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Беглов прокомментировал праздник "Алые паруса"
Беглов прокомментировал праздник "Алые паруса" - РИА Новости, 28.06.2021
Беглов прокомментировал праздник "Алые паруса"
Выпускники школ заслужили праздник "Алые паруса" в очном формате, для выпускников освободили центр Петербурга, создали обширную зону безопасности, сообщил... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T19:23
2021-06-28T19:26
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нева (река)
алые паруса (праздник выпускников)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Выпускники школ заслужили праздник "Алые паруса" в очном формате, для выпускников освободили центр Петербурга, создали обширную зону безопасности, сообщил губернатор города Александр Беглов."Наши ребята заслужили выпускной в очном формате. Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни. Для нас было важно дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года. И мы это сделали", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".Беглов также отметил, что для выпускников была создана зона безопасности, организован входной контроль."Для выпускников освободили центр Петербурга, создали обширную зону безопасности, организовали входной контроль. По требованию Роспотребнадзора на праздник не допускали сопровождающих, за исключением учителей, имеющих высокий уровень антител", - сказал губернатор.Губернатор отметил, что последний учебный год выпускники провели в условиях пандемии, но это не помешало им показать высокие результаты на ЕГЭ. По его словам, полные итоги ЕГЭ станут известны к 6 июля, но уже известно, что по результатам половины сданных экзаменов у Петербурга 459 стобалльных результатов. 24 человека набрали 100 баллов по двум предметам."На треть увеличилось число 100-бальных результатов по биологии и химии. Эти предметы необходимы для поступления в медицинские и фармацевтические вузы. Можно уверенно сказать, что выпуск 2021 года не остался в стороне от вызовов времени", - сказал губернатор.Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Петербурге 25 июня.Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
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Беглов прокомментировал праздник "Алые паруса"
19:23 28.06.2021 (обновлено: 19:26 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Петербурга считает, что выпускники школ заслужили праздник "Алые паруса" в очном формате

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Выпускники школ заслужили праздник "Алые паруса" в очном формате, для выпускников освободили центр Петербурга, создали обширную зону безопасности, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Наши ребята заслужили выпускной в очном формате. Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни. Для нас было важно дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года. И мы это сделали", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 12:18Распространение коронавируса
В Кремле прокомментировали праздник "Алые паруса"
Беглов также отметил, что для выпускников была создана зона безопасности, организован входной контроль.
"Для выпускников освободили центр Петербурга, создали обширную зону безопасности, организовали входной контроль. По требованию Роспотребнадзора на праздник не допускали сопровождающих, за исключением учителей, имеющих высокий уровень антител", - сказал губернатор.
"При выдаче билетов мы предупредили каждого, что окончательный выбор остается за ним, рассказали о возможных рисках, о необходимости использовать средства индивидуальной защиты", - добавил Беглов.
Губернатор отметил, что последний учебный год выпускники провели в условиях пандемии, но это не помешало им показать высокие результаты на ЕГЭ. По его словам, полные итоги ЕГЭ станут известны к 6 июля, но уже известно, что по результатам половины сданных экзаменов у Петербурга 459 стобалльных результатов. 24 человека набрали 100 баллов по двум предметам.
"На треть увеличилось число 100-бальных результатов по биологии и химии. Эти предметы необходимы для поступления в медицинские и фармацевтические вузы. Можно уверенно сказать, что выпуск 2021 года не остался в стороне от вызовов времени", - сказал губернатор.
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Выпускники школ традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса"

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
1 из 11

Выпускники школ традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса"

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага —триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
2 из 11

Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага —триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В прошлом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
3 из 11

В прошлом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В этому году на мероприятии соблюдались меры осторожности, поэтому перед входом на Дворцовую площадь у всех гостей проверили температуру и наличие защитной маски

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
4 из 11

В этому году на мероприятии соблюдались меры осторожности, поэтому перед входом на Дворцовую площадь у всех гостей проверили температуру и наличие защитной маски

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
5 из 11

Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В празднике выпускников приняли участие известные исполнители Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto, а также Ирина Дубцова и Светлана Лобода

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
6 из 11

В празднике выпускников приняли участие известные исполнители Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto, а также Ирина Дубцова и Светлана Лобода

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На фото: салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
7 из 11

На фото: салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к участникам торжества и пожелал выпускникам удачи, надежных друзей и попутного ветра

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
8 из 11

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к участникам торжества и пожелал выпускникам удачи, надежных друзей и попутного ветра

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
9 из 11

"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Праздник развернулся на восьми площадках Санкт-Петербурга

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
10 из 11

Праздник развернулся на восьми площадках Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Бриг "Россия" прошел вдоль набережной по Неве под овации гостей и всполохи праздничных фейерверков

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
11 из 11

Бриг "Россия" прошел вдоль набережной по Неве под овации гостей и всполохи праздничных фейерверков

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 11

Выпускники школ традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса"

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 11

Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага —триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 11

В прошлом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 11

В этому году на мероприятии соблюдались меры осторожности, поэтому перед входом на Дворцовую площадь у всех гостей проверили температуру и наличие защитной маски

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 11

Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 11

В празднике выпускников приняли участие известные исполнители Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto, а также Ирина Дубцова и Светлана Лобода

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 11

На фото: салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 11

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к участникам торжества и пожелал выпускникам удачи, надежных друзей и попутного ветра

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 11

"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 11

Праздник развернулся на восьми площадках Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
11 из 11

Бриг "Россия" прошел вдоль набережной по Неве под овации гостей и всполохи праздничных фейерверков

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Петербурге 25 июня.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыНева (река)Алые паруса (праздник выпускников)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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