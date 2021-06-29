Как быстро сварить компот из ревеня: 13 пошаговых рецептов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компот из ревеня — это необычный, но очень полезный напиток. О том, как быстро сварить компот на зиму, рецепты приготовления напитка — в материале РИА Новости.
Компот из ревеня
Ревень — род травянистых растений семейства Гречишные. Первые упоминания о нем датированы примерно 2700 г. до н.э. Ревень славится как лекарственное растение и обладает ярким кисло-сладким вкусом. Широко культивируется в Великобритании и США, также произрастает в Европе, в России и т.д. На территорию нашей страны ревень завез в 1870-е годы известный путешественник Николай Пржевальский. Листвой растения кормят крупный рогатый скот, а люди употребляют в пищу стебли. Из них варят варенье, делают цукаты, добавляют в пироги, салаты, супы, а также готовят компот.
Полезные свойства компота из ревеня
Ревень известен не только уникальным вкусом, но и полезными свойствами. Растение улучшает аппетит, является хорошим желчегонным и слабительным средством, насыщает организм витаминами и минералами. Ревень богат витаминами А, С, Е, В и К, в нем много калия, кальция, фосфора и магния, органических кислот — лимонной, янтарной, щавелевой, а также пектинов, каротина. Он нормализует обменные процессы, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет сердечную мышцу, что снижает риск инфаркта.
Компот из ревеня тонизирует, повышает аппетит, является хорошим жаждоутоляющим средством, обладает сильным противовоспалительным и антимикробным действием. Кроме этого, он укрепляет иммунитет, стимулирует пищеварение, полезен для профилактики простудных заболеваний и против авитаминоза. Компот из этого растения не рекомендуется употреблять людям, имеющим высокую кислотность желудка и страдающим язвой.
Пищевая ценность:
- —калорийность — 6,7 ккал;
- —белки — 0,165 г;
- —жиры — 0,220 г;
- —углеводы — 1,3 г.
Можно ли компот из ревеня детям и беременным
Компот из ревеня, несмотря на все его полезные свойства, нельзя употреблять детям до 10 лет, беременным женщинам и кормящим мамам. Из-за большого количества щавелевой кислоты в организме может возникнуть дефицит кальция, что противопоказано данным категориям людей.
Какую часть ревеня использовать для компота?
Для компота используются только стебли ревеня, а верхние листья срезаются. Ревень с розоватым стеблем имеет сладкий вкус и подходит для десертов, в том числе для компота. Если же он зеленый, то лучше сочетается с супами и салатами, хотя в компот добавлять его тоже можно. Следует выбирать плотные стебли без пятен или порезов. Листья растения не должны быть увядшими.
Рецепты приготовления компота из ревеня
Перед приготовлением компота желательно снять с ревеня верхний слой плотной кожицы. Напиток можно закатывать в стерильные банки или, если он не предназначен для длительного хранения, употреблять в холодном виде после остывания.
Компот из ревеня классический
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
8 шт.
ревень
100 г
черноплодная рябина
300 г
сахарный песок
0,3 л
вода
Приготовление
1
Хорошо промыть ревень и рябину, с первого отрезать верхние листья и оставить только стебли.
2
Ревень порезать на небольшие кусочки.
3
Выложить кусочки ревеня и рябину в стерилизованную трехлитровую банку.
4
Залить ингредиенты кипятком и оставить на 20 минут под крышкой.
5
Слить жидкость в кастрюлю, насыпать туда сахарный песок, кипятить 5 минут, периодически помешивая сироп.
6
Перелить его в банку с ревенем и рябиной.
7
Закрутить заготовку и оставить остывать при комнатной температуре
Компот из ревеня и апельсина
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
350 г
ревень
1 шт.
апельсин
2 л
вода
100 г
сахар
Приготовление
1
Нарезать подготовленный ревень на небольшие кусочки. Апельсины промыть, нарезать кольцами с кожурой.
2
Ревень поместить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения и поварить 10 минут на слабом огне.
3
После этого добавить апельсин и сахар. Довести до кипения и поварить еще 7-10 минут.
4
Охладить. Продукт готов к употреблению.
Компот из ревеня и яблок
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
300 г
ревень
4 шт.
яблоко
50 г
сахар
2 л
вода
Приготовление
1
Яблоки помыть, порезать дольками, удалить семечки. Погрузить их в небольшую кастрюлю.
2
Ревень нарезать "кубиками", добавить его к яблокам.
3
Засыпать продукты сахаром по вкусу.
4
Поставить кастрюлю, наполненную водой, на огонь. Можно добавить несколько ягод вишни для более яркого оттенка компота.
5
Довести смесь до кипения и поварить на медленном огне 20 минут.
6
Перелить компот в стерилизованные банки и закатать крышкой. Перевернуть банку вверх дном и укутать теплой тканью.
Компот из ревеня с изюмом
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
2 л
вода
400 г
черешки ревеня
100 г
сахар
100 г
изюм
Приготовление
1
Стебли ревеня промыть и нарезать небольшими кусочками. Изюм замочить в воде на 5-10 минут, затем промыть.
2
В горячую воду положить все ингредиенты, добавить туда сахарный песок и довести до кипения. После этого снизить огонь и поварить семь 5 минут.
3
Напиток можно пить в горячем и охлажденном виде.
Компот из ревеня и ягод (ассорти)
Ягоды можно использовать любые: малину, красную, белую, черную смородину, землянику, чернику и т.д.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
45 мин.
Ингредиенты
400 г
черешки ревеня
400 г
ягодное ассорти
2 л
вода
6 ст. л.
сахар
Приготовление
1
Нарезать ревень, ягоды (на выбор) ненадолго замочить в воде, чтобы очистить их от грязи.
