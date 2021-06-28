https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738856595.html

Матвиенко оценила сотрудничество России и Казахстана в борьбе с пандемией

Матвиенко оценила сотрудничество России и Казахстана в борьбе с пандемией - РИА Новости, 28.06.2021

Матвиенко оценила сотрудничество России и Казахстана в борьбе с пандемией

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила слаженную работу Казахстана и РФ в борьбе с пандемией, заявив, что страны справляются с этой... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T09:45

2021-06-28T09:45

2021-06-28T09:45

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здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

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НУР-СУЛТАН, 28 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила слаженную работу Казахстана и РФ в борьбе с пандемией, заявив, что страны справляются с этой угрозой с меньшими потерями, чем другие государства."Хочется отметить сплоченность такую руководителей, народов наших стран перед лицом той угрозы, с которой мы столкнулись, с новой коронавирусной инфекцией. Вспоминается мудрая казахская пословица: "Нет стены, которую народ не возьмет ". Мне кажется, что мы вместе взяли эту стену, не растерялись, не потерялись, не было паники, не было растерянности, наша система здравоохранения все-таки, и Казахстана, и России, справилась в основном с этими вызовами", - заявила Матвиенко.Она отметила, что сотрудничество двух стран помогло в борьбе с пандемией. "Мы прошли этот этап более уверенно и с меньшими потерями, чем, мы видим, проходят другие страны. В том числе и благодаря нашему сотрудничеству в этот трудный период", - сказала Матвиенко в ходе 16-го заседания комиссии по сотрудничеству между сенатом Казахстана и Советом Федерации Федерального собрания РФ, которое проходит в Нур-Султане.Спикер Совфеда поблагодарила врачей и всех специалистов, которые обменивались опытом, перенимали лучшие технологии и боролись за жизнь каждого человека в Казахстане и России. "Активно идет вакцинация как у вас, так и у нас. Хотелось бы, чтобы темпы вакцинации были лучше, мы своих граждан ежедневно призываем к тому, что надо вакцинироваться, другого способа победить пандемию не существует", - добавила Матвиенко. Она выразила уверенность, что страны в сотрудничестве победят инфекцию.

https://ria.ru/20201016/kazakhstan-1580121955.html

https://ria.ru/20200926/baykonur-1577813914.html

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нур-султан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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