https://ria.ru/20210402/prava-1603760062.html

Netflix купил права на сиквелы "Достать ножи" за 450 миллионов долларов

Netflix купил права на сиквелы "Достать ножи" за 450 миллионов долларов

СМИ узнали, что стриминговый сервис Netflix купил права на вторую и третью части детективного фильма "Достать ножи" (2019) в духе романов Агаты Кристи за 450... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T01:32

2021-04-02T01:32

2021-04-02T01:32

крис эванс

дэниел крейг

агата кристи (агата маллоуэн)

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что стриминговый сервис Netflix купил права на вторую и третью части детективного фильма "Достать ножи" (2019) в духе романов Агаты Кристи за 450 миллионов долларов, сообщает Variety. В издании отмечают, что эта сделка стала одной из крупнейших по приобретению прав, которую когда-либо заключали.По информации Variety, сиквелы снимет режиссер Райан Джонсон, создавший первую ленту, а главную роль, частного детектива Бенуа Бланка, снова исполнит Дэниел Крейг. "Достать ножи" имел успех в прокате. При бюджете в 40 миллионов долларов он заработал 311,4 миллиона долларов. Позже Джонсон даже был номинирован на премию "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий". Детали сюжета, разумеется, держатся в секрете. Полный актерский состав тоже пока не раскрывают, как и дату выхода. В предыдущем фильме вместе с Крейгом главные роли исполнили Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Рон Джонсон и другие.

https://ria.ru/20201006/bond-1578236351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крис эванс, дэниел крейг, агата кристи (агата маллоуэн), кино и сериалы, новости культуры, netflix