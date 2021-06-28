В Кремле прокомментировали праздник "Алые паруса"

В Кремле прокомментировали проведение праздника "Алые паруса" в Петербурге
"Все мероприятия, все крупные мероприятия, они проводятся. Никаких прямых запретов на производство таких мероприятий нет. Решения принимаются руководством города, руководством региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей", — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько, по мнению президента, уместно проводить такие крупные мероприятия, как "Алые паруса", в момент вспышки коронавируса.
Выпускники школ традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса"
Выпускники школ традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса"
Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага —триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос
Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага —триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос
В прошлом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса
В прошлом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса
В этому году на мероприятии соблюдались меры осторожности, поэтому перед входом на Дворцовую площадь у всех гостей проверили температуру и наличие защитной маски
В этому году на мероприятии соблюдались меры осторожности, поэтому перед входом на Дворцовую площадь у всех гостей проверили температуру и наличие защитной маски
Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова
Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова
В празднике выпускников приняли участие известные исполнители Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto, а также Ирина Дубцова и Светлана Лобода
В празднике выпускников приняли участие известные исполнители Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto, а также Ирина Дубцова и Светлана Лобода
На фото: салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
На фото: салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к участникам торжества и пожелал выпускникам удачи, надежных друзей и попутного ветра
Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к участникам торжества и пожелал выпускникам удачи, надежных друзей и попутного ветра
"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма
"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма
Праздник развернулся на восьми площадках Санкт-Петербурга
Праздник развернулся на восьми площадках Санкт-Петербурга
Бриг "Россия" прошел вдоль набережной по Неве под овации гостей и всполохи праздничных фейерверков
Бриг "Россия" прошел вдоль набережной по Неве под овации гостей и всполохи праздничных фейерверков
Выпускники школ традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса"
Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага —триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос
В прошлом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса
В этому году на мероприятии соблюдались меры осторожности, поэтому перед входом на Дворцовую площадь у всех гостей проверили температуру и наличие защитной маски
Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова
В празднике выпускников приняли участие известные исполнители Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto, а также Ирина Дубцова и Светлана Лобода
На фото: салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к участникам торжества и пожелал выпускникам удачи, надежных друзей и попутного ветра
"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма
Праздник развернулся на восьми площадках Санкт-Петербурга
Бриг "Россия" прошел вдоль набережной по Неве под овации гостей и всполохи праздничных фейерверков