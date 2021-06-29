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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210629/knivesout2-1739010049.html
В Греции начались съемки сиквела детектива "Достать ножи"
В Греции начались съемки сиквела детектива "Достать ножи" - РИА Новости, 29.06.2021
В Греции начались съемки сиквела детектива "Достать ножи"
В Греции начались съемки второй части детективного фильма "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом в главной роли. Об этом сообщил режиссер и сценарист ленты Райан... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:15
2021-06-29T12:15
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Греции начались съемки второй части детективного фильма "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом в главной роли. Об этом сообщил режиссер и сценарист ленты Райан Джонсон в своем Twitter. О предстоящих приключениях Блана практически ничего неизвестно, кроме того, что знаменитому детективу предстоит раскрыть совершенно новое дело. Ранее актриса Джейми Ли Кертис, которая снялась в первом фильме, рассказала, что ни она, ни остальные члены ее экранной семьи не появятся в продолжении. По информации Collider, в ленте будут задействованы Дейв Батиста ("Стражи галактики"), Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Икс"), Жанель Монэ ("Скрытые фигуры"), Лесли Одом ("Гарриет") и другие. Дату выхода второй части "Достать ножи" пока не объявили. Первый фильм, вышедший в 2019 году, получил признание у зрителей и критиков за новый взгляд на жанр детектива. Лента стала коммерчески успешной, заработав в мировом прокате 311 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов, и была номинирована на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий".
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эдвард нортон, греция, twitter, кино и сериалы, новости культуры, дэниел крейг

В Греции начались съемки сиквела детектива "Достать ножи"

12:15 29.06.2021
 
© Фото : Lionsgate Movies 2019 Дэниэл Крейг в трейлере фильма "Достать ножи"
Дэниэл Крейг в трейлере фильма Достать ножи - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Lionsgate Movies 2019
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Греции начались съемки второй части детективного фильма "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом в главной роли. Об этом сообщил режиссер и сценарист ленты Райан Джонсон в своем Twitter.

"Мы начали! Первый день съемок очередного детектива про Бенуа Блана (Крейг). Спасибо всем милым терпеливым людям здесь, в Греции, за то, что позволили нам совершать все эти "убийства" на их мирных берегах", — написал Джонсон.

О предстоящих приключениях Блана практически ничего неизвестно, кроме того, что знаменитому детективу предстоит раскрыть совершенно новое дело.
Ранее актриса Джейми Ли Кертис, которая снялась в первом фильме, рассказала, что ни она, ни остальные члены ее экранной семьи не появятся в продолжении.
По информации Collider, в ленте будут задействованы Дейв Батиста ("Стражи галактики"), Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Икс"), Жанель Монэ ("Скрытые фигуры"), Лесли Одом ("Гарриет") и другие.
Дату выхода второй части "Достать ножи" пока не объявили.
Первый фильм, вышедший в 2019 году, получил признание у зрителей и критиков за новый взгляд на жанр детектива. Лента стала коммерчески успешной, заработав в мировом прокате 311 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов, и была номинирована на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий".
Кадр из фильма Достать ножи
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КультураЭдвард НортонГрецияTwitterКино и сериалыНовости культурыДэниел Крейг
 
 
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