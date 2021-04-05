https://ria.ru/20210405/knivesout-1604261491.html

Джейми Ли Кертис раскрыла подробности сиквела "Достать ножи"

Джейми Ли Кертис раскрыла подробности сиквела "Достать ножи"

Джейми Ли Кертис раскрыла подробности предстоящего сиквела детективного фильма "Достать ножи", сообщает NME со ссылкой на страницу американской актрисы в... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:15

2021-04-05T13:15

2021-04-05T13:15

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Джейми Ли Кертис раскрыла подробности предстоящего сиквела детективного фильма "Достать ножи", сообщает NME со ссылкой на страницу американской актрисы в Instagram. Кертис, которая в оригинальном фильме исполнила роль Линды Драйсдэйл — дочери богатого писателя Харлана Тромби (сыграл Кристофер Пламмер), объявила, что ни она, ни остальные члены ее экранной семьи не появятся в продолжении. Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix купил права сразу на вторую и третью части "Достать ножи" за 450 миллионов долларов. Тогда же СМИ написали, что их снимет режиссер Райан Джонсон, создавший первую ленту, а главную роль, частного детектива Бенуа Бланка, снова исполнит Дэниел Крейг.Детали сюжета держатся в секрете. Полный актерский состав тоже пока не раскрывают, как и дату выхода. В предыдущем фильме вместе с Крейгом главные роли исполнили Ана де Армас, Крис Эванс, Рон Джонсон и другие.

https://ria.ru/20210404/robbie-1603997438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ана де армас, крис эванс, netflix, дэниел крейг, кино и сериалы, новости культуры