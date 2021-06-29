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Главреда "Проекта" заподозрили по делу о клевете на бизнесмена Трабера
Главреда "Проекта" заподозрили по делу о клевете на бизнесмена Трабера - РИА Новости, 29.06.2021
Главреда "Проекта" заподозрили по делу о клевете на бизнесмена Трабера
Главный редактор издания "Проект" Роман Баданин проходит подозреваемым по расследуемому в Петербурге делу о клевете на бизнесмена Илью Трабера, заявила РИА... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:25
2021-06-29T12:54
роман баданин
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санкт-петербург
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Главный редактор издания "Проект" Роман Баданин проходит подозреваемым по расследуемому в Петербурге делу о клевете на бизнесмена Илью Трабера, заявила РИА Новости адвокат Анна Богатырёва.Ранее сообщалось об обысках у Баданина, его зама Михаила Рубина и журналистки "Проекта" Марии Жолобовой. Адвокат последней Василий Кушнир рассказал РИА Новости, что обыски связаны с уголовным делом о клевете на Трабера."Да, (Баданин – ред.) проходит подозреваемым. Дело находится в производстве ГСУ СУ МВД России по Санкт-Петербургу", - сказала Богатырёва.Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.
https://ria.ru/20210629/badanin-1739008246.html
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роман баданин, forbes, рбк (медиагруппа), испания, санкт-петербург, происшествия
Главреда "Проекта" заподозрили по делу о клевете на бизнесмена Трабера
11:25 29.06.2021 (обновлено: 12:54 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

Главреда "Проекта" Баданина заподозрили по делу о клевете на бизнесмена Трабера

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Главный редактор издания "Проект" Роман Баданин проходит подозреваемым по расследуемому в Петербурге делу о клевете на бизнесмена Илью Трабера, заявила РИА Новости адвокат Анна Богатырёва.
Ранее сообщалось об обысках у Баданина, его зама Михаила Рубина и журналистки "Проекта" Марии Жолобовой. Адвокат последней Василий Кушнир рассказал РИА Новости, что обыски связаны с уголовным делом о клевете на Трабера.
Роман Баданин - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
10:42
В квартире главреда издания "Проект" Баданина проходит обыск
"Да, (Баданин – ред.) проходит подозреваемым. Дело находится в производстве ГСУ СУ МВД России по Санкт-Петербургу", - сказала Богатырёва.
Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.
Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.
Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
10:24
Адвокат раскрыл подробности обысков у журналистов издания "Проект"
 
Роман БаданинForbesРБК (медиагруппа)ИспанияСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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