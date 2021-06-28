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Шоубиз
https://ria.ru/20210628/panin-1738868104.html
"Не бывает скучно": жена Папина раскрыла подробности их отношений
"Не бывает скучно": жена Папина раскрыла подробности их отношений - РИА Новости, 28.06.2021
"Не бывает скучно": жена Папина раскрыла подробности их отношений
Супруга скандально известного Алексея Панина Ева Тарлакян впервые рассказала об их браке. Подробностями отношений с актером она поделилась со "СтарХитом". РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:22
2021-06-28T11:22
шоубиз
алексей папин
знаменитости
брак
семья
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Супруга скандально известного Алексея Панина Ева Тарлакян впервые рассказала об их браке. Подробностями отношений с актером она поделилась со "СтарХитом". Тарлакян и Панин тайно поженились около полугода назад в одном из загсов Москвы. От пышной свадьбы они отказались, так как артисту надо было улетать в Испанию. "Нас быстро расписали, и мы побежали дальше по делам", — говорит жена Панина.Тарлакян работает юристом. По ее словам, с актером ее "свел общий знакомый" на вечеринке, на которую ей совсем не хотелось идти. Еве удалось установить теплые отношения с дочерью Панина Анной от Юлии Юдинцевой. Они быстро подружились и могут вместе ходить по магазинам. Однако об общих детях с актером Тарлакян пока не задумывается.Вокруг Панина нередко разгораются скандалы. Ева призналась, что он уже научился справляться с негативом. "Обычно он не реагирует на оскорбительные высказывания, потому что счастливый человек не будет никогда писать или говорить какие-то неприятные вещи. Раз человек пишет что-то оскорбительное, скорее всего, ему самому живется несладко. Леша резко реагирует только на несправедливость, откровенную ложь и хамство", — уверяет жена актера.В феврале Гарик Харламов ответил на оскорбления Алексея Панина — в беседе с Аленой Жигаловой на YouTube актер резко высказался по поводу творчества шоумена и его коллеги по Comedy Club Семена Слепакова.
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алексей папин, знаменитости, брак, семья

"Не бывает скучно": жена Папина раскрыла подробности их отношений

11:22 28.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Супруга скандально известного Алексея Панина Ева Тарлакян впервые рассказала об их браке. Подробностями отношений с актером она поделилась со "СтарХитом".
"Мне всегда с ним интересно, нам никогда не бывает скучно. Мы можем обсуждать серьезные темы и уже через пять минут дурачиться, как дети. Он открытый, честный, веселый и внутренне свободный. Он хороший человек", — Ева объясняет, что именно ее привлекло в актере.
Тарлакян и Панин тайно поженились около полугода назад в одном из загсов Москвы. От пышной свадьбы они отказались, так как артисту надо было улетать в Испанию. "Нас быстро расписали, и мы побежали дальше по делам", — говорит жена Панина.
Тарлакян работает юристом. По ее словам, с актером ее "свел общий знакомый" на вечеринке, на которую ей совсем не хотелось идти.
Еве удалось установить теплые отношения с дочерью Панина Анной от Юлии Юдинцевой. Они быстро подружились и могут вместе ходить по магазинам. Однако об общих детях с актером Тарлакян пока не задумывается.
"Я не зациклена на том, чтобы родить любой ценой", — объясняет супруга актера.
Вокруг Панина нередко разгораются скандалы. Ева призналась, что он уже научился справляться с негативом.
"Обычно он не реагирует на оскорбительные высказывания, потому что счастливый человек не будет никогда писать или говорить какие-то неприятные вещи. Раз человек пишет что-то оскорбительное, скорее всего, ему самому живется несладко. Леша резко реагирует только на несправедливость, откровенную ложь и хамство", — уверяет жена актера.
В феврале Гарик Харламов ответил на оскорбления Алексея Панина — в беседе с Аленой Жигаловой на YouTube актер резко высказался по поводу творчества шоумена и его коллеги по Comedy Club Семена Слепакова.
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