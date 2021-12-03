https://ria.ru/20211203/oruzhie-1762129658.html

Ружье, пистолет, автомат: как получить разрешение на оружие

Разрешение на оружие 2021: как получить лицензию на приобретение, ношение и хранение

Ружье, пистолет, автомат: как получить разрешение на оружие

Получение разрешения на ношение и хранение оружия - это сложная процедура, проведение которой находится под строгим контролем государства. Кто может оформить... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T23:32

2021-12-03T23:32

2021-12-03T23:32

россия

оружие

охота

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Получение разрешения на ношение и хранение оружия - это сложная процедура, проведение которой находится под строгим контролем государства. Кто может оформить лицензию на приобретение, какие виды оружия продаются в России (охотничье, травматическое, гладкоствольное и т.д.) - в материале РИА Новости.Об оружииПо данным Росгвардии, в России официально зарегистрировано 6,5 млн единиц оружия, которым владеют 3,7 млн физических лиц. При этом систематически проводятся проверки, по результатам которых “стволы” изымаются у тех, нарушает установленные правила оборота. Так, в 2019 году Росгвардия аннулировала почти 50 тысяч лицензий.ВидыСогласно ст.2 федерального закона №150 “Об оружии”, оно бывает гражданское, служебное, холодное и боевое ручное.Холодным оружием считаются различные ножи, шашки, сабли с длиной лезвия более 9 сантиметров включительно и твердостью металла от 42 единиц. Отдельного разрешения на них не существует, а в магазинах такое снаряжение продают тем, у кого есть лицензия на “огнестрел”.Служебное оружие выдается исключительно уполномоченным штатным сотрудникам государственных органов (военнослужащим, работникам МВД и т.д.)Гражданское оружие подразделяется на спортивное, газовое, травматическое и охотничье. Используется для самообороны, в культурных и образовательных целях и пр.Спортивное оружие выдают только спортсменам. Его нельзя применять при самообороне, использование разрешается в специально отведенных для стрельбы местах.Травматическим часто называют огнестрельное оружие ограниченного поражения. При производстве патронов используют менее прочную сталь, а иногда даже сплавы на основе алюминия. В стволе имеется препятствие, которое резиновая пуля может преодолеть, но в случае заряда боевыми патронами он разорвется.Охотничье оружие подразделяется на два основных вида:К газовому оружию относятся различные аэрозоли и распылители со слезоточивыми раздражающими веществами. Они помогают при самообороне и продаются без предъявления лицензии в виде газовых баллончиков или других специальных устройств для распыления.Кому разрешено иметь оружиеГосударство строго следит за выдачей разрешений на хранение и пользование оружием, получить такой документ может не каждый."Приобрести огнестрельное оружие ограниченного поражения могут граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, а также люди, проходящие либо военную службу, либо имеющие воинские звания или классные чины юстиции", — поделился с РИА Новости адвокат Денис Тихонов.Любители охоты могут получить гладкоствольное, пневматическое и метательное оружие. Спортсменам выдают лицензию на пневматическое и гладкоствольное снаряжение. Длинноствольное и короткоствольное (второй вид должен храниться исключительно в стрелковом клубе) нарезное оружие разрешается иметь только людям со званиями “мастер спорта” и “мастер спорта международного класса”.Лицензия на оружие выдается гражданам с постоянной регистрацией при условии отсутствия непогашенной судимости, каких-либо административных взысканий, связанных с нарушением общественной безопасности, и противопоказаний по состоянию здоровья."Приобретать газовое, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие в целях самообороны или спортивное, охотничье, сигнальное, холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов или казачьей формой, могут люди, достигшие 18 лет", — сообщил Денис Тихонов.Какое оружие можно купить в РоссииВ России, помимо газового оружия, без разрешения можно приобрести пневматическое с дульной энергией (кинетическая энергия пули) не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно (предназначено для спортивной и развлекательной стрельбы), антикварные изделия (например, для пополнения домашней коллекции), различные копии оружия (макеты, не способные стрелять), бытовые ножи, некоторые виды электрошокеров и фехтовальные рапиры.Оружие, запрещенное к обороту в РоссииВ соответствии с федеральным законом "Об оружии" на территории Российской Федерации запрещается оборот следующих видов:Разница между лицензией и разрешениемЛицензия и разрешение различаются характером действий, которые владелец может совершать с оружием.Первая дает право только на приобретение снаряжения, в то время как второе подразумевает хранение и ношение оружия.