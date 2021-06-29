Азербайджан собрал доказательства по делу о сбитом российском Ми-24
© РИА Новости / МЧС Армении / Перейти в фотобанкОбломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий
Азербайджан собрал доказательства по делу о сбитом российском Ми-24
БАКУ, 29 июн – РИА Новости. Азербайджан собрал доказательства и провел экспертизы по делу о сбитом российском Ми-24 во время эскалации конфликта в Карабахе, следствие по делу о катастрофе продолжается, сообщила РИА Новости во вторник глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде.
"В связи с подбитием 9 ноября 2020 года на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы военного вертолета МИ-24, принадлежащего Российской Федерации, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после незамедлительной проверки. Были проведены соответствующие экспертизы и собраны материальные доказательства, а также осуществлены иные необходимые процессуальные действия", - заявила глава пресс-службы.
Салимзаде также подчеркнула, что Генпрокуратура Азербайджана обеспечит принятие законного решения по делу о катастрофе российского вертолета.
"В настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие законного решения в соответствии с итогами экспертиз", - подчеркнула она.
Минобороны РФ 9 ноября 2020 года сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.