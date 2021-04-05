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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210405/knivesout-1604261491.html
Джейми Ли Кертис раскрыла подробности сиквела "Достать ножи"
Джейми Ли Кертис раскрыла подробности сиквела "Достать ножи"
Джейми Ли Кертис раскрыла подробности предстоящего сиквела детективного фильма "Достать ножи", сообщает NME со ссылкой на страницу американской актрисы в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:15
2021-04-05T13:15
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Джейми Ли Кертис раскрыла подробности предстоящего сиквела детективного фильма "Достать ножи", сообщает NME со ссылкой на страницу американской актрисы в Instagram. Кертис, которая в оригинальном фильме исполнила роль Линды Драйсдэйл — дочери богатого писателя Харлана Тромби (сыграл Кристофер Пламмер), объявила, что ни она, ни остальные члены ее экранной семьи не появятся в продолжении. Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix купил права сразу на вторую и третью части "Достать ножи" за 450 миллионов долларов. Тогда же СМИ написали, что их снимет режиссер Райан Джонсон, создавший первую ленту, а главную роль, частного детектива Бенуа Бланка, снова исполнит Дэниел Крейг.Детали сюжета держатся в секрете. Полный актерский состав тоже пока не раскрывают, как и дату выхода. В предыдущем фильме вместе с Крейгом главные роли исполнили Ана де Армас, Крис Эванс, Рон Джонсон и другие.
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ана де армас, крис эванс, netflix, дэниел крейг, кино и сериалы, новости культуры

Джейми Ли Кертис раскрыла подробности сиквела "Достать ножи"

13:15 05.04.2021
 
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Достать ножи"
Кадр из фильма Достать ножи - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Джейми Ли Кертис раскрыла подробности предстоящего сиквела детективного фильма "Достать ножи", сообщает NME со ссылкой на страницу американской актрисы в Instagram.
Кертис, которая в оригинальном фильме исполнила роль Линды Драйсдэйл — дочери богатого писателя Харлана Тромби (сыграл Кристофер Пламмер), объявила, что ни она, ни остальные члены ее экранной семьи не появятся в продолжении.

"Чтобы развеять слухи, рассказываю: Тромби проходят семейную терапию, и доктор посоветовал им в будущем держаться подальше от Бенуа Блана (имея в виду частного детектива в исполнении Дэниела Крейга. — Прим. ред.), — с иронией написала Кертис в соцсети. — Никто из нас не присоединится к мистеру Бланку в Греции. От лица нашей "семьи" желаем создателям фильма всего наилучшего".

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix купил права сразу на вторую и третью части "Достать ножи" за 450 миллионов долларов. Тогда же СМИ написали, что их снимет режиссер Райан Джонсон, создавший первую ленту, а главную роль, частного детектива Бенуа Бланка, снова исполнит Дэниел Крейг.
Детали сюжета держатся в секрете. Полный актерский состав тоже пока не раскрывают, как и дату выхода. В предыдущем фильме вместе с Крейгом главные роли исполнили Ана де Армас, Крис Эванс, Рон Джонсон и другие.
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