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https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738856595.html
Матвиенко оценила сотрудничество России и Казахстана в борьбе с пандемией
Матвиенко оценила сотрудничество России и Казахстана в борьбе с пандемией - РИА Новости, 28.06.2021
Матвиенко оценила сотрудничество России и Казахстана в борьбе с пандемией
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила слаженную работу Казахстана и РФ в борьбе с пандемией, заявив, что страны справляются с этой... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T09:45
2021-06-28T09:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
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НУР-СУЛТАН, 28 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила слаженную работу Казахстана и РФ в борьбе с пандемией, заявив, что страны справляются с этой угрозой с меньшими потерями, чем другие государства."Хочется отметить сплоченность такую руководителей, народов наших стран перед лицом той угрозы, с которой мы столкнулись, с новой коронавирусной инфекцией. Вспоминается мудрая казахская пословица: "Нет стены, которую народ не возьмет ". Мне кажется, что мы вместе взяли эту стену, не растерялись, не потерялись, не было паники, не было растерянности, наша система здравоохранения все-таки, и Казахстана, и России, справилась в основном с этими вызовами", - заявила Матвиенко.Она отметила, что сотрудничество двух стран помогло в борьбе с пандемией. "Мы прошли этот этап более уверенно и с меньшими потерями, чем, мы видим, проходят другие страны. В том числе и благодаря нашему сотрудничеству в этот трудный период", - сказала Матвиенко в ходе 16-го заседания комиссии по сотрудничеству между сенатом Казахстана и Советом Федерации Федерального собрания РФ, которое проходит в Нур-Султане.Спикер Совфеда поблагодарила врачей и всех специалистов, которые обменивались опытом, перенимали лучшие технологии и боролись за жизнь каждого человека в Казахстане и России. "Активно идет вакцинация как у вас, так и у нас. Хотелось бы, чтобы темпы вакцинации были лучше, мы своих граждан ежедневно призываем к тому, что надо вакцинироваться, другого способа победить пандемию не существует", - добавила Матвиенко. Она выразила уверенность, что страны в сотрудничестве победят инфекцию.
https://ria.ru/20201016/kazakhstan-1580121955.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нур-султан, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, казахстан, в мире
Матвиенко оценила сотрудничество России и Казахстана в борьбе с пандемией
09:45 28.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк

Матвиенко отметила слаженную работу России и Казахстана в борьбе с пандемией

Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 28 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила слаженную работу Казахстана и РФ в борьбе с пандемией, заявив, что страны справляются с этой угрозой с меньшими потерями, чем другие государства.
"Хочется отметить сплоченность такую руководителей, народов наших стран перед лицом той угрозы, с которой мы столкнулись, с новой коронавирусной инфекцией. Вспоминается мудрая казахская пословица: "Нет стены, которую народ не возьмет ". Мне кажется, что мы вместе взяли эту стену, не растерялись, не потерялись, не было паники, не было растерянности, наша система здравоохранения все-таки, и Казахстана, и России, справилась в основном с этими вызовами", - заявила Матвиенко.
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Она отметила, что сотрудничество двух стран помогло в борьбе с пандемией. "Мы прошли этот этап более уверенно и с меньшими потерями, чем, мы видим, проходят другие страны. В том числе и благодаря нашему сотрудничеству в этот трудный период", - сказала Матвиенко в ходе 16-го заседания комиссии по сотрудничеству между сенатом Казахстана и Советом Федерации Федерального собрания РФ, которое проходит в Нур-Султане.
Спикер Совфеда поблагодарила врачей и всех специалистов, которые обменивались опытом, перенимали лучшие технологии и боролись за жизнь каждого человека в Казахстане и России. "Активно идет вакцинация как у вас, так и у нас. Хотелось бы, чтобы темпы вакцинации были лучше, мы своих граждан ежедневно призываем к тому, что надо вакцинироваться, другого способа победить пандемию не существует", - добавила Матвиенко. Она выразила уверенность, что страны в сотрудничестве победят инфекцию.
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