https://ria.ru/20210219/kharlamov-1598188462.html

Гарик Харламов высмеял оскорбления Алексея Панина

Гарик Харламов высмеял оскорбления Алексея Панина

Гарик Харламов опубликовал в Instagram пост, в котором ответил на оскорбления Алексея Панина. В недавней беседе с Аленой Жигаловой на YouTube актер резко... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T18:18

2021-02-19T18:18

2021-02-19T18:18

youtube

шоу-бизнес

семен слепаков

знаменитости

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квн

алексей панин

шоубиз

гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Гарик Харламов опубликовал в Instagram пост, в котором ответил на оскорбления Алексея Панина. В недавней беседе с Аленой Жигаловой на YouTube актер резко высказался по поводу творчества шоумена и его коллеги по Comedy Club Семена Слепакова. Во время интервью журналистка спросила у Панина, который давно нигде не снимается, почему он не хочет вернуться к актерской карьере. На это звезда "Жмурок" ответил, что ему "неинтересно быть в современном кинематографе". По мнению Панина, все, что снимается сейчас — "это мелочь", а он считает себя "гением". "Я не хочу стоять рядом на афишах с Гариком "Бульдогом" Харламовым и этим балалаечником Слепаковым. Мне это неинтересно. Я стоял рядом на афише с Янковским и другими великими людьми", — прокомментировал Алексей Панин.В комментариях большинство подписчиков поддержало Гарика и написали, что Алексей Панин "не имел права оскорблять" юмористов.

https://ria.ru/20210219/panin-1598108248.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, шоу-бизнес, семен слепаков, знаменитости, звезды, квн, алексей панин, гарик харламов (игорь)