2
Разложитьпродукты по банкам и залить кипятком. Подержать под крышкой 20 минут.
3
Перелить в кастрюлю, засыпать сахар, довести до кипения и после поварить 1-2 минуты.
4
Готовый напиток разлить по стерильным банкам и закатать. Перевернуть вверх дном и укутать тканью до остывания.
Напиток из ревеня, клубники, лимона и мяты
Компот из ревеня и клубники
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
350 г
ревень
350 г
клубника
200 г
сахар
3 л
вода
1 шт.
лимон
2 шт.
веточки мелиссы
6 шт.
листья черной смородины
Приготовление
1
Промыть стебли ревеня и порезать. Выложить в кастрюлю, добавить туда очищеннуюклубнику.
2
Насыпать продукты в трехлитровую банку, залить кипятком и дать настояться 15-20 минут под крышкой.
3
Слить жидкость в кастрюлю, насыпать туда сахарный песок, кипятить 5 минут, периодически помешивая сироп. Добавить дольку лимона, мелиссу и листья мяты по вкусу.
4
Перелить снова в банку.
5
Закрутить заготовку и оставить остывать при комнатной температуре.
Летний напиток из ревеня с мятой
Компот из ревеня с мятой
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
350 г
ревень
1 шт.
пучок мяты
1 шт.
палочка корицы
1 шт.
лимон
100 г
сахар
Приготовление
1
Стебли ревеня промыть, нарезать на небольшие кусочки. Мяту также нарезать.
2
Положить в кастрюлю ревень, мяту и палочку корицы и залить холодной водой.
3
После закипания варить напиток 20 минут на медленном огне. Можно добавить пару ломтиков лимона по вкусу.
4
Продукт лучше подавать охлажденным, не закатывая в банки.
Компот из ревеня и сухофруктов
Сухофрукты могут быть любыми — яблоки, груши, персики, чернослив, абрикос и т.д.
Время готовки
35 мин.
Ингредиенты
350 г
ревень
3 л
вода
200 г
сухофрукты
150 г
сахар
Приготовление
1
Тщательно промыть сухофрукты, можно замочить их ненадолго в воде. Ревень нарезать "кубиками".
2
Засыпать их в кипящую воду, довести до кипения и поварить 10-12 минут на медленном огне.
3
Остудить под закрытой крышкой до полного остывания компота.
Торговля малиной на рынке
Компот из ревеня и малины
Время готовки
35 мин.
Ингредиенты
3 л
вода
500 г
ревень
250 г
сахар
500 г
малина
2 г
лимонная кислота
Приготовление
1
Ревень промыть, нарезать на кусочки, малину ненадолго замочить в воде, затем промыть.
2
Поместитьпродукты в трехлитровую банку, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут.
3
Слить компот в кастрюлю, добавить сахар и довести до кипения.
4
Готовый компот разлить по стерильным банкам и закатать. Перевернуть вверх дном и укутать тканью до остывания.
Компот из ревеня и смородины
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
35 мин.
Ингредиенты
200 г
смородина красная
125 г
сахар
2 л
вода
300 г
стебли ревеня
Приготовление
1
Стебли промыть, нарезать, ягоды на пару минут замочить в воде.
2
Выложить ингредиенты в банку, залить кипятком, закрыть крышкой и подождать 20 минут.
3
Сироп слить в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения.
4
Снова перелить жидкость в банку, закрутить.
5
Перевернуть и поместить под теплую ткань.
Вишня
Вишня
Компот из ревеня и вишни
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
35 мин.
Ингредиенты
500 г
ревень
200 г
вишня
100 г
сахар
3 л
вода
Приготовление
1
Ревень нарезать "кубиками", вишню промыть, можно удалить у нее косточки, но не обязательно.
2
Поместить продукты с трехлитровую банку, налить в нее кипяток, закрыть крышкой и дать настояться смеси 10-15 минут.
3
Перелить всю жидкость из банки в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения, чтобы сахар полностью растворился.
4
Перелить сироп обратно в банку.
5
Закрутить заготовку и оставить остывать при комнатной температуре.
Компот из ревеня с имбирем
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
200 г
ревень
1 шт.
корень имбиря
5 ст. л.
сахар
0,5 шт.
лимон
1 ст. л.
чай каркаде
2 л
вода
Приготовление
1
Ревень нарезать на небольшие кусочки, очищенный имбирь потереть на мелкой терке.
2
С лимона снять цедру также при помощи мелкой терки.
3
В большую кастрюлю выложить все ингредиенты, добавить сахар и варить после закипания 15 минут. Чай каркаде можно добавить для придания напитку яркого красного цвета.
4
Остудить, продукт готов к употреблению
Напиток с ревенем, лаймом и мятой
Компот из ревеня в мультиварке
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
200 г
ревень
1 шт.
лимон
3 ст. л.
корица молотая
60 г
мед
2 л
вода
Приготовление
1
Ревень промыть, нарезать стебли, лимон порезать кольцами. Положить их в чашу мультиварки и засыпать корицей.
2
Долить воду и опустить в нее мед.
3
Готовить компот в режиме "суп" в течение 40 минут.
4
После приготовления компот необходимо процедить через мелкое сито.
5
Можно употреблять как в горячем виде, так и в охлажденном
5 октября 2020, 04:00Квашеная капуста и компот: как сохранить заготовки?
Как и сколько можно хранить компот?
Лучше всего употреблять компот из ревеня сразу после приготовления, потому что так в нем сохраняется наибольшее количество полезных веществ. Если компот закатали на зиму, то он может храниться несколько лет, но желательно употребить его в первые полгода, потому что с каждым годом пользы от напитка становится меньше. Банки с напитком следует убрать в темное, прохладное место. Свежий компот хранят в холодильнике. Его срок годности — не более двух суток.