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В Греции начались съемки сиквела детектива "Достать ножи"

В Греции начались съемки сиквела детектива "Достать ножи" - РИА Новости, 29.06.2021

В Греции начались съемки сиквела детектива "Достать ножи"

В Греции начались съемки второй части детективного фильма "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом в главной роли. Об этом сообщил режиссер и сценарист ленты Райан... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:15

2021-06-29T12:15

2021-06-29T12:15

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Греции начались съемки второй части детективного фильма "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом в главной роли. Об этом сообщил режиссер и сценарист ленты Райан Джонсон в своем Twitter. О предстоящих приключениях Блана практически ничего неизвестно, кроме того, что знаменитому детективу предстоит раскрыть совершенно новое дело. Ранее актриса Джейми Ли Кертис, которая снялась в первом фильме, рассказала, что ни она, ни остальные члены ее экранной семьи не появятся в продолжении. По информации Collider, в ленте будут задействованы Дейв Батиста ("Стражи галактики"), Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Икс"), Жанель Монэ ("Скрытые фигуры"), Лесли Одом ("Гарриет") и другие. Дату выхода второй части "Достать ножи" пока не объявили. Первый фильм, вышедший в 2019 году, получил признание у зрителей и критиков за новый взгляд на жанр детектива. Лента стала коммерчески успешной, заработав в мировом прокате 311 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов, и была номинирована на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий".

https://ria.ru/20210402/prava-1603760062.html

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эдвард нортон, греция, twitter, кино и сериалы, новости культуры, дэниел крейг