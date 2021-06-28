В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"
11:06 28.06.2021 (обновлено: 11:57 28.06.2021)
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной против короновирусной инфекции "КовиВак"
В Москве снова закончился препарат "КовиВак", запись на вакцинацию приостановили
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вакцина "КовиВак" снова закончилась в Москве, медучреждения ждут новой поставки из Минздрава, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Прививку этого препарата делают в пяти детских городских поликлиниках: № 99, филиал 4, № 94, № 143, № 7 и № 2. Некоторое время эта опция была недоступна для жителей Москвы и Петербурга, однако потом запасы вакцины пополнили.
Власти отмечали, что записываться на процедуру нужно заранее.
Вакцину "КовиВак", разработанную Центром имени Чумакова РАН, зарегистрировали в феврале. В июне стартовала третья фаза клинических испытаний, в которой участвуют 32 тысячи добровольцев. Она завершится в 2022 году.
Препарат относится к классу инактивированных вакцин, в основе которых "убитый"— потерявший способность заражать клетки — цельный вирус SARS-CoV-2. По словам заведующего отделом общей вирусологии Центра имени Чумакова Георгия Игнатьева, после инъекции иммунная система привитого формирует ответ ко всем структурным белкам коронавируса, а не только к S-белку, как в вакцинах векторного типа.
Разработчики утверждают, что вакцина дает выраженный и широкий спектр антител, однако эксперты отмечают, что не все из них могут быть нейтрализующими.
Аналогичная платформа используется в двух китайских вакцинах — компаний Sinovac и Sinopharm.
Всего в России доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора, пептидная вакцина) и "КовиВак". Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.