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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210629/maksim-1739062476.html
Режиссер клипов МакSим умер от коронавируса
Режиссер клипов МакSим умер от коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021
Режиссер клипов МакSим умер от коронавируса
От коронавируса умер режиссер Вадим Шатров. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Жанна Карабалаева. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:44
2021-06-29T16:40
новости культуры
шоубиз
коронавирус в россии
макsим (марина абросимова)
знаменитости
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. От коронавируса умер режиссер Вадим Шатров. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Жанна Карабалаева. Еще недавно Вадим делился с подписчиками, как переносит болезнь и как проходят его будни в больнице. "Сижу, плачу, благодарю бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную", — писал Шатров. На днях Шатров рассказал, что умер его сосед по палате. "Мы сами выбираем. И человек просто решил, что пожил свое и уже пора. А безразличие подъехало по заказу. А я выбираю — жить. Но горка таблеток на столе продолжает расти, хотя должны же понимать, что если человек лежит, не вставая, на животе, то он не встанет вдруг, не нальет воды и не разбавит себе таблетку. Видимо, я недостаточно выбираю жить, надо и от страданий уже отказаться полностью", — написал он после случившегося. Режиссер сотрудничал с многими российскими артистами. Его последняя работа — клип для певицы МакSим на песню "Спасибо".15 июня на своей странице в Instagram МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по матери — Максимова) сообщила ,что ее госпитализировали с пневмонией. Вскоре ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
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новости культуры, коронавирус в россии, макsим (марина абросимова), знаменитости

Режиссер клипов МакSим умер от коронавируса

15:44 29.06.2021 (обновлено: 16:40 29.06.2021)
 
© Фото : @youtubebuddha/InstagramВадим Шатров
Вадим Шатров - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : @youtubebuddha/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. От коронавируса умер режиссер Вадим Шатров. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Жанна Карабалаева.

"Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких 55 процентов", — написала Жанна.

Еще недавно Вадим делился с подписчиками, как переносит болезнь и как проходят его будни в больнице. "Сижу, плачу, благодарю бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную", — писал Шатров.
На днях Шатров рассказал, что умер его сосед по палате. "Мы сами выбираем. И человек просто решил, что пожил свое и уже пора. А безразличие подъехало по заказу. А я выбираю — жить. Но горка таблеток на столе продолжает расти, хотя должны же понимать, что если человек лежит, не вставая, на животе, то он не встанет вдруг, не нальет воды и не разбавит себе таблетку. Видимо, я недостаточно выбираю жить, надо и от страданий уже отказаться полностью", — написал он после случившегося.
Режиссер сотрудничал с многими российскими артистами. Его последняя работа — клип для певицы МакSим на песню "Спасибо".
15 июня на своей странице в Instagram МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по матери — Максимова) сообщила ,что ее госпитализировали с пневмонией. Вскоре ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
13:00Шоубиз
Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы
 
ШоубизНовости культурыКоронавирус в РоссииМакSим (Марина Абросимова)Знаменитости
 
 
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