https://ria.ru/20210629/dopros-1739051014.html

Журналистка "Проекта" Жолобова стала свидетелем по делу о клевете

Журналистка "Проекта" Жолобова стала свидетелем по делу о клевете - РИА Новости, 29.06.2021

Журналистка "Проекта" Жолобова стала свидетелем по делу о клевете

Журналистка издания "Проект" Мария Жолобова проходит по уголовному делу о клевете на коммерсанта Илью Трабера как свидетель, сообщил РИА Новости во вторник её... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:31

2021-06-29T14:31

2021-06-29T15:49

роман баданин

forbes

рбк (медиагруппа)

испания

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Журналистка издания "Проект" Мария Жолобова проходит по уголовному делу о клевете на коммерсанта Илью Трабера как свидетель, сообщил РИА Новости во вторник её адвокат Василий Кушнир."Да... Скоро начнется допрос Марии в ОМВД по району Хорошевский", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Позднее, уже по окончании допроса, адвокат подтвердил, что у Жолобовой статус свидетеля, а не подозреваемой.По его словам, обыск в квартире Жолобовой завершен, а проходил он не с санкции суда, а по постановлению следователя как "неотлагательное следственное действие".Защита заявляет, что обыски у Жолобовой, главреда "Проекта" Романа Баданина и его зама Михаила Рубина связаны с уголовным делом о клевете на Трабера. Баданин, по данным адвокатов, проходит по делу подозреваемым, а о статусе Рубина пока не сообщалось.Уголовное дело возбудила полиция Петербурга еще в 2017 году после выхода на "Дожде" документального фильма о коммерсанте, подтверждал источник РИА Новости в силовых структурах.Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.

https://ria.ru/20210629/obyski-1739045442.html

https://ria.ru/20210629/peskov-1739032528.html

испания

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роман баданин, forbes, рбк (медиагруппа), испания, санкт-петербург, происшествия