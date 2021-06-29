https://ria.ru/20210629/maksim-1739062476.html

Режиссер клипов МакSим умер от коронавируса

Режиссер клипов МакSим умер от коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021

Режиссер клипов МакSим умер от коронавируса

От коронавируса умер режиссер Вадим Шатров. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Жанна Карабалаева. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:44

2021-06-29T15:44

2021-06-29T16:40

новости культуры

шоубиз

коронавирус в россии

макsим (марина абросимова)

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739071396_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_89520bb4f8a0e97ec76fb318e052e996.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. От коронавируса умер режиссер Вадим Шатров. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Жанна Карабалаева. Еще недавно Вадим делился с подписчиками, как переносит болезнь и как проходят его будни в больнице. "Сижу, плачу, благодарю бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную", — писал Шатров. На днях Шатров рассказал, что умер его сосед по палате. "Мы сами выбираем. И человек просто решил, что пожил свое и уже пора. А безразличие подъехало по заказу. А я выбираю — жить. Но горка таблеток на столе продолжает расти, хотя должны же понимать, что если человек лежит, не вставая, на животе, то он не встанет вдруг, не нальет воды и не разбавит себе таблетку. Видимо, я недостаточно выбираю жить, надо и от страданий уже отказаться полностью", — написал он после случившегося. Режиссер сотрудничал с многими российскими артистами. Его последняя работа — клип для певицы МакSим на песню "Спасибо".15 июня на своей странице в Instagram МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по матери — Максимова) сообщила ,что ее госпитализировали с пневмонией. Вскоре ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

https://ria.ru/20210629/maksim-1739031904.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус в россии, макsим (марина абросимова), знаменитости