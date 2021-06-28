https://ria.ru/20210628/kovivak-1738866086.html

В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"

В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак" - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"

Вакцина "КовиВак" снова закончилась в Москве, медучреждения ждут новой поставки из Минздрава, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:06

2021-06-28T11:06

2021-06-28T11:57

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вакцина "КовиВак" снова закончилась в Москве, медучреждения ждут новой поставки из Минздрава, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.Прививку этого препарата делают в пяти детских городских поликлиниках: № 99, филиал 4, № 94, № 143, № 7 и № 2. Некоторое время эта опция была недоступна для жителей Москвы и Петербурга, однако потом запасы вакцины пополнили.Власти отмечали, что записываться на процедуру нужно заранее.Вакцину "КовиВак", разработанную Центром имени Чумакова РАН, зарегистрировали в феврале. В июне стартовала третья фаза клинических испытаний, в которой участвуют 32 тысячи добровольцев. Она завершится в 2022 году.Препарат относится к классу инактивированных вакцин, в основе которых "убитый"— потерявший способность заражать клетки — цельный вирус SARS-CoV-2. По словам заведующего отделом общей вирусологии Центра имени Чумакова Георгия Игнатьева, после инъекции иммунная система привитого формирует ответ ко всем структурным белкам коронавируса, а не только к S-белку, как в вакцинах векторного типа.Разработчики утверждают, что вакцина дает выраженный и широкий спектр антител, однако эксперты отмечают, что не все из них могут быть нейтрализующими.Аналогичная платформа используется в двух китайских вакцинах — компаний Sinovac и Sinopharm.Всего в России доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора, пептидная вакцина) и "КовиВак". Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.

https://ria.ru/20210624/vaktsina-1738463808.html

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