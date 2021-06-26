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Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.06.2021
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
В Петербурге прошел традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Наиболее яркие моменты торжеств — в фотоленте Ria.ru.
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новости культуры
россия
алые паруса (праздник выпускников)
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новости культуры, россия, алые паруса (праздник выпускников), фото, фото

Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

11:56 26.06.2021 (обновлено: 14:23 26.06.2021)
 
Читать ria.ru в
В Петербурге прошел традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Наиболее яркие моменты торжеств — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Выпускники школ традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса"

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
1 из 11

Выпускники школ традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса"

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага —триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
2 из 11

Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага —триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В прошлом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
3 из 11

В прошлом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В этому году на мероприятии соблюдались меры осторожности, поэтому перед входом на Дворцовую площадь у всех гостей проверили температуру и наличие защитной маски

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
4 из 11

В этому году на мероприятии соблюдались меры осторожности, поэтому перед входом на Дворцовую площадь у всех гостей проверили температуру и наличие защитной маски

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
5 из 11

Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В празднике выпускников приняли участие известные исполнители Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto, а также Ирина Дубцова и Светлана Лобода

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
6 из 11

В празднике выпускников приняли участие известные исполнители Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto, а также Ирина Дубцова и Светлана Лобода

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На фото: салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
7 из 11

На фото: салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к участникам торжества и пожелал выпускникам удачи, надежных друзей и попутного ветра

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
8 из 11

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к участникам торжества и пожелал выпускникам удачи, надежных друзей и попутного ветра

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
9 из 11

"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Праздник развернулся на восьми площадках Санкт-Петербурга

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
10 из 11

Праздник развернулся на восьми площадках Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Бриг "Россия" прошел вдоль набережной по Неве под овации гостей и всполохи праздничных фейерверков

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
11 из 11

Бриг "Россия" прошел вдоль набережной по Неве под овации гостей и всполохи праздничных фейерверков

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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