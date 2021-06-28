https://ria.ru/20210628/parusa-1738958820.html

Беглов прокомментировал праздник "Алые паруса"

Беглов прокомментировал праздник "Алые паруса" - РИА Новости, 28.06.2021

Беглов прокомментировал праздник "Алые паруса"

Выпускники школ заслужили праздник "Алые паруса" в очном формате, для выпускников освободили центр Петербурга, создали обширную зону безопасности, сообщил... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T19:23

2021-06-28T19:23

2021-06-28T19:26

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алые паруса (праздник выпускников)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Выпускники школ заслужили праздник "Алые паруса" в очном формате, для выпускников освободили центр Петербурга, создали обширную зону безопасности, сообщил губернатор города Александр Беглов."Наши ребята заслужили выпускной в очном формате. Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни. Для нас было важно дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года. И мы это сделали", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".Беглов также отметил, что для выпускников была создана зона безопасности, организован входной контроль."Для выпускников освободили центр Петербурга, создали обширную зону безопасности, организовали входной контроль. По требованию Роспотребнадзора на праздник не допускали сопровождающих, за исключением учителей, имеющих высокий уровень антител", - сказал губернатор.Губернатор отметил, что последний учебный год выпускники провели в условиях пандемии, но это не помешало им показать высокие результаты на ЕГЭ. По его словам, полные итоги ЕГЭ станут известны к 6 июля, но уже известно, что по результатам половины сданных экзаменов у Петербурга 459 стобалльных результатов. 24 человека набрали 100 баллов по двум предметам."На треть увеличилось число 100-бальных результатов по биологии и химии. Эти предметы необходимы для поступления в медицинские и фармацевтические вузы. Можно уверенно сказать, что выпуск 2021 года не остался в стороне от вызовов времени", - сказал губернатор.Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Петербурге 25 июня.Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

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