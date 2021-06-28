https://ria.ru/20210628/panin-1738868104.html

"Не бывает скучно": жена Папина раскрыла подробности их отношений

"Не бывает скучно": жена Папина раскрыла подробности их отношений - РИА Новости, 28.06.2021

"Не бывает скучно": жена Папина раскрыла подробности их отношений

Супруга скандально известного Алексея Панина Ева Тарлакян впервые рассказала об их браке. Подробностями отношений с актером она поделилась со "СтарХитом". РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:22

2021-06-28T11:22

2021-06-28T11:22

шоубиз

алексей папин

знаменитости

брак

семья

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Супруга скандально известного Алексея Панина Ева Тарлакян впервые рассказала об их браке. Подробностями отношений с актером она поделилась со "СтарХитом". Тарлакян и Панин тайно поженились около полугода назад в одном из загсов Москвы. От пышной свадьбы они отказались, так как артисту надо было улетать в Испанию. "Нас быстро расписали, и мы побежали дальше по делам", — говорит жена Панина.Тарлакян работает юристом. По ее словам, с актером ее "свел общий знакомый" на вечеринке, на которую ей совсем не хотелось идти. Еве удалось установить теплые отношения с дочерью Панина Анной от Юлии Юдинцевой. Они быстро подружились и могут вместе ходить по магазинам. Однако об общих детях с актером Тарлакян пока не задумывается.Вокруг Панина нередко разгораются скандалы. Ева призналась, что он уже научился справляться с негативом. "Обычно он не реагирует на оскорбительные высказывания, потому что счастливый человек не будет никогда писать или говорить какие-то неприятные вещи. Раз человек пишет что-то оскорбительное, скорее всего, ему самому живется несладко. Леша резко реагирует только на несправедливость, откровенную ложь и хамство", — уверяет жена актера.В феврале Гарик Харламов ответил на оскорбления Алексея Панина — в беседе с Аленой Жигаловой на YouTube актер резко высказался по поводу творчества шоумена и его коллеги по Comedy Club Семена Слепакова.

https://ria.ru/20210114/panin-1593012593.html

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алексей папин, знаменитости, брак, семья