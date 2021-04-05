Джейми Ли Кертис раскрыла подробности сиквела "Достать ножи"
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Достать ножи"
© Централ Партнершип
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Джейми Ли Кертис раскрыла подробности предстоящего сиквела детективного фильма "Достать ножи", сообщает NME со ссылкой на страницу американской актрисы в Instagram.
Кертис, которая в оригинальном фильме исполнила роль Линды Драйсдэйл — дочери богатого писателя Харлана Тромби (сыграл Кристофер Пламмер), объявила, что ни она, ни остальные члены ее экранной семьи не появятся в продолжении.
"Чтобы развеять слухи, рассказываю: Тромби проходят семейную терапию, и доктор посоветовал им в будущем держаться подальше от Бенуа Блана (имея в виду частного детектива в исполнении Дэниела Крейга. — Прим. ред.), — с иронией написала Кертис в соцсети. — Никто из нас не присоединится к мистеру Бланку в Греции. От лица нашей "семьи" желаем создателям фильма всего наилучшего".
Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix купил права сразу на вторую и третью части "Достать ножи" за 450 миллионов долларов. Тогда же СМИ написали, что их снимет режиссер Райан Джонсон, создавший первую ленту, а главную роль, частного детектива Бенуа Бланка, снова исполнит Дэниел Крейг.
Детали сюжета держатся в секрете. Полный актерский состав тоже пока не раскрывают, как и дату выхода. В предыдущем фильме вместе с Крейгом главные роли исполнили Ана де Армас, Крис Эванс, Рон Джонсон и другие.