https://ria.ru/20210219/kharlamov-1598188462.html
Гарик Харламов высмеял оскорбления Алексея Панина
Гарик Харламов высмеял оскорбления Алексея Панина
Гарик Харламов опубликовал в Instagram пост, в котором ответил на оскорбления Алексея Панина. В недавней беседе с Аленой Жигаловой на YouTube актер резко... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:18
2021-02-19T18:18
2021-02-19T18:18
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шоу-бизнес
семен слепаков
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гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Гарик Харламов опубликовал в Instagram пост, в котором ответил на оскорбления Алексея Панина. В недавней беседе с Аленой Жигаловой на YouTube актер резко высказался по поводу творчества шоумена и его коллеги по Comedy Club Семена Слепакова. Во время интервью журналистка спросила у Панина, который давно нигде не снимается, почему он не хочет вернуться к актерской карьере. На это звезда "Жмурок" ответил, что ему "неинтересно быть в современном кинематографе". По мнению Панина, все, что снимается сейчас — "это мелочь", а он считает себя "гением". "Я не хочу стоять рядом на афишах с Гариком "Бульдогом" Харламовым и этим балалаечником Слепаковым. Мне это неинтересно. Я стоял рядом на афише с Янковским и другими великими людьми", — прокомментировал Алексей Панин.В комментариях большинство подписчиков поддержало Гарика и написали, что Алексей Панин "не имел права оскорблять" юмористов.
https://ria.ru/20210219/panin-1598108248.html
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youtube, шоу-бизнес, семен слепаков, знаменитости, звезды, квн, алексей панин, гарик харламов (игорь)
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости.
Гарик Харламов опубликовал
в Instagram пост, в котором ответил на оскорбления Алексея Панина. В недавней беседе с Аленой Жигаловой на YouTube актер резко высказался
по поводу творчества шоумена и его коллеги по Comedy Club Семена Слепакова.
Во время интервью журналистка спросила у Панина, который давно нигде не снимается, почему он не хочет вернуться к актерской карьере. На это звезда "Жмурок" ответил, что ему "неинтересно быть в современном кинематографе". По мнению Панина, все, что снимается сейчас — "это мелочь", а он считает себя "гением".
"Я не хочу стоять рядом на афишах с Гариком "Бульдогом" Харламовым и этим балалаечником Слепаковым. Мне это неинтересно. Я стоял рядом на афише с Янковским и другими великими людьми", — прокомментировал Алексей Панин.
"Получается, мы с Семеном Слепаковым зря стоим и ждем тебя, Леша? Сказал бы раньше, а то стоим как дураки. Балалайка замерзла", — написал Харламов в соцсети.
В комментариях большинство подписчиков поддержало Гарика и написали, что Алексей Панин "не имел права оскорблять" юмористов.