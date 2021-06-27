https://ria.ru/20210627/prosmotr-1738767135.html

Названа идеальная еда для просмотра телевизора

Названа идеальная еда для просмотра телевизора - РИА Новости, 27.06.2021

Названа идеальная еда для просмотра телевизора

Есть люди, у которых выработана привычка постоянно что-то есть, когда они смотрят телевизор. Какой продукт идеально подойдет в такой ситуации, рассказал в... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T02:15

2021-06-27T02:15

2021-06-27T08:50

алексей ковальков

россия

телевидение

здоровье

еда

питание

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Есть люди, у которых выработана привычка постоянно что-то есть, когда они смотрят телевизор. Какой продукт идеально подойдет в такой ситуации, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.Прежде всего, врач отметил, что привычка совмещать еду с просмотром фильмов и телепрограмм может привести к перееданию, так как люди не обращают внимания на то, сколько они съедают разных продуктов, зачастую не очень полезных. Однако если разделить эти два занятия не получается, можно попробовать снизить вред от привычки жевать у телевизора.Диетолог предложил идеальные варианты для перекуса. Можно, например, приготовить себе полезные "чипсы" из болгарского перца, считает он."Я рекомендую взять болгарский перец, нарезать его тонко, как чипсы, очистить и опустить в разные виды специй. Хрустеть он будет как чипсы, а во рту будет вкус разных специй, а не вкус самого перца", — сказал Ковальков.По его словам, даже от целой тарелки такой еды вреда не будет, зато организм получит изрядную дозу витаминов. Если не хочется есть перец, можно взять другие овощи.Что касается напитков, то идеальный вариант — обычная или газированная вода. Иногда можно позволить себе стакан низкокаллорийной газировки. А вот от свежевыжатых соков врач настоятельно рекомендует отказаться.В одном стакане свежевыжатого апельсинового сока содержится больше углеводов, чем в стакане кока-колы, поэтому злоупотреблять такими напитками не стоит, особенно во время просмотра телевизора, когда трудно контролировать количество выпитого, пояснил он."Когда вы пьете свежевыжатый сок, сахар поступает быстро, идет огромный выброс инсулина, это разрушает поджелудочную железу, приводит к развитию сахарного диабета в течение шести лет", – заключил Ковальков.

https://rsport.ria.ru/20210625/voda-1738520467.html

https://ria.ru/20210624/sup-1738348695.html

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алексей ковальков, россия, телевидение, здоровье, еда, питание, общество