При этом лицензия оформляется перед покупкой, а разрешение выдается уже после приобретения.Виды лицензий и разрешенийЛицензии на приобретение оружия различаются в зависимости от вида снаряжения. Существуют лицензии на газовое, огнестрельное травматическое, длинноствольное гладкоствольное огнестрельное, охотничье нарезное и пневматическое оружие (с дульной энергией более 7,5 Дж).Разрешения тоже бывают нескольких видов:Общий порядокЧтобы получить разрешение, необходимо пройти несколько этапов. Рассмотрим основные из них.Получение медицинской справкиНеобходимо пройти осмотр психиатра, нарколога и окулиста, а также сдать анализ на отсутствие в организме психотропов и наркотических веществ. Экспресс-тест платный, проводится на месте, при прохождении осмотра у врача-специалиста. Сделать медицинскую справку можно как в поликлинике по месту регистрации, так и в частных медицинских центрах.Обучение безопасному обращению с оружиемЧтобы получить лицензию или разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия, нужно предоставить в лицензионно-разрешительный отдел (ЛРО) Росгвардии документ о прохождении обучения безопасному обращению с оружием, которое проводится на базе стрелкового клуба, тира “Динамо” и Федерации практической стрельбы России (заявка подается на официальном сайте спортивной организации).Курсы длятся около пяти дней. Средняя цена за получение сертификата о пройденном обучении для жителей Москвы составляет 5 тысяч рублей.Учиться не нужно служащим в государственных органах, людям с воинским и специальным званием, которые были уволены с правом на получение пенсии. В таком случае вместо сертификата нужно будет предоставить справки с места работы и о закреплении оружия.Для приобретения гладкоствольного снаряжения обучение проходят всего один раз, в отличие от владельцев травматического оружия, которые должны получать акт проверки знаний каждые пять лет при желании продлить разрешение.Покупка сейфаПокупка сейфа является важным этапом процедуры легального приобретения оружия. Только так можно получить справку от участкового, необходимую при подаче заявления на получение лицензии.Внешний и внутренний вид сейфа должен соответствовать следующим параметрам:После установки оборудования желающий приобрести оружие обращается в отделение полиции по месту жительства для того, чтобы вызвать участкового на проверку соответствия сейфа всем требованиям.Получение охотничьего билетаДля того чтобы получить разрешение на охотничье, холодное, гладкоствольное и нарезное оружие и легально заниматься охотой, нужно оформить специальный билет. Приобрести его можно при обращении в МФЦ или в региональное министерство природопользования, а также с помощью портала госуслуг.К заявлению в электронном виде прикрепляются: скан-копия первого разворота паспорта, черно-белая или цветная фотография в анфас размером 3*4 см. Забрать билет можно будет через пять рабочих дней в отделе МФЦ, который был указан при подаче запроса.При личном обращении в МФЦ нужно предоставить документы, подтверждающие личность, и принести распечатанную фотографию. По прошествии одной рабочей недели заявитель может снова прийти в МФЦ и забрать готовый охотничий билет.Несмотря на то, что в 2021 году прохождение охотминимума (подтверждение основной теоретической базы) не требуется, каждый желающий приобрести билет обязан владеть следующими знаниями:Получение лицензии на покупку оружияРазрешение купить оружие выдает отдел лицензионно-разрешительной работы от Росгвардии, актуальная информация об адресе и графике работы которого опубликована на официальном сайте.Заявление на получение лицензии можно подать как лично, так и онлайн через портал госуслуг. Ответ приходит в течение 30 календарных дней, после чего гражданин получает лицензию, срок действия которой составляет шесть месяцев.Необходимые документыК заявлению на получение лицензии нужно прикрепить следующие документы:Приобретение оружияКупить новое или комиссионное оружие можно в любом оружейном магазине или в интернете на специализированных форумах. При оформлении заказа онлайн можно выбрать как опцию самовывоза и забрать оружие лично, так и оплатить доставку через сервер "Спецсвязи".Для того чтобы купить оружие, необходимо будет предоставить оригинал паспорта и соответствующую лицензию.Постановка оружия на учетВ течение двух недель после приобретения оружия его необходимо зарегистрировать в лицензионно-разрешительном отделе, чтобы получить разрешение на дальнейшее хранение и ношение. До выдачи этого документа покупать и владеть патронами запрещено уголовным кодексом (ст. 222 УК РФ).Продление разрешения на хранение оружияПродлевать разрешение на хранение оружия нужно каждые пять лет. Подать заявление на эту услугу можно в лицензионно-разрешительный отдел, входящий в структуру Росгвардии. Помимо оформления просьбы о продлении разрешения нужно обратиться к участковому для проверки условий хранения оружия, а также для составления рапорта, необходимого сотрудникам ЛРО. В течение 10 дней на почтовый адрес придет письменное уведомление с ответом.