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Шоубиз
https://ria.ru/20210125/panin-1594428033.html
Алексей Панин тайно женился во второй раз
Алексей Панин тайно женился во второй раз
Из недавнего выпуска шоу "Звезды сошлись" на НТВ стало известно, что актер Алексей Панин тайно женился во второй раз. Информацию подтвердила его нынешняя... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:50
2021-01-25T11:50
коронавирус в россии
москва
испания
алексей панин
шоубиз
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Из недавнего выпуска шоу "Звезды сошлись" на НТВ стало известно, что актер Алексей Панин тайно женился во второй раз. Информацию подтвердила его нынешняя супруга — Ева Тарлакян. Она пришла в студию одна, чтобы поддержать мужа, который до сих пор не может отойти от смерти матери Татьяны Власовой, которой не стало в начале января.По ее словам, с Паниным они познакомились год назад, в компании друзей. Она также подчеркнула, что не побоялась связать судьбу с актером, несмотря на все скандалы, связанные с ним. "Мы пока не живем вместе в Испании, потому что сейчас уехать не так просто. Мы жили постоянно вместе в Москве", — уточнила она. Ранее в СМИ появилась информация, что причиной смерти Татьяны Власовой, которая много лет работала редактором в издательстве "Наука", стал коронавирус.По сведениям "КП", она умерла в Москве, когда сын был в Испании. Ряд изданий сообщили, что после трагического известия актер вылетел в Россию на церемонию прощания с матерью, которая всегда поддерживала сына, несмотря на его скандальную репутацию.
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коронавирус в россии, москва, испания, алексей панин, знаменитости, звезды

Алексей Панин тайно женился во второй раз

11:50 25.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Из недавнего выпуска шоу "Звезды сошлись" на НТВ стало известно, что актер Алексей Панин тайно женился во второй раз. Информацию подтвердила его нынешняя супруга — Ева Тарлакян.
Она пришла в студию одна, чтобы поддержать мужа, который до сих пор не может отойти от смерти матери Татьяны Власовой, которой не стало в начале января.

"Конечно, он очень переживает, он был очень близок с мамой. Она его поддерживала всегда и во всем, очень много для него сделала. Я хочу подчеркнуть, что он не выпивает. Мы поженились совсем недавно, расписались 2 декабря", — рассказала Тарлакян.

По ее словам, с Паниным они познакомились год назад, в компании друзей. Она также подчеркнула, что не побоялась связать судьбу с актером, несмотря на все скандалы, связанные с ним.
"Мы пока не живем вместе в Испании, потому что сейчас уехать не так просто. Мы жили постоянно вместе в Москве", — уточнила она.
Ранее в СМИ появилась информация, что причиной смерти Татьяны Власовой, которая много лет работала редактором в издательстве "Наука", стал коронавирус.
По сведениям "КП", она умерла в Москве, когда сын был в Испании. Ряд изданий сообщили, что после трагического известия актер вылетел в Россию на церемонию прощания с матерью, которая всегда поддерживала сына, несмотря на его скандальную репутацию.
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 17:25Шоубиз
"Прости меня": Алексей Панин впервые написал о смерти матери
 
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