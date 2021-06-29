https://ria.ru/20210629/peskov-1739032528.html

Песков прокомментировал обыски у сотрудников "Проекта"

Песков прокомментировал обыски у сотрудников "Проекта" - РИА Новости, 29.06.2021

Песков прокомментировал обыски у сотрудников "Проекта"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обысками у сотрудников издания "Проект", заявил, что в Кремле об этом узнали из СМИ и... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:03

2021-06-29T13:03

2021-06-29T13:26

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роман баданин

forbes

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происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обысками у сотрудников издания "Проект", заявил, что в Кремле об этом узнали из СМИ и не знают, в чем суть претензий, а ознакомиться возможности пока не было.Ранее сообщалось об обысках у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина, его зама Михаила Рубина и журналистки "Проекта" Марии Жолобовой. Адвокат последней Василий Кушнир рассказал РИА Новости, что обыски связаны с уголовным делом о клевете на предпринимателя Илью Трабера. Адвокат Баданина Анна Богатырёва уточнила агентству, что ее клиент проходит подозреваемым по данному делу."Существуют законные основания для таких действий, мы не знаем, в чем суть претензий у правоохранителей к этим журналистам, мы знаем так же из сообщений СМИ. Наверное, нужно за такими деталями обращаться в МВД", - сказал Песков журналистам.На вопрос, ознакомились ли в Кремле с последним расследованием "Проекта", Песков ответил: "Нет, честно говоря, не было возможности ознакомиться, поэтому я ничего не могу сказать".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин знает фамилию Трабер, но о дружеских или деловых отношениях ему ничего не известно.По словам Пескова, о дружеских или деловых отношениях между президентом и Трабером ему ничего не известно.Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.

https://ria.ru/20210629/kleveta-1739015903.html

https://ria.ru/20210629/obyski-1739005665.html

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россия, роман баданин, forbes, рбк (медиагруппа), дмитрий песков, испания, санкт-петербург, происшествия