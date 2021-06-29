https://ria.ru/20210629/peskov-1739032528.html
Песков прокомментировал обыски у сотрудников "Проекта"
Песков прокомментировал обыски у сотрудников "Проекта" - РИА Новости, 29.06.2021
Песков прокомментировал обыски у сотрудников "Проекта"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обысками у сотрудников издания "Проект", заявил, что в Кремле об этом узнали из СМИ и... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:03
2021-06-29T13:03
2021-06-29T13:26
россия
роман баданин
forbes
рбк (медиагруппа)
дмитрий песков
испания
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_478b062f2d05296f2ac2738119e1bf3a.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обысками у сотрудников издания "Проект", заявил, что в Кремле об этом узнали из СМИ и не знают, в чем суть претензий, а ознакомиться возможности пока не было.Ранее сообщалось об обысках у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина, его зама Михаила Рубина и журналистки "Проекта" Марии Жолобовой. Адвокат последней Василий Кушнир рассказал РИА Новости, что обыски связаны с уголовным делом о клевете на предпринимателя Илью Трабера. Адвокат Баданина Анна Богатырёва уточнила агентству, что ее клиент проходит подозреваемым по данному делу."Существуют законные основания для таких действий, мы не знаем, в чем суть претензий у правоохранителей к этим журналистам, мы знаем так же из сообщений СМИ. Наверное, нужно за такими деталями обращаться в МВД", - сказал Песков журналистам.На вопрос, ознакомились ли в Кремле с последним расследованием "Проекта", Песков ответил: "Нет, честно говоря, не было возможности ознакомиться, поэтому я ничего не могу сказать".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин знает фамилию Трабер, но о дружеских или деловых отношениях ему ничего не известно.По словам Пескова, о дружеских или деловых отношениях между президентом и Трабером ему ничего не известно.Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.
https://ria.ru/20210629/kleveta-1739015903.html
https://ria.ru/20210629/obyski-1739005665.html
россия
испания
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a01927fb7dba02fdf5e932664a12a4de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман баданин, forbes, рбк (медиагруппа), дмитрий песков, испания, санкт-петербург, происшествия
Песков прокомментировал обыски у сотрудников "Проекта"
13:03 29.06.2021 (обновлено: 13:26 29.06.2021)
В Кремле узнали об обысках у сотрудников "Проекта" из СМИ
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя ситуацию с обысками у сотрудников издания "Проект", заявил, что в Кремле об этом узнали из СМИ и не знают, в чем суть претензий, а ознакомиться возможности пока не было.
Ранее сообщалось об обысках у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина
, его зама Михаила Рубина и журналистки "Проекта" Марии Жолобовой. Адвокат последней Василий Кушнир рассказал РИА Новости, что обыски связаны с уголовным делом о клевете на предпринимателя Илью Трабера. Адвокат Баданина Анна Богатырёва уточнила агентству, что ее клиент проходит подозреваемым по данному делу.
"Существуют законные основания для таких действий, мы не знаем, в чем суть претензий у правоохранителей к этим журналистам, мы знаем так же из сообщений СМИ. Наверное, нужно за такими деталями обращаться в МВД", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, ознакомились ли в Кремле с последним расследованием "Проекта", Песков ответил: "Нет, честно говоря, не было возможности ознакомиться, поэтому я ничего не могу сказать".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин знает фамилию Трабер, но о дружеских или деловых отношениях ему ничего не известно.
"Он знает такую фамилию, потому что действительно президент работал в Санкт-Петербурге, и этот товарищ тоже определенную роль играл в экономической жизни и так далее", - сказал Песков журналистам.
По словам Пескова, о дружеских или деловых отношениях между президентом и Трабером ему ничего не известно.
Forbes
называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга
, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании
.
Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК
и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.
Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.