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Распространение коронавируса
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В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"
В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак" - РИА Новости, 28.06.2021
В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"
Вакцина "КовиВак" снова закончилась в Москве, медучреждения ждут новой поставки из Минздрава, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:06
2021-06-28T11:57
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вакцина "КовиВак" снова закончилась в Москве, медучреждения ждут новой поставки из Минздрава, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.Прививку этого препарата делают в пяти детских городских поликлиниках: № 99, филиал 4, № 94, № 143, № 7 и № 2. Некоторое время эта опция была недоступна для жителей Москвы и Петербурга, однако потом запасы вакцины пополнили.Власти отмечали, что записываться на процедуру нужно заранее.Вакцину "КовиВак", разработанную Центром имени Чумакова РАН, зарегистрировали в феврале. В июне стартовала третья фаза клинических испытаний, в которой участвуют 32 тысячи добровольцев. Она завершится в 2022 году.Препарат относится к классу инактивированных вакцин, в основе которых "убитый"— потерявший способность заражать клетки — цельный вирус SARS-CoV-2. По словам заведующего отделом общей вирусологии Центра имени Чумакова Георгия Игнатьева, после инъекции иммунная система привитого формирует ответ ко всем структурным белкам коронавируса, а не только к S-белку, как в вакцинах векторного типа.Разработчики утверждают, что вакцина дает выраженный и широкий спектр антител, однако эксперты отмечают, что не все из них могут быть нейтрализующими.Аналогичная платформа используется в двух китайских вакцинах — компаний Sinovac и Sinopharm.Всего в России доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора, пептидная вакцина) и "КовиВак". Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
https://ria.ru/20210624/vaktsina-1738463808.html
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В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"
11:06 28.06.2021 (обновлено: 11:57 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной против короновирусной инфекции "КовиВак"
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной против короновирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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В Москве снова закончился препарат "КовиВак", запись на вакцинацию приостановили

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вакцина "КовиВак" снова закончилась в Москве, медучреждения ждут новой поставки из Минздрава, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Прививку этого препарата делают в пяти детских городских поликлиниках: № 99, филиал 4, № 94, № 143, № 7 и № 2. Некоторое время эта опция была недоступна для жителей Москвы и Петербурга, однако потом запасы вакцины пополнили.
Власти отмечали, что записываться на процедуру нужно заранее.
Вакцину "КовиВак", разработанную Центром имени Чумакова РАН, зарегистрировали в феврале. В июне стартовала третья фаза клинических испытаний, в которой участвуют 32 тысячи добровольцев. Она завершится в 2022 году.
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Препарат относится к классу инактивированных вакцин, в основе которых "убитый"— потерявший способность заражать клетки — цельный вирус SARS-CoV-2. По словам заведующего отделом общей вирусологии Центра имени Чумакова Георгия Игнатьева, после инъекции иммунная система привитого формирует ответ ко всем структурным белкам коронавируса, а не только к S-белку, как в вакцинах векторного типа.
Разработчики утверждают, что вакцина дает выраженный и широкий спектр антител, однако эксперты отмечают, что не все из них могут быть нейтрализующими.
Аналогичная платформа используется в двух китайских вакцинах — компаний Sinovac и Sinopharm.
Всего в России доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора, пептидная вакцина) и "КовиВак". Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
 
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