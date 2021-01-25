Алексей Панин тайно женился во второй раз
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Из недавнего выпуска шоу "Звезды сошлись" на НТВ стало известно, что актер Алексей Панин тайно женился во второй раз. Информацию подтвердила его нынешняя супруга — Ева Тарлакян.
Она пришла в студию одна, чтобы поддержать мужа, который до сих пор не может отойти от смерти матери Татьяны Власовой, которой не стало в начале января.
"Конечно, он очень переживает, он был очень близок с мамой. Она его поддерживала всегда и во всем, очень много для него сделала. Я хочу подчеркнуть, что он не выпивает. Мы поженились совсем недавно, расписались 2 декабря", — рассказала Тарлакян.
По ее словам, с Паниным они познакомились год назад, в компании друзей. Она также подчеркнула, что не побоялась связать судьбу с актером, несмотря на все скандалы, связанные с ним.
"Мы пока не живем вместе в Испании, потому что сейчас уехать не так просто. Мы жили постоянно вместе в Москве", — уточнила она.
Ранее в СМИ появилась информация, что причиной смерти Татьяны Власовой, которая много лет работала редактором в издательстве "Наука", стал коронавирус.
По сведениям "КП", она умерла в Москве, когда сын был в Испании. Ряд изданий сообщили, что после трагического известия актер вылетел в Россию на церемонию прощания с матерью, которая всегда поддерживала сына, несмотря на его скандальную репутацию.