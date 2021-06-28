https://ria.ru/20210628/putin-1738945565.html

Путин повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года

Путин повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года - РИА Новости, 28.06.2021

Путин повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия и повышающий возраст... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:07

2021-06-28T18:07

2021-06-28T18:07

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

оружие

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия и повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года", - говорилось в тексте поправок к закону "Об оружии".Исключение делается для лиц, прошедших или проходящих военную службу или же службу в государственных военизированных организациях. Восемнадцатилетний порог для получения охотничьего оружия разрешается оставить и для коренных малочисленных народов РФ.Ранее установленный минимальный порог в 21 год фигурировал только в вопросе о приобретении гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения. Также лицензия на приобретение оружия не выдавалась, в частности, гражданам РФ, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.В свою очередь, подписанный закон исключает возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.Помимо этого, отдельно прописывается, что лицензия на оружие не будет выдаваться гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость "за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия", "за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма". Также лицензия на оружие не будет выдаваться тем, кто имеет "снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней)".Вводится и временный запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшим его для вождения нетрезвому человеку, или употреблявшим наркотики. Данная мера будет действовать "до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию". То же временное ограничение относится и к нарушителям, к которым был применен в качестве меры наказания административный арест.Кроме того, законом устанавливается новое положение, по которому лицензия на приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение аннулируются в случае, если владелец оружия не представит его в нужное время для осмотра или же не предоставит доступ к местам его хранения должностным лицам контролирующих органов власти. Запрещается и хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия.Также документом вносятся изменения в законы о СМИ и защите информации. В СМИ и интернете запрещается распространение "сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств".

https://ria.ru/20210513/zolotov-1732147114.html

https://ria.ru/20210512/kazan-1731967879.html

https://ria.ru/20210614/okhotnik-1736995604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, оружие