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https://ria.ru/20210219/kharlamov-1598188462.html
Гарик Харламов высмеял оскорбления Алексея Панина
Гарик Харламов высмеял оскорбления Алексея Панина
Гарик Харламов опубликовал в Instagram пост, в котором ответил на оскорбления Алексея Панина. В недавней беседе с Аленой Жигаловой на YouTube актер резко... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:18
2021-02-19T18:18
youtube
шоу-бизнес
семен слепаков
знаменитости
звезды
квн
алексей панин
шоубиз
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Гарик Харламов опубликовал в Instagram пост, в котором ответил на оскорбления Алексея Панина. В недавней беседе с Аленой Жигаловой на YouTube актер резко высказался по поводу творчества шоумена и его коллеги по Comedy Club Семена Слепакова. Во время интервью журналистка спросила у Панина, который давно нигде не снимается, почему он не хочет вернуться к актерской карьере. На это звезда "Жмурок" ответил, что ему "неинтересно быть в современном кинематографе". По мнению Панина, все, что снимается сейчас — "это мелочь", а он считает себя "гением". "Я не хочу стоять рядом на афишах с Гариком "Бульдогом" Харламовым и этим балалаечником Слепаковым. Мне это неинтересно. Я стоял рядом на афише с Янковским и другими великими людьми", — прокомментировал Алексей Панин.В комментариях большинство подписчиков поддержало Гарика и написали, что Алексей Панин "не имел права оскорблять" юмористов.
https://ria.ru/20210219/panin-1598108248.html
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youtube, шоу-бизнес, семен слепаков, знаменитости, звезды, квн, алексей панин, гарик харламов (игорь)

Гарик Харламов высмеял оскорбления Алексея Панина

18:18 19.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии "ТЭФИ 2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве
Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Гарик Харламов опубликовал в Instagram пост, в котором ответил на оскорбления Алексея Панина. В недавней беседе с Аленой Жигаловой на YouTube актер резко высказался по поводу творчества шоумена и его коллеги по Comedy Club Семена Слепакова.
Во время интервью журналистка спросила у Панина, который давно нигде не снимается, почему он не хочет вернуться к актерской карьере. На это звезда "Жмурок" ответил, что ему "неинтересно быть в современном кинематографе". По мнению Панина, все, что снимается сейчас — "это мелочь", а он считает себя "гением".
"Я не хочу стоять рядом на афишах с Гариком "Бульдогом" Харламовым и этим балалаечником Слепаковым. Мне это неинтересно. Я стоял рядом на афише с Янковским и другими великими людьми", — прокомментировал Алексей Панин.

"Получается, мы с Семеном Слепаковым зря стоим и ждем тебя, Леша? Сказал бы раньше, а то стоим как дураки. Балалайка замерзла", — написал Харламов в соцсети.

В комментариях большинство подписчиков поддержало Гарика и написали, что Алексей Панин "не имел права оскорблять" юмористов.
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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