https://ria.ru/20210627/otpusk-1738778742.html

Опрос показал, сколько россияне могут позволить себе на неделю отпуска

Опрос показал, сколько россияне могут позволить себе на неделю отпуска - РИА Новости, 27.06.2021

Опрос показал, сколько россияне могут позволить себе на неделю отпуска

Россияне в среднем могут позволить себе потратить на неделю отпуска 36 тысяч рублей, тогда как семь дней идеального отдыха граждане оценивают почти в четыре... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T08:36

2021-06-27T08:36

2021-06-27T08:36

туризм

отдых в россии 2021 летом

россия

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россияне в среднем могут позволить себе потратить на неделю отпуска 36 тысяч рублей, тогда как семь дней идеального отдыха граждане оценивают почти в четыре раза дороже - в 135 тысяч рублей, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось с 19 мая по 21 июня. В общем опросе приняли участие 3 тысячи респондентов, в опросе населения городов-миллионников - 10 тысяч (по 1,5 тысячи респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 - из других городов). Респонденты представляют экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 596 населенных пунктов из всех федеральных округов страны."На неделю отпуска среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 36 тысяч рублей, при этом неделю идеального отдыха оценили в 135 тысяч рублей на человека", - говорится в сообщении по итогам исследования.При этом женщины планируют на отпуск меньше средств, чем мужчины: 32 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно. Мужчинам нужно больше денег и на "идеальный" отпуск: 148 тысяч и 125 тысяч рублей соответственно. А в целом, указывается в сообщении, опрошенные чаще считают, что идеальный отпуск - это отдых за рубежом, а не в России."Самый скромный реальный отпускной бюджет - в Волгограде (28 тысяч рублей на человека на неделю отдыха). Денежные претензии на неделю идеального отпуска выше всего в столице (150 тысяч рублей), Ростове-на-Дону (148 тысяч рублей) и Красноярске (145 тысяч рублей). Самые скромные же запросы - в Воронеже (110 тысяч рублей)", - добавляет сервис.

https://ria.ru/20210620/otpusk-1737745007.html

https://ria.ru/20210609/otpusk-1736237507.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, россия, общество