https://ria.ru/20210402/prava-1603760062.html
Netflix купил права на сиквелы "Достать ножи" за 450 миллионов долларов
Netflix купил права на сиквелы "Достать ножи" за 450 миллионов долларов
СМИ узнали, что стриминговый сервис Netflix купил права на вторую и третью части детективного фильма "Достать ножи" (2019) в духе романов Агаты Кристи за 450... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T01:32
2021-04-02T01:32
2021-04-02T01:32
крис эванс
дэниел крейг
агата кристи (агата маллоуэн)
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что стриминговый сервис Netflix купил права на вторую и третью части детективного фильма "Достать ножи" (2019) в духе романов Агаты Кристи за 450 миллионов долларов, сообщает Variety. В издании отмечают, что эта сделка стала одной из крупнейших по приобретению прав, которую когда-либо заключали.По информации Variety, сиквелы снимет режиссер Райан Джонсон, создавший первую ленту, а главную роль, частного детектива Бенуа Бланка, снова исполнит Дэниел Крейг. "Достать ножи" имел успех в прокате. При бюджете в 40 миллионов долларов он заработал 311,4 миллиона долларов. Позже Джонсон даже был номинирован на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий". Детали сюжета, разумеется, держатся в секрете. Полный актерский состав тоже пока не раскрывают, как и дату выхода. В предыдущем фильме вместе с Крейгом главные роли исполнили Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Рон Джонсон и другие.
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крис эванс, дэниел крейг, агата кристи (агата маллоуэн), кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
СМИ узнали, что стриминговый сервис Netflix купил права на вторую и третью части детективного фильма "Достать ножи" (2019) в духе романов Агаты Кристи за 450 миллионов долларов, сообщает
Variety.
В издании отмечают, что эта сделка стала одной из крупнейших по приобретению прав, которую когда-либо заключали.
По информации Variety, сиквелы снимет режиссер Райан Джонсон, создавший первую ленту, а главную роль, частного детектива Бенуа Бланка, снова исполнит Дэниел Крейг.
"Достать ножи" имел успех в прокате. При бюджете в 40 миллионов долларов он заработал 311,4 миллиона долларов. Позже Джонсон даже был номинирован на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий".
Детали сюжета, разумеется, держатся в секрете. Полный актерский состав тоже пока не раскрывают, как и дату выхода. В предыдущем фильме вместе с Крейгом главные роли исполнили Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Рон Джонсон и другие.