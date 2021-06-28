https://ria.ru/20210628/manyak-1738585966.html

"Это еще не все": новоуральский маньяк сделал страшное признание

"Это еще не все": новоуральский маньяк сделал страшное признание - РИА Новости, 28.06.2021

"Это еще не все": новоуральский маньяк сделал страшное признание

Искал жертв в безлюдных местах и тщательно заметал следы — прозванного "электрохимическим монстром" маньяка Евгения Петрова, осужденного пожизненно еще в... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T08:00

2021-06-28T08:00

2021-06-28T08:01

убийство

происшествия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Искал жертв в безлюдных местах и тщательно заметал следы — прозванного "электрохимическим монстром" маньяка Евгения Петрова, осужденного пожизненно еще в 2005-м, на днях приговорили к новому сроку. На этот раз за изнасилование и убийство 16-летней школьницы, совершенное в Башкирии 20 лет назад. Официально на счету Петрова 11 загубленных жизней, однако, по словам оперативников, занимавшихся его делом, жертв может быть гораздо больше. Единый почеркВ мае 2001-го в Дуванском районе Башкирии пропала 16-летняя девушка. Последний раз ее видели на автостанции села Месягутово, однако куда и зачем направлялась школьница, никто не знал. Спустя три с лишним месяца, в сентябре, ее тело нашли в 22 километрах от этого места — около поселка Улькунды. "У нас ее, вообще, не искали, — рассказывает РИА Новости житель этого поселка Руслан Райханов. — На труп наткнулись трактористы у лесополосы. Их потом много раз вызывали на допросы в прокуратуру".Подозреваемых не выявили, расследование вскоре приостановили. Вернулись к этому делу лишь в 2020-м, когда в СК вспомнили о серии жестоких убийств и изнасилований, совершенных в Свердловской области в конце девяностых и начале нулевых.Совпадали возраст и внешность жертв, обстоятельства преступлений: все девушки пропали около крупных автомагистралей, пролегающих через глухие леса, где потом и находили изуродованные тела. С этими данными башкирские следователи отправились в колонию особого режима "Полярная сова", где отбывает пожизненный срок маньяк Петров."Тот сразу сознался, — говорят в СУ СКР по Республике Башкортостан. — Двенадцатого мая 2001-го он ехал на своей "пятерке" через село Месягутово и заметил на автовокзале девушку. Предложил подвезти, в лесу, угрожая ножом, изнасиловал и задушил".Для верности еще несколько раз ударил уже бездыханное тело ножом, привязал тросом к машине, отбуксировал вглубь леса и, оставив там, вернулся в Новоуральск.Кровавая серияЛетом 1999-го в Невьянске Свердловской области пропала 12-летняя Наташа Козлова. Грибники нашли в лесу отрубленную детскую кисть, а затем и тело. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенка изнасиловали, а потом задушили."Примерно за год до этого в соседнем Новоуральске исчезли еще несколько девочек в возрасте от 12 до 14 лет, — вспоминает экс-оперуполномоченный по особо важным делам убойного отдела областного главка МВД полковник полиции в отставке Алексей Искоренков. — Тело одной из них обнаружили в колодце на строительной площадке. Без головы, рук и ног. Остальные числились пропавшими без вести".Поскольку Новоуральск был закрытым городом, местный отдел милиции Главному областному управлению МВД не подчинялся. Соответственно, взаимодействие между оперативниками из главка и ЗАТО толком налажено не было. Усилия объединили лишь после убийства Наташи."Мы запросили у коллег — новоуральских и из других соседних городов — все материалы по нападениям на школьниц, пропавшим людям, попыткам изнасилований, — продолжает Искоренков. — Складывалась следующая картина: неизвестный на машине выслеживал девочек в безлюдных местах, увозил, насиловал и умело избавлялся от тел". В декабре 1999-го в Невьянске преступник средь бела дня схватил школьницу и попытался затащить в машину — светлый ВАЗ классической модели. Девочке удалось вырваться. По ее показаниям составили фоторобот и разослали в отделы милиции Свердловской и соседних областей. Спустя полгода недалеко от Невьянска пропала 14-летняя Катя Мамаева. Девочка вместе с младшей сестрой возвращалась домой из детского лагеря. В какой-то момент из кустов выскочил мужчина и напал на Катину сестру. Та вступилась за ребенка, предложив себя в качестве жертвы. Живой ее больше не видели.Сестра Кати узнала в фотороботе этого незнакомца, а немногочисленные водители вспомнили, что в тот день видели неподалеку белую "классику". Вымышленный джипПроверив тысячи владельцев похожих машин, оперативники вышли на жителя Новоуральска Евгения Петрова. Он работал автослесарем на местном электрохимическом предприятии и вместе с гражданской супругой воспитывал ребенка. Проблем с законом до этого не имел. Дома и на работе Петрова провели обыски, но ничего подозрительного не обнаружили. Кроме того, он заверил оперативников, что у него железное алиби, поэтому вскоре от слесаря отстали и переключились на других подозреваемых. Однако владельца белой "пятерки" все же держали в поле зрения.Летом 2003-го в одном из детских лагерей на озере Таватуй во время пробежки пропала школьница. Ее изуродованное тело обнаружили позже в лесу."Подростки в лагере вспомнили, что незадолго до убийства к ним приезжал мужчина на белой "пятерке", — говорит Искоренков. — Угощал пивом и предлагал искупаться в озере голышом. Гость, представившийся Евгением, по описанию очень напоминал Петрова, и его снова задержали. На допросе слесарь заявил, что никого не убивал, но якобы видел, как школьницу похитил водитель темного внедорожника. Информацию проверили и поняли, что он врет". В итоге на одном из допросов маньяк сознался в этом и других преступлениях, согласился показать, где спрятал несколько тел. Их нашли в районе скал Семь Братьев — все были сожжены практически дотла. В 2005-м Петрова признали виновным в десяти убийствах, двух покушениях и приговорили к пожизненному лишению свободы. "Путешествия" по региону"На преступление Петрова толкало влечение к удовлетворению зверских садистских и половых потребностей, а также жажда полной власти над людьми, — считает Искоренков. — Вероятно, он получал большое удовольствие, издеваясь над жертвами. При этом маньяк был очень осторожным и выходил на охоту всегда тщательно подготовленным".Петров убивал и в других районах области, и в соседней Башкирии, куда иногда ездил в командировку.По словам источника РИА Новости, на счету Петрова может быть гораздо больше загубленных жизней. Например, в начале нулевых несколько девушек пропали в районе тюменского аэропорта Рощино. "Поскольку Петров увлекался автомобилями, он довольно часто наведывался в Тюмень, где участвовал в гонках, — добавляет источник. — Это как раз недалеко от места исчезновения девушек, которые, насколько я знаю, до сих пор числятся пропавшими без вести. Серийник бывал и в более отдаленных регионах, вполне мог совершить преступление по пути. По идее, надо поднимать все похожие нераскрытые убийства и изнасилования и сопоставлять с датами поездок Петрова".На днях за убийство башкирской школьницы Петрова приговорили еще к 12 годам, однако оперативники уверены, что точку в этом деле ставить рано. По российскому законодательству даже пожизненно осужденные могут подать на УДО после четверти века за решеткой. Чтобы это сделать, 46-летнему "электрохимическому монстру" нужно отсидеть еще семь лет.

https://ria.ru/20210422/manyak-1729327495.html

https://ria.ru/20200221/1565021852.html

https://ria.ru/20190725/1556844271.html

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589204354.html

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, происшествия