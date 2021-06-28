https://ria.ru/20210628/parusa-1738882080.html

В Кремле прокомментировали праздник "Алые паруса"

В Кремле прокомментировали праздник "Алые паруса" - РИА Новости, 28.06.2021

В Кремле прокомментировали праздник "Алые паруса"

Решения о проведении крупных массовых мероприятий принимают руководство города и региона на основе требований санитарных служб, прямых запретов на их проведение РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:18

2021-06-28T12:18

2021-06-28T15:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

алые паруса (праздник выпускников)

дмитрий песков

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738715690_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_5ff7e4241473891304feb984e4295f09.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Решения о проведении крупных массовых мероприятий принимают руководство города и региона на основе требований санитарных служб, прямых запретов на их проведение нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедший в Санкт-Петербурге массовый праздник выпускников "Алые паруса"."Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге, они реализовались на месте", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто должен будет нести ответственность в случае вспышки заболеваемости коронавирусом после "Алых парусов".По его словам, вспышка заболеваемости коронавирусом активно идет и в Москве, и в Санкт-Петербурге, велика нагрузка на систему здравоохранения."Здесь просто, естественно, власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, что меняется... Ответственность кого-то за продолжение вспышки, ну, здесь по истечении какого-то количества дней будет понятно, мы все с вами увидим статистику — есть ли резкий скачок или нет", — добавил Песков.Также его спросили, почему санитарные власти не замечают, что на таких крупных мероприятиях все без масок и перчаток. "Я не могу на это ответить, нужно спрашивать санитарные власти", — сказал Песков.Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге 25 июня. Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

https://ria.ru/20210621/parusa-1737901672.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алые паруса (праздник выпускников), дмитрий песков, санкт-петербург, общество