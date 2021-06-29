https://ria.ru/20210629/dokazatelstva-1739053507.html

Азербайджан собрал доказательства по делу о сбитом российском Ми-24

Азербайджан собрал доказательства по делу о сбитом российском Ми-24 - РИА Новости, 29.06.2021

Азербайджан собрал доказательства по делу о сбитом российском Ми-24

Азербайджан собрал доказательства и провел экспертизы по делу о сбитом российском Ми-24 во время эскалации конфликта в Карабахе, следствие по делу о катастрофе... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:48

2021-06-29T14:48

2021-06-29T14:48

ситуация в нагорном карабахе

россия

генпрокуратура азербайджана

ми-24

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584370329_0:17:530:315_1920x0_80_0_0_b149fd3d5e7277116dcc08a0636aa2fa.jpg

БАКУ, 29 июн – РИА Новости. Азербайджан собрал доказательства и провел экспертизы по делу о сбитом российском Ми-24 во время эскалации конфликта в Карабахе, следствие по делу о катастрофе продолжается, сообщила РИА Новости во вторник глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде."В связи с подбитием 9 ноября 2020 года на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы военного вертолета МИ-24, принадлежащего Российской Федерации, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после незамедлительной проверки. Были проведены соответствующие экспертизы и собраны материальные доказательства, а также осуществлены иные необходимые процессуальные действия", - заявила глава пресс-службы.Салимзаде также подчеркнула, что Генпрокуратура Азербайджана обеспечит принятие законного решения по делу о катастрофе российского вертолета."В настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие законного решения в соответствии с итогами экспертиз", - подчеркнула она.Минобороны РФ 9 ноября 2020 года сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

https://ria.ru/20210627/obstrel-1738786972.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генпрокуратура азербайджана, ми-24, азербайджан, армения, в мире