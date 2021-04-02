Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210402/prava-1603760062.html
Netflix купил права на сиквелы "Достать ножи" за 450 миллионов долларов
Netflix купил права на сиквелы "Достать ножи" за 450 миллионов долларов
СМИ узнали, что стриминговый сервис Netflix купил права на вторую и третью части детективного фильма "Достать ножи" (2019) в духе романов Агаты Кристи за 450... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T01:32
2021-04-02T01:32
крис эванс
дэниел крейг
агата кристи (агата маллоуэн)
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156149/00/1561490003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c37ab68601dc4f4474e327db8b0f3e71.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что стриминговый сервис Netflix купил права на вторую и третью части детективного фильма "Достать ножи" (2019) в духе романов Агаты Кристи за 450 миллионов долларов, сообщает Variety. В издании отмечают, что эта сделка стала одной из крупнейших по приобретению прав, которую когда-либо заключали.По информации Variety, сиквелы снимет режиссер Райан Джонсон, создавший первую ленту, а главную роль, частного детектива Бенуа Бланка, снова исполнит Дэниел Крейг. "Достать ножи" имел успех в прокате. При бюджете в 40 миллионов долларов он заработал 311,4 миллиона долларов. Позже Джонсон даже был номинирован на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий". Детали сюжета, разумеется, держатся в секрете. Полный актерский состав тоже пока не раскрывают, как и дату выхода. В предыдущем фильме вместе с Крейгом главные роли исполнили Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Рон Джонсон и другие.
https://ria.ru/20201006/bond-1578236351.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156149/00/1561490003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_197e3ccbae63a35ba722bfb109ed47ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крис эванс, дэниел крейг, агата кристи (агата маллоуэн), кино и сериалы, новости культуры, netflix

Netflix купил права на сиквелы "Достать ножи" за 450 миллионов долларов

01:32 02.04.2021
 
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Достать ножи"
Кадр из фильма Достать ножи - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что стриминговый сервис Netflix купил права на вторую и третью части детективного фильма "Достать ножи" (2019) в духе романов Агаты Кристи за 450 миллионов долларов, сообщает Variety.
В издании отмечают, что эта сделка стала одной из крупнейших по приобретению прав, которую когда-либо заключали.
По информации Variety, сиквелы снимет режиссер Райан Джонсон, создавший первую ленту, а главную роль, частного детектива Бенуа Бланка, снова исполнит Дэниел Крейг.
"Достать ножи" имел успех в прокате. При бюджете в 40 миллионов долларов он заработал 311,4 миллиона долларов. Позже Джонсон даже был номинирован на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий".
Детали сюжета, разумеется, держатся в секрете. Полный актерский состав тоже пока не раскрывают, как и дату выхода. В предыдущем фильме вместе с Крейгом главные роли исполнили Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Рон Джонсон и другие.
Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл» - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября 2020, 06:46Культура
Дэниел Крейг рассказал, на каком условии согласился играть Джеймса Бонда
 
КультураКрис ЭвансДэниел КрейгАгата Кристи (Агата Маллоуэн)Кино и сериалыНовости культурыNetflix
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния