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В Кремле прокомментировали праздник "Алые паруса"
В Кремле прокомментировали праздник "Алые паруса" - РИА Новости, 28.06.2021
В Кремле прокомментировали праздник "Алые паруса"
Решения о проведении крупных массовых мероприятий принимают руководство города и региона на основе требований санитарных служб, прямых запретов на их проведение РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:18
2021-06-28T15:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
алые паруса (праздник выпускников)
дмитрий песков
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Решения о проведении крупных массовых мероприятий принимают руководство города и региона на основе требований санитарных служб, прямых запретов на их проведение нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедший в Санкт-Петербурге массовый праздник выпускников "Алые паруса"."Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге, они реализовались на месте", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто должен будет нести ответственность в случае вспышки заболеваемости коронавирусом после "Алых парусов".По его словам, вспышка заболеваемости коронавирусом активно идет и в Москве, и в Санкт-Петербурге, велика нагрузка на систему здравоохранения."Здесь просто, естественно, власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, что меняется... Ответственность кого-то за продолжение вспышки, ну, здесь по истечении какого-то количества дней будет понятно, мы все с вами увидим статистику — есть ли резкий скачок или нет", — добавил Песков.Также его спросили, почему санитарные власти не замечают, что на таких крупных мероприятиях все без масок и перчаток. "Я не могу на это ответить, нужно спрашивать санитарные власти", — сказал Песков.Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге 25 июня. Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
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В Кремле прокомментировали праздник "Алые паруса"
12:18 28.06.2021 (обновлено: 15:16 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Кремле прокомментировали проведение праздника "Алые паруса" в Петербурге

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Решения о проведении крупных массовых мероприятий принимают руководство города и региона на основе требований санитарных служб, прямых запретов на их проведение нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедший в Санкт-Петербурге массовый праздник выпускников "Алые паруса".

"Все мероприятия, все крупные мероприятия, они проводятся. Никаких прямых запретов на производство таких мероприятий нет. Решения принимаются руководством города, руководством региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей", — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько, по мнению президента, уместно проводить такие крупные мероприятия, как "Алые паруса", в момент вспышки коронавируса.

"Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге, они реализовались на месте", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто должен будет нести ответственность в случае вспышки заболеваемости коронавирусом после "Алых парусов".
По его словам, вспышка заболеваемости коронавирусом активно идет и в Москве, и в Санкт-Петербурге, велика нагрузка на систему здравоохранения.
Бриг Россия в акватории Финского залива во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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В Петербурге рассказали о мерах безопасности на фестивале "Алые паруса"
"Здесь просто, естественно, власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, что меняется... Ответственность кого-то за продолжение вспышки, ну, здесь по истечении какого-то количества дней будет понятно, мы все с вами увидим статистику — есть ли резкий скачок или нет", — добавил Песков.
Также его спросили, почему санитарные власти не замечают, что на таких крупных мероприятиях все без масок и перчаток. "Я не могу на это ответить, нужно спрашивать санитарные власти", — сказал Песков.
Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге 25 июня. Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Выпускники школ традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса"

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
1 из 11

Выпускники школ традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса"

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага —триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
2 из 11

Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага —триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В прошлом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
3 из 11

В прошлом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В этому году на мероприятии соблюдались меры осторожности, поэтому перед входом на Дворцовую площадь у всех гостей проверили температуру и наличие защитной маски

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
4 из 11

В этому году на мероприятии соблюдались меры осторожности, поэтому перед входом на Дворцовую площадь у всех гостей проверили температуру и наличие защитной маски

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
5 из 11

Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В празднике выпускников приняли участие известные исполнители Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto, а также Ирина Дубцова и Светлана Лобода

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
6 из 11

В празднике выпускников приняли участие известные исполнители Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto, а также Ирина Дубцова и Светлана Лобода

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На фото: салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
7 из 11

На фото: салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к участникам торжества и пожелал выпускникам удачи, надежных друзей и попутного ветра

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
8 из 11

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к участникам торжества и пожелал выпускникам удачи, надежных друзей и попутного ветра

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
9 из 11

"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Праздник развернулся на восьми площадках Санкт-Петербурга

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
10 из 11

Праздник развернулся на восьми площадках Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Бриг "Россия" прошел вдоль набережной по Неве под овации гостей и всполохи праздничных фейерверков

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
11 из 11

Бриг "Россия" прошел вдоль набережной по Неве под овации гостей и всполохи праздничных фейерверков

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 11

Выпускники школ традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса"

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 11

Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага —триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 11

В прошлом году торжество прошло в телевизионном формате из-за эпидемии коронавируса

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 11

В этому году на мероприятии соблюдались меры осторожности, поэтому перед входом на Дворцовую площадь у всех гостей проверили температуру и наличие защитной маски

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 11

Ведущими "Алых парусов" по традиции стали Иван Ургант и Дарья Александрова

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 11

В празднике выпускников приняли участие известные исполнители Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto, а также Ирина Дубцова и Светлана Лобода

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 11

На фото: салют во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 11

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к участникам торжества и пожелал выпускникам удачи, надежных друзей и попутного ветра

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 11

"Алые паруса" — единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 11

Праздник развернулся на восьми площадках Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
11 из 11

Бриг "Россия" прошел вдоль набережной по Неве под овации гостей и всполохи праздничных фейерверков

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
 
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