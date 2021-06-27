Опрос показал, сколько россияне могут позволить себе на неделю отпуска
Опрос SuperJob показал, сколько россияне в среднем могут позволить себе на неделю отпуска
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россияне в среднем могут позволить себе потратить на неделю отпуска 36 тысяч рублей, тогда как семь дней идеального отдыха граждане оценивают почти в четыре раза дороже - в 135 тысяч рублей, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось с 19 мая по 21 июня. В общем опросе приняли участие 3 тысячи респондентов, в опросе населения городов-миллионников - 10 тысяч (по 1,5 тысячи респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 - из других городов). Респонденты представляют экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 596 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.
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"На неделю отпуска среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 36 тысяч рублей, при этом неделю идеального отдыха оценили в 135 тысяч рублей на человека", - говорится в сообщении по итогам исследования.
При этом женщины планируют на отпуск меньше средств, чем мужчины: 32 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно. Мужчинам нужно больше денег и на "идеальный" отпуск: 148 тысяч и 125 тысяч рублей соответственно. А в целом, указывается в сообщении, опрошенные чаще считают, что идеальный отпуск - это отдых за рубежом, а не в России.
"Среди населения городов-миллионников самый большой бюджет на неделю отпуска могут позволить себе москвичи (47 тысяч рублей на человека), на втором месте сразу три города: Санкт-Петербург, Красноярск и Екатеринбург (по 42 тысячи рублей), на третьем - Самара (38 тысяч рублей)", - также указывается в исследовании.
"Самый скромный реальный отпускной бюджет - в Волгограде (28 тысяч рублей на человека на неделю отдыха). Денежные претензии на неделю идеального отпуска выше всего в столице (150 тысяч рублей), Ростове-на-Дону (148 тысяч рублей) и Красноярске (145 тысяч рублей). Самые скромные же запросы - в Воронеже (110 тысяч рублей)", - добавляет сервис.
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