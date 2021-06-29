https://ria.ru/20210629/dopros-1739051014.html
Журналистка "Проекта" Жолобова стала свидетелем по делу о клевете
Журналистка "Проекта" Жолобова стала свидетелем по делу о клевете - РИА Новости, 29.06.2021
Журналистка "Проекта" Жолобова стала свидетелем по делу о клевете
Журналистка издания "Проект" Мария Жолобова проходит по уголовному делу о клевете на коммерсанта Илью Трабера как свидетель, сообщил РИА Новости во вторник её... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:31
2021-06-29T14:31
2021-06-29T15:49
роман баданин
forbes
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испания
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Журналистка издания "Проект" Мария Жолобова проходит по уголовному делу о клевете на коммерсанта Илью Трабера как свидетель, сообщил РИА Новости во вторник её адвокат Василий Кушнир."Да... Скоро начнется допрос Марии в ОМВД по району Хорошевский", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Позднее, уже по окончании допроса, адвокат подтвердил, что у Жолобовой статус свидетеля, а не подозреваемой.По его словам, обыск в квартире Жолобовой завершен, а проходил он не с санкции суда, а по постановлению следователя как "неотлагательное следственное действие".Защита заявляет, что обыски у Жолобовой, главреда "Проекта" Романа Баданина и его зама Михаила Рубина связаны с уголовным делом о клевете на Трабера. Баданин, по данным адвокатов, проходит по делу подозреваемым, а о статусе Рубина пока не сообщалось.Уголовное дело возбудила полиция Петербурга еще в 2017 году после выхода на "Дожде" документального фильма о коммерсанте, подтверждал источник РИА Новости в силовых структурах.Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.
https://ria.ru/20210629/obyski-1739045442.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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роман баданин, forbes, рбк (медиагруппа), испания, санкт-петербург, происшествия
Журналистка "Проекта" Жолобова стала свидетелем по делу о клевете
14:31 29.06.2021 (обновлено: 15:49 29.06.2021)
Журналистка "Проекта" Мария Жолобова стала свидетелем по делу о клевете
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Журналистка издания "Проект" Мария Жолобова проходит по уголовному делу о клевете на коммерсанта Илью Трабера как свидетель, сообщил РИА Новости во вторник её адвокат Василий Кушнир.
"Да... Скоро начнется допрос Марии в ОМВД по району Хорошевский", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Позднее, уже по окончании допроса, адвокат подтвердил, что у Жолобовой статус свидетеля, а не подозреваемой.
"Мария проходит в статусе свидетеля…, на вопросы про Трабера мы не отвечали по 51-й статье [Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя]", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обыск в квартире Жолобовой завершен, а проходил он не с санкции суда, а по постановлению следователя как "неотлагательное следственное действие".
Защита заявляет, что обыски у Жолобовой, главреда "Проекта" Романа Баданина
и его зама Михаила Рубина связаны с уголовным делом о клевете на Трабера. Баданин, по данным адвокатов, проходит по делу подозреваемым, а о статусе Рубина пока не сообщалось.
Уголовное дело возбудила полиция Петербурга еще в 2017 году после выхода на "Дожде" документального фильма о коммерсанте, подтверждал источник РИА Новости в силовых структурах.
Forbes
называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга
, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании
.
Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК
и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.
Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.