Для того чтобы продлить разрешение, нужно подготовить следующие документы: копию паспорта, медицинскую справку № 002 - О/у, две матовые фотографии размером 3*4 см, копию выданной ранее лицензии, квитанцию об уплате госпошлины.Сколько стоитСегодня госпошлина за выдачу лицензии для приобретения оружия составляет 2 тысячи рублей; за выдачу и продление срока действия разрешения на хранение и ношение - 500 рублей.Сроки оформленияВсе заявки на получение лицензии рассматриваются в срок до одного календарного месяца, о выдаче разрешения – до двух недель со дня подачи заявления.Особенности получения второй лицензииСогласно пункту 9.3. приказа Федеральной службы войск национальной гвардии от 18.08 2017 г., для того чтобы получить лицензию повторно, не нужно собирать заново весь пакет документов. В отличие от первой процедуры получения лицензии на приобретение оружия, во второй раз достаточно будет подать заявление онлайн на госуслугах или прийти в ЛРО лично вместе с паспортом.Отказ в продлении разрешенияОснования для отказа в продлении разрешения на хранение и пользование оружием могут быть следующими:При наличии хотя бы одного пункта из вышеперечисленных гражданин получит письменный отказ на продление разрешения. В таком случае можно исправить допущенную ошибку и подать заявление заново или обжаловать отказ в судебном порядке.Восстановление разрешениеУтеря, порча или кража разрешения лишает гражданина права хранить оружие и носить его с собой. Для того чтобы вернуть возможность пользования снаряжением, необходимо восстановить документ.Прежде всего следует обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР) с ксерокопией паспорта и двумя фотографиями размером 3*4 см (запись о наличии остальных документов уже хранится в архиве подразделения) и написать там заявление о получении дубликата. После необходимо снова оплатить госпошлину. При этом никаких штрафных санкций за утерю документа не предусмотрено.Лишение лицензииГражданин имеет право добровольно отказаться от лицензии на оружие, а может лишиться документа по решению органов, которые его изначально выдали. Согласно статье 13 ФЗ № 150 ФЗ “Об оружии” аннулирование лицензии возможно в следующих случаях:Правила ношения оружияНосить и использовать приобретенное оружие можно только при наличии официального разрешения. С лицензией владелец имеет право только донести снаряжение после покупки до дома, а потом - до подразделения Росгвардии, чтобы поставить его на учет.При ношении оружия нужно всегда иметь паспорт и разрешение РОХа. Однако есть случаи, при которых нельзя брать с собой оружие, даже если на руках имеются все нужные документы:В последнем случае иметь оружие разрешено только охранникам подобных организаций.Любое длинноствольное снаряжение носить при себе и использовать в целях самообороны нельзя. Его можно только транспортировать или перевозить (к месту охоты или на стрельбище) в специальном чехле и в разряженном виде.За нарушение правил ношения оружия следует наказание в соответствии со ст. 20.8 КоАП РФ: от штрафа в размере 2 - 5 тысяч рублей до лишения разрешения на оружие сроком от одного года до двух лет.При этом за незаконный оборот оружия согласно статье № 222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Порядок и условия применения оружияПомимо получения разрешения на использование оружия владельцу нужно знать общие правила его применения, за нарушение которых возлагается уголовная ответственность.По закону для самообороны можно использовать любое оружие и даже предметы, которые есть под рукой (будь то пистолет, охотничий нож, ружье или кирпич). Если в отношении человека применяется насилие, опасное для его жизни или здоровья, то причинение любого вреда нападающему не является преступлением. Факт самообороны уголовной ответственности за собой не влечет.Однако если нападающий будет ранен или убит, то тот, кому пришлось обороняться, должен доказать, что действия противника на самом деле несли реальную угрозу для жизни. При отсутствии доказательств обороняющийся должен будет понести уголовную ответственность за свои действия.Порядок применения оружия гражданами прописан в статье №24 ФЗ "Об оружии".О каждом случае использования снаряжения его владелец обязан незамедлительно (не позднее, чем за сутки) сообщить в органы внутренних дел и в местное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. Но есть и исключение: стрелять без предупреждения можно в том случае, когда создана непосредственная опасность для жизни и здоровья людей.Применение оружия запрещено в сторону женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, если только эти категории граждан не совершают вооруженное или групповое нападение.

https://ria.ru/20211101/oruzhie-1757269586.html

https://ria.ru/20211012/oruzhie-1754126570.html

https://ria.ru/20210707/oruzhie-1740240809.html

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россия, оружие, охота, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)