большую кастрюлю выложить все ингредиенты, добавить сахар и варить после закипания 15 минут. Чай каркаде можно добавить для придания напитку яркого красного цвета. 4 Остудить, продукт готов к употреблению

Компот из ревеня в мультиварке Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 1 ч. Ингредиенты 200 г ревень 1 шт. лимон 3 ст. л. корица молотая 60 г мед 2 л вода Приготовление 1 Ревень промыть, нарезать стебли, лимон порезать кольцами. Положить их в чашу мультиварки и засыпать корицей. 2 Долить воду и опустить в нее мед. 3 Готовить компот в режиме "суп" в течение 40 минут. 4 После приготовления компот необходимо процедить через мелкое сито. 5 Можно употреблять как в горячем виде, так и в охлажденном

Как и сколько можно хранить